Окупанти обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів Харківщини за минулу добу, - ОВА. ФОТОрепортаж
Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.
Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"У Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору. Поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та смт Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі.
У смт Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок", - написав він.
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