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На Вінниччині викрито зрадника, який вербував українських "тюремників" до ПВК "Вагнер", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал "рекрутингу" колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав "кандидатів" та вербував їх до окупаційного угруповання.

За вступ до російської ПВК й участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. дол. на місяць.

"За даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера" і запропонував свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії рф", - повідомили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з "вагнерівцем".

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На деокупованій Херсонщині викрито зрадника, який "здавав" рашистам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Вінниччині викрито зрадника, який вербував українських тюремників до ПВК Вагнер, - СБУ 01
На Вінниччині викрито зрадника, який вербував українських тюремників до ПВК Вагнер, - СБУ 02
На Вінниччині викрито зрадника, який вербував українських тюремників до ПВК Вагнер, - СБУ 03
На Вінниччині викрито зрадника, який вербував українських тюремників до ПВК Вагнер, - СБУ 04
На Вінниччині викрито зрадника, який вербував українських тюремників до ПВК Вагнер, - СБУ 05

Автор: 

Вінницька область (1018) СБУ (12857) в’язні (335) державна зрада (1692) вербування (246) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+12
на гіляку запроданця !!!
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22.02.2023 10:31
+12
И как он собирался их переправить на ту сторону?
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22.02.2023 10:35
+12
Штанці червоненькі.....вже готовий до підора Пригожина ....
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22.02.2023 10:39
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на гіляку запроданця !!!
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22.02.2023 10:31 Відповісти
Цікаво а хто б його випустив?
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22.02.2023 10:33 Відповісти
И как он собирался их переправить на ту сторону?
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22.02.2023 10:35 Відповісти
Zja skotyna mogla ih i ne perepravljaty, a pidgotuvaty vorozyh divesantiv u na6omu tylu...
Treba stratyty zjogo pokyd`ka , a ne do vjaznyzi sadyty 😡
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22.02.2023 15:12 Відповісти
Уяви собі що цілком легально через кордон на заході України (( ті хто мав судимість можуть його вільно перетинати , до них у військкоматів ніяких претензій бо такі особи на військовому обліку не перебувають ((
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23.02.2023 18:14 Відповісти
Интересный поворот. Надо будет изучить этот вопрос...
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23.02.2023 18:59 Відповісти
Тюремники, це охоронці у в'язниці.
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22.02.2023 10:36 Відповісти
Штанці червоненькі.....вже готовий до підора Пригожина ....
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22.02.2023 10:39 Відповісти
Де ви бачили щоб авторитет,був у червоних Штанях,це чистий Півень,породи пітушино-мокшанської.
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22.02.2023 10:41 Відповісти
Ну так написали - відсидів за розбій і згвалтування. Отже там зробили з нього півня...
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22.02.2023 10:46 Відповісти
а де тут написано що він "авторитет" ? По тексту : "місцевий рецидивіст" ; якби кожен злочинець був "авторитетом" , то не було б куди плюнути((
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23.02.2023 18:18 Відповісти
А чом у нас не використовують таке покарання, як "при спробі втечі"? Чи ми знов будем годувати цю потвору ще 15 років?
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22.02.2023 10:43 Відповісти
Ні, його виправдають !
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22.02.2023 10:49 Відповісти
Коли буде приказ, то і нашіх в'язнів віддадуть в Вагнер.
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22.02.2023 10:48 Відповісти
Питання перше , а як він збирався їх відправляти до помойки, та друге що там до Ануфрієва, СБУ альо
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22.02.2023 10:57 Відповісти
таке гнидяве, чи й не авторитет
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22.02.2023 11:18 Відповісти
Дивує скільки ще гнид-запроданців вільно ходить по Україні і це після року убивств, катувань, згвалтувань Українців. Таким розстріл на місці при спробі спротиву, щоб другі це бачили. А так у цієї сволоти є 100 % надія на життя - чи в тюрмі,чи обмін...
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22.02.2023 11:23 Відповісти
А чому в багатьох припущення, що їх мали якось переправляти на лінію фронту? В якості диверсантів вони певно цінніше для росіян саме в Україні, для дестабілізації зсередини. Крім того, якщо є повідомлення, що пвк прігожина посунули з фронта і їм не дають зброю самі росіяни, логічно, якщо він вирішив змінити стратегію.
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22.02.2023 11:36 Відповісти
стартап с HR-агентством не удался.
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22.02.2023 11:39 Відповісти
HeRovyi agent
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22.02.2023 12:50 Відповісти
Судя по красным порткам - алкаша пучеглазого Пескова взяли!
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22.02.2023 12:49 Відповісти
Нічого дивного. «Тамбовскіє посони хахлацкай братвє маляву заслалі с тємой памочь уважаємим людям пєхоту набрать» Коли я чую байки для прищавих дрищів про «атріцалово,правільних посонов,братву,аує,западло»,а особливо,про «ворафскую чєсть» і «панятія»,складені ще у 30-ті рр в лубянських кабінетах-блювати хочеться...
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22.02.2023 12:51 Відповісти
Блатной или криминальный мир по всему бывшему союзу всегда контролировался чекистами или мусорами из москвы.Не удивительно что криминалитет сочувствует кацапстану,на Донбассе в 2014 именно криминалитет начал войну против Украины,типа ,,нормальные пацаны'' против лохов.
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22.02.2023 13:53 Відповісти
На парашу пітора.
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22.02.2023 13:38 Відповісти
 
 