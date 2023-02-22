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Окупанти обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів Харківщини за минулу добу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.

Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору. Поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та смт Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі.

У смт Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок", - написав він.

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Окупанти обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів Харківщини за минулу добу, - ОВА 01
Окупанти обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів Харківщини за минулу добу, - ОВА 02
Окупанти обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів Харківщини за минулу добу, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28717) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.02.2023 10:33 Відповісти
 
 