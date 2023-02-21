На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який "здавав" рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ. ФОТОрепортаж

Місцевий мешканець після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами. Він "зливав" ворогу особисті дані учасників опору та брав участь у роботі каральних загонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telеgram-канал СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одного зрадника на звільнених територіях Херсонської області.



Зловмисником виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами. На початку березня минулого року він надав рашистам персональні дані та адреси перебування учасників руху опору в одному із селищ поблизу обласного центру.



Насамперед ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю", - йдеться в повідомленні.

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Також зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів РФ, які проводили облави й незаконні затримання українських громадян.

Після звільнення частини регіону чоловік вирішив "залягти на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку правоохоронці знайшли цілий арсенал. Серед знайденого реактивна протитанкова граната, протипіхотні та протитанкові міни, ручні бойові гранати, набої різного калібру.

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