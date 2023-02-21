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Новини Фото Агресія Росії проти України
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На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який "здавав" рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ. ФОТОрепортаж

Місцевий мешканець після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами. Він "зливав" ворогу особисті дані учасників опору та брав участь у роботі каральних загонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telеgram-канал СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одного зрадника на звільнених територіях Херсонської області.

Зловмисником виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами.  На початку березня минулого року він надав рашистам персональні дані та адреси перебування учасників руху опору в одному із селищ поблизу обласного центру.

Насамперед ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю", - йдеться в повідомленні. 

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Також  зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів РФ, які проводили облави й незаконні затримання українських громадян.

Після звільнення частини регіону чоловік вирішив "залягти на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку правоохоронці знайшли цілий арсенал. Серед знайденого реактивна протитанкова граната, протипіхотні та протитанкові міни, ручні бойові гранати, набої різного калібру.

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На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який здавав рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ 01
На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який здавав рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ 02
На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який здавав рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ 03
На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який здавав рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ 04
На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який здавав рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ 05
На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який здавав рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ 06
На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який здавав рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ 07

Автор: 

СБУ (12857) державна зрада (1692) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+25
Дістає трохи від того,навіщо цим виродкам рила "замальовують", думаю,що багатьох з присутніх тут теж.
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21.02.2023 14:24
+10
Кацапи за нього бабла дадуть і під заставу вийде. Уже є прецеденти. Блюрять морду, щоб він потім випадково у ставку не втопився.
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21.02.2023 14:32
+7
Вы упускаете ЗЕРНО, давайте шелуху отделять. Этот последствия главной ЗРАДЫ, которая разминировала мосты и прессовала ТЕХ,кто попереджав о вторжении . Помните или забыли? А если бы не было той зрады,то и этого бы зрадника не было бы.
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21.02.2023 14:33
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Дістає трохи від того,навіщо цим виродкам рила "замальовують", думаю,що багатьох з присутніх тут теж.
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21.02.2023 14:24 Відповісти
Кацапи за нього бабла дадуть і під заставу вийде. Уже є прецеденти. Блюрять морду, щоб він потім випадково у ставку не втопився.
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21.02.2023 14:32 Відповісти
Він кацапам не потрібний.
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21.02.2023 15:08 Відповісти
Вы упускаете ЗЕРНО, давайте шелуху отделять. Этот последствия главной ЗРАДЫ, которая разминировала мосты и прессовала ТЕХ,кто попереджав о вторжении . Помните или забыли? А если бы не было той зрады,то и этого бы зрадника не было бы.
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21.02.2023 14:33 Відповісти
"которая разминировала мосты"

Идиёт...никто не минирует мосты, по которым перемещаются гражданские, во время мирной жизни. Это категорически запрещено техникой безопасности, ибо заложенная взрывчатка может несанкционированно сдетонировать в любой момент. И уже были случаи - мост через Тетерев заминировали на всякий случай уже после отступления рашистов - и он взлетел на воздух через пару недель после этого - сам по себе, без необходимости.
Другое дело, что эти мосты должны были ЗАМИНИРОВАТЬ, их должны были усиленно охранять подразделения с саперами в составе и необходимым запасом врывчатки для минирования и прямо утром 24 февраля тот же Антоновский мост обязаны были заминировать! Но его никто не разминировал, тк он никогда не был заминирован.
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21.02.2023 15:05 Відповісти
так война с 2014 года по сей день ,а разминировали на кануне. И кто идиот?
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21.02.2023 15:09 Відповісти
Я про ЧОНГАР писал,не указал,для одарённых ,ЧОНГАР был заминирован от туда кацапы заходили на технике по мостам,которые можно было подорвать. Вы правильно говорите войны то нет,юридически. а вот если бы была бы ещё при Порошенко то была бы другая история.
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21.02.2023 15:11 Відповісти
А Чонгар это не мосты? (Разговаривать про село с таким названием нет смысла, так как оно в стороне) Причем именно заминированные мосты... Конкретно этот взорванный мост, скорей всего была личная инициатива конкретных людей, так больше нигде мосты в тот день не были взорваны... Плюс подорван он был не специалистами, либо было мало заряда было.... Вскоре после взрыва, скорей всего еще по темному, в этот провал улетела гражданская машина... Как минимум один гражданский погибший... Это мост с Арабатской Стрелки и все местные утверждают, что никакой кацапской колоны в его направлении не было... Но чтобы исключить вариант захода в тыл, то вполне логичный подрыв... Если бы были подорваны и другие мосты... Ах, да... На этом мосту был подорван только один пролет, то есть по нем можно было ездить по одной полосе... Но танки он скорей всего бы не выдержал... Хотя паралельно с ним остался железный мост, через который, при желании можно было все переправить...
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22.02.2023 05:45 Відповісти
Ну вот зачем ты так тупо подставляешься? Ну карту хоть открой и посчитай... Особенно люблю слушать сказочников, которые рассуждают о событиях, которые происходили на моих глазах... И да... С Крыма было ТРИ направления удара... Третью точку найдешь? Если, что обращайся, расскажу как оно было... По старой дружбе)
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22.02.2023 11:41 Відповісти
по звв в петлю ****** немедля...........................ХЛОПЦАМ СБУ РЕСПЕКТ!
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21.02.2023 14:37 Відповісти
Ну зачем немедленно? Сначала применить высшую степень мусорной люстрации - розги на площади с прямой трансляцией в Тик-Токе
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21.02.2023 14:44 Відповісти
Завтра вже буде на свободі бо наш суд зелешобли всіх відпускає колаборантів
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21.02.2023 14:39 Відповісти
За скільки ''плюшок'' відкупиться?
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21.02.2023 14:44 Відповісти
Та не заважайте йому повіситись після допиту. Прикре самогубство... Бо відпускати чи обмінювати таке лайно то є злочин.
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21.02.2023 14:54 Відповісти
А може таких екземплярів пора РОЗСТРІЛЮВАТИ?!. Від їх дій скільки патріотів, захисників України загинули!? ВЛАДО, схаменіться державі Україні такі покидьки живими не потрібні. Якщо не сьогодні то ЗАВТРА ніж в спину встромлять. Або ми їх або вони нас. То може ми їх сьогодні!? Поки не пізно.
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21.02.2023 15:07 Відповісти
Цього фахівця з рускага мира та мінування, треба відправити на розмінування без спорядження. Некролог буде "пагиб от исконно руских мин"
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21.02.2023 15:20 Відповісти
 
 