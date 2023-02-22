Затримано прокремлівського блогера Скворцова, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ МП, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого "руського клубу", який займався підготовкою "замовних" публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора. Серед них – "руська народна лінія" і "одна родіна".
У своїх колонках називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "л/днр". У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, чоловік вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).
Втім, силовики встановили його місцезнаходження і затримали.
"За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну "порцію" деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду", - зазначили у Службі безпеки.
Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Скворцова.
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Пліз...
Родился в 1964 г. в Киеве. Закончил геологический факультет Киевского госуниверситета. Автор монографии и более двадцати статей в специализированных и академических изданиях. Является признанным экспертом по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В 2010 г. Союзом журналистов Украины совместно с Союзом православных мирян признан лучшим светским журналистом Украины, пишущим на религиозную тематику. В 2006 г. работал политобозревателем в газете «Сегодня». С конца 2006 г. и по сей день - обозреватель еженедельника «2000». Автор биографической книги «Громкой сапой или залпы из подвала» о композиторе и музыканте Фрэнке Заппа.
Мабуть, настав час закрити цю лавку раз і назавжди!
СВІДОМА УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА, має усю цю кацапоморду мерзоту та наволоч підороzzького скрєпостанського ***********у завантажити у СТОЛИПІНСЬКІ ВАГОНИ у чому їх піймають і затримають та відправити такимиж ешелонами на землю обітовану до матушкі "родіни"....!!!, так як вивозили і депортували у вантажних СТОЛИПІНСЬКИХ вагонах УКРАЇНЦІВ на смерть і погибель на голі пустирі промерзщої півночі, заполярья, сибіру, магадану, чукотки та сахаліну мільйони українців та їх сімей...!!!
Московський патріархат створювали агенти НКВС, - свідчать розсекречені СБУ документи
https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/38345-moskovskij-patriarxat-stvoryuvali-agenti-nkvs-svidchat-rozsekrecheni-sbu-dokumenti.html?fbclid=IwAR1yv9Z36aIOSCht0mrWbVXcgtwHA8MiOKBLAj-TAZcapPGjK8PpucbCjps
Щорічне видання Вселенського патріархату не визнає титулів єпископів МП в Україні
https://duhovnyfront.com.ua/2020/01/23/shchorichne-vydannia-vselenskoho-patriarkhatu-ne-vyznaie-tytuliv-iepyskopiv-mp-v-ukraini/
Німеччина передала Україні грамоту Петра І від 1708 про підтвердження незалежності Української автокефалії підпорядкованій Константинополю, митрополиту Йоаасафу: УПЦ було анексовано РПЦ і Московією
https://okiua.blogspot.com/p/1708.html?fbclid=IwAR0MRgIBmze5q-3_xto
S5RIKuatMy4CDKIbVggVUa6aNYtFbdU5ICIsVII
МИ НЕ ЗАБУЛИ !!! НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ…!!!
НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО ЦЕ КАЦАПО МОРДИМ