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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Російські війська завдали 19 ударів по житловому сектору Донеччини. ФОТОрепортаж

Ворожі снаряди поцілили в міста Авдіївка, Красногорівка, Українськ, Курахове, Селидове, смт Велика Новосілка, села Воздвиженка, Нетайлове, Іванопілля, Уманське, Невельське, Первомайське, Карлівка. Окупанти били по мирному населенню із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Знищено та пошкоджено 31 цивільний об’єкт – 25 житлових будинків, школи, лінію електропередач, господарчу споруду, гараж, автомобіль.

Найбільших обстрілів - п'ятнадцять - зазнав Покровський район області. Ворог бив з "Градів" по Авдіївці, Первомайському, Нетайловому. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстрілює Вугледар, по Авдіївці били із "Градів" та "Смерчів", - ОВА. ФОТОрепортаж

"Смерчами" та ракетами "С-300" окупанти обстріляли Українськ, поцілили в школу, 8 багатоквартирних та 13 приватних будинків. За попередніми даними, люди не постраждали. З "Ураганів" окупанти вдарили по Воздвиженці, травмовано цивільного мешканця.

Російські війська завдали 19 ударів по житловому сектору Донеччини 01
Російські війська завдали 19 ударів по житловому сектору Донеччини 02
Російські війська завдали 19 ударів по житловому сектору Донеччини 03
Російські війська завдали 19 ударів по житловому сектору Донеччини 04
Російські війська завдали 19 ударів по житловому сектору Донеччини 05

Автор: 

обстріл (28613) Нацполіція (15191) Донецька область (8529)


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не хочу здатися гавном але не розумію-за що ж він іх так ненавидить? просвятить мене
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19.02.2023 11:38 Відповісти
Хто кого?
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19.02.2023 11:49 Відповісти
путлер мешканція бамбасу
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19.02.2023 11:53 Відповісти
8 лет дамбили бомбас и неожиданно на девятый
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19.02.2023 12:11 Відповісти
 
 