Російські війська завдали 19 ударів по житловому сектору Донеччини. ФОТОрепортаж

Ворожі снаряди поцілили в міста Авдіївка, Красногорівка, Українськ, Курахове, Селидове, смт Велика Новосілка, села Воздвиженка, Нетайлове, Іванопілля, Уманське, Невельське, Первомайське, Карлівка. Окупанти били по мирному населенню із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Знищено та пошкоджено 31 цивільний об’єкт – 25 житлових будинків, школи, лінію електропередач, господарчу споруду, гараж, автомобіль.

Найбільших обстрілів - п'ятнадцять - зазнав Покровський район області. Ворог бив з "Градів" по Авдіївці, Первомайському, Нетайловому. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило", - йдеться в повідомленні.

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"Смерчами" та ракетами "С-300" окупанти обстріляли Українськ, поцілили в школу, 8 багатоквартирних та 13 приватних будинків. За попередніми даними, люди не постраждали. З "Ураганів" окупанти вдарили по Воздвиженці, травмовано цивільного мешканця.









