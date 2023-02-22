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Затримано прокремлівського блогера Скворцова, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ МП, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого "руського клубу", який займався підготовкою "замовних" публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора. Серед них – "руська народна лінія" і "одна родіна".

У своїх колонках називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "л/днр". У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, чоловік вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).

Втім, силовики встановили його місцезнаходження і затримали.

"За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну "порцію" деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду", - зазначили у Службі безпеки.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Скворцова.

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Затримано прокремлівського блогера Скворцова, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ МП, - СБУ 01
Затримано прокремлівського блогера Скворцова, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ МП, - СБУ 02

Автор: 

затримання (4343) пропаганда (2812) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+67
Цікаво, а за укриття злочинців хіба нема статті? Пакуйте весь той монастир та міняйте на полонених. Він не просто так туди побіг. Там 100% "ячєйка подполья".
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22.02.2023 12:17
+36
коли вже остаточно закриють в Україні цю кацапську кгб/фсб секту ???
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22.02.2023 12:17
+23
Исполнился благодати?
Замироточил?
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22.02.2023 12:16
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Исполнился благодати?
Замироточил?
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22.02.2023 12:16 Відповісти
ага, со всех щелей
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22.02.2023 12:58 Відповісти
Цікаво, а за укриття злочинців хіба нема статті? Пакуйте весь той монастир та міняйте на полонених. Він не просто так туди побіг. Там 100% "ячєйка подполья".
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22.02.2023 12:17 Відповісти
Неначасі
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22.02.2023 12:24 Відповісти
чи той монастир один такий??? а скільки ДРГ до лютого переховувались і склади зброї були заздалегідь підготовлені. Але ж відомству Бакланова було не на часі тоді бо головне стояло бізнес кошмарити та кришувати контробанду
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22.02.2023 13:20 Відповісти
судячи з фотографії - це монастир біля кладовища у Бортничах під Києвом
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22.02.2023 18:19 Відповісти
Укакався
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22.02.2023 12:17 Відповісти
коли вже остаточно закриють в Україні цю кацапську кгб/фсб секту ???
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22.02.2023 12:17 Відповісти
Хайпанули на темі церков, та й забули. Пару фсбшників вислали на парашу і усе. Я як гучно усе було. Вистава закінчилася. Бурхливі аплодисменти. Завіса

Боротьба і з москальскими попами завершена
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22.02.2023 13:18 Відповісти
Вийде під заставу і здимить у рашку?
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22.02.2023 12:18 Відповісти
Треба було його кадилом забити до смерті і сказати що це попи зробили.
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22.02.2023 12:19 Відповісти
Так на кол его. Прямо там, по царским обычаям
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22.02.2023 12:20 Відповісти
какого иглесиаса прятать его лицо, если тырнет кишит его фото? Что за идиотизм
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22.02.2023 12:22 Відповісти
Ну напевно так в якомусь законі написано.
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22.02.2023 12:29 Відповісти
А що з попами, які надали йому прихисток?
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22.02.2023 12:23 Відповісти
"герої України" кашевой і пєкалов в нагороду - приїдуть і виступлять перед ними, з номером про тупих хохлів. Ну все як любить шашличник.
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22.02.2023 12:31 Відповісти
це рідкісна зволорожа потвора
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22.02.2023 12:24 Відповісти
А чого ота істота ще жива?
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22.02.2023 12:27 Відповісти
для конченого пдра вполне "закономерной" была бы тематическая тату с "енгом" на лбу
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22.02.2023 12:29 Відповісти
Сподіваюсь, що пику зарешетували бо він сам кілька разів наїхав пикою на дверний косяк й став нефотогенічний.
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22.02.2023 12:31 Відповісти
А ТІ, ХТО ЙОГО ПЕРЕХОВУВАВ?

ЦЕ Ж ПОСОБНИКИ
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22.02.2023 12:38 Відповісти
навіщо хрюльник пікселювати? морду "героя" повинні бачити всі.
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22.02.2023 12:40 Відповісти
""
Пліз...
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22.02.2023 12:49 Відповісти
З превеликим задоволенням відполірував би цеглину на ворожому хрюльнику.
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22.02.2023 15:36 Відповісти
Як я Вас розумію...
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22.02.2023 16:13 Відповісти
Дмитрий Скворцов

