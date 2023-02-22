Окупанти обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів Харківщини за минулу добу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.

Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору. Поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.



Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та смт Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі.



У смт Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок", - написав він.

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