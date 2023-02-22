Затримано прокремлівського блогера Скворцова, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ МП, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого "руського клубу", який займався підготовкою "замовних" публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора. Серед них – "руська народна лінія" і "одна родіна".



У своїх колонках називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "л/днр". У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, чоловік вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).

Втім, силовики встановили його місцезнаходження і затримали.

"За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну "порцію" деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду", - зазначили у Службі безпеки.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Скворцова.

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