Родился в 1964 г. в Киеве. Закончил геологический факультет Киевского госуниверситета. Автор монографии и более двадцати статей в специализированных и академических изданиях. Является признанным экспертом по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В 2010 г. Союзом журналистов Украины совместно с Союзом православных мирян признан лучшим светским журналистом Украины, пишущим на религиозную тематику. В 2006 г. работал политобозревателем в газете «Сегодня». С конца 2006 г. и по сей день - обозреватель еженедельника «2000». Автор биографической книги «Громкой сапой или залпы из подвала» о композиторе и музыканте Фрэнке Заппа.
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22.02.2023 16:06 Відповісти
І тим не менш - ШМАТ ЛАЙНА...
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22.02.2023 16:14 Відповісти
Хіба це підлягає сумніву?
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22.02.2023 16:56 Відповісти
""
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22.02.2023 23:27 Відповісти
Якщо гарно прошерстить монастирі УПЦ МП, то там виявиться ще багато ворожих агантів.
Мабуть, настав час закрити цю лавку раз і назавжди!
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22.02.2023 13:07 Відповісти
Свій до своїх...
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22.02.2023 13:24 Відповісти
Чому всім свинособакам ви закриваєте обличчя. Підара мають знати в лице і крапка.
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22.02.2023 13:47 Відповісти
все кацапские секты должны быть проверены, там не один еще может прятаться
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22.02.2023 14:25 Відповісти
Поповская мразь активно промывала пространство между ушами населению до полномасштабного вторжения, рассказывая про "триединый народ", "русские земли", славила "отца нашего" гундяева. Эти же суки продолжают править и сейчас, неплохо себя чувствуя. Что стоит, имея послушное большинство в парламенте, принять закон и выпереть этих тварей за пределы страны, если уж нельзя посадить (чего они вполне заслуживают), тем более, что есть вывод экспертной комиссии о том, что московская поповщина в Украине является подразделением рпц. Не при этой власти... Порошенко хоть что-то пытался сделать в этом направлении методом "клин клином вышибают", раз уж население не может без дозы мракобесия, то пусть уже дилерами будут хоть не откровенные враги страны и ее суверенитета. Но особо одаренным не нужен был Томос, они проголосовали за "термос", как Коломойский и захотел. Вот и имеем таких "служителей бога".
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22.02.2023 14:34 Відповісти
на нары кацапскую гниду и посадить на бутылку!
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22.02.2023 14:59 Відповісти
в петлю свинособачьего ******........................ХЛОПЦАМ СБУ РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.02.2023 15:03 Відповісти
а що ще є такі монастирі?ааа не на часі-забув
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22.02.2023 15:55 Відповісти
Увесь кацапомордий підороzzький *********** скрєпостана упц мп, монастирів мп та усякіх приходів мп в УКРАЇНІ, разом з їхнім "рабами прохожанямі" - сексотами, колаборантами, агентурою бувшого кгб та фсб і тупими МАНКУРТАМИ, котрих з 1923 по 1991 роки ешелонами завозили з голодних та холодних мухосранськів урала, сибіру, заполярья, півночі підоросії та магадану, приморья-сахаліна та чукотки на "лучшую жізнь" мають бути ДЕПОРТОВАНІ у повному складі з УКРАЇНИ та позбавлені УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА...!!!

СВІДОМА УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА, має усю цю кацапоморду мерзоту та наволоч підороzzького скрєпостанського ***********у завантажити у СТОЛИПІНСЬКІ ВАГОНИ у чому їх піймають і затримають та відправити такимиж ешелонами на землю обітовану до матушкі "родіни"....!!!, так як вивозили і депортували у вантажних СТОЛИПІНСЬКИХ вагонах УКРАЇНЦІВ на смерть і погибель на голі пустирі промерзщої півночі, заполярья, сибіру, магадану, чукотки та сахаліну мільйони українців та їх сімей...!!!

Московський патріархат створювали агенти НКВС, - свідчать розсекречені СБУ документи

https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/38345-moskovskij-patriarxat-stvoryuvali-agenti-nkvs-svidchat-rozsekrecheni-sbu-dokumenti.html?fbclid=IwAR1yv9Z36aIOSCht0mrWbVXcgtwHA8MiOKBLAj-TAZcapPGjK8PpucbCjps

Щорічне видання Вселенського патріархату не визнає титулів єпископів МП в Україні

https://duhovnyfront.com.ua/2020/01/23/shchorichne-vydannia-vselenskoho-patriarkhatu-ne-vyznaie-tytuliv-iepyskopiv-mp-v-ukraini/

Німеччина передала Україні грамоту Петра І від 1708 про підтвердження незалежності Української автокефалії підпорядкованій Константинополю, митрополиту Йоаасафу: УПЦ було анексовано РПЦ і Московією

https://okiua.blogspot.com/p/1708.html?fbclid=IwAR0MRgIBmze5q-3_xto
S5RIKuatMy4CDKIbVggVUa6aNYtFbdU5ICIsVII

МИ НЕ ЗАБУЛИ !!! НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ…!!!

НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО ЦЕ КАЦАПО МОРДИМ ПІДОРОСАМ ...!!!
Архіви Не Горять! Завозили Ешелонами І Селили В Хати Замордованих Українців! Тепер Їх Нащадки Качають Права! Ось Як Наш Південь І Схід Став » Ісконноруськім https://druzi.biz.ua/editor8/69651/

Депортация УКРАНЦЕВ в СИБИРЬ

https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokumenty https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokumenty
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22.02.2023 16:09 Відповісти
Пока не арестуют и не посадят в СИЗО опзжопников и Кирилла с ватными монахами - лично я считаю это тупым пиаром!
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22.02.2023 16:38 Відповісти
Этот Скворцов-известный петух. Вёл колонку на Эхе.
Докукарекался.
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22.02.2023 16:52 Відповісти
на корреспонденте у етого петуха была колонка сепарская
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22.02.2023 23:08 Відповісти
рило!!!!!!!!!
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22.02.2023 17:26 Відповісти
 
 