На Вінниччині викрито зрадника, який вербував українських "тюремників" до ПВК "Вагнер", - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал "рекрутингу" колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії "Вагнер".
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав "кандидатів" та вербував їх до окупаційного угруповання.
За вступ до російської ПВК й участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. дол. на місяць.
"За даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.
Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера" і запропонував свою допомогу у війні проти України.
За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії рф", - повідомили в СБУ.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з "вагнерівцем".
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Treba stratyty zjogo pokyd`ka , a ne do vjaznyzi sadyty 😡