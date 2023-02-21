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"Вы слышите меня, бандерлоги?" Виступ Путіна перед Федеральними зборами у ФОТОжабах
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Аналіз виступу Путіна перед Федеральними зборами на річницю початку великої війни
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Топ коментарі
+49 Voc Vox
показати весь коментар21.02.2023 21:27
+36 Саша Пончик
показати весь коментар21.02.2023 21:30
+25 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар21.02.2023 21:18
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https://twitter.com/i/status/1627628349257293829
Різниця тільки в тому, що він цього не знає 😒.
- Слышу, слышу.