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"Вы слышите меня, бандерлоги?" Виступ Путіна перед Федеральними зборами у ФОТОжабах

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Вы слышите меня, бандерлоги? Виступ Путіна перед Федеральними зборами у ФОТОжабах 01

Вы слышите меня, бандерлоги? Виступ Путіна перед Федеральними зборами у ФОТОжабах 02

Вы слышите меня, бандерлоги? Виступ Путіна перед Федеральними зборами у ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аналіз виступу Путіна перед Федеральними зборами на річницю початку великої війни

Вы слышите меня, бандерлоги? Виступ Путіна перед Федеральними зборами у ФОТОжабах 04

Вы слышите меня, бандерлоги? Виступ Путіна перед Федеральними зборами у ФОТОжабах 05

Вы слышите меня, бандерлоги? Виступ Путіна перед Федеральними зборами у ФОТОжабах 06

Вы слышите меня, бандерлоги? Виступ Путіна перед Федеральними зборами у ФОТОжабах 07

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

путін володимир (23881) росія (65415) фотожаба (13901)


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Топ коментарі
+49
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21.02.2023 21:27
+36
Знайшовся справжній чоловік який послав мадяра в правильному напрямку.
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21.02.2023 21:30
+25
минометчики ВСУ русню под Бахмутом косят, шо пипец! ))
https://twitter.com/i/status/1627628349257293829
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21.02.2023 21:18
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минометчики ВСУ русню под Бахмутом косят, шо пипец! ))
https://twitter.com/i/status/1627628349257293829
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21.02.2023 21:18 Відповісти
Красавчик ипашит кацапню как тараканов на кухне.
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21.02.2023 21:22 Відповісти
Одне слово - піхвота.
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21.02.2023 21:34 Відповісти
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21.02.2023 21:47 Відповісти
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21.02.2023 21:49 Відповісти
Дві міни з чотирьох точно "лягли красиво"! Головне - не підпускать кацапське "м"ясо" близько Тримать його під артобстрілами на відстані - тоді менше у нас втрат
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22.02.2023 06:15 Відповісти
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21.02.2023 21:27 Відповісти
Знайшовся справжній чоловік який послав мадяра в правильному напрямку.
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21.02.2023 21:30 Відповісти
У нас тут на Цензорі його постійно туди посилають.
Різниця тільки в тому, що він цього не знає 😒.
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21.02.2023 21:46 Відповісти
Різниця в тому, що цього дядьку угр точно почув
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22.02.2023 00:04 Відповісти
Я так і сказав.
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22.02.2023 00:07 Відповісти
- Заяц, ты меня слышишь???
- Слышу, слышу.
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22.02.2023 01:36 Відповісти
 
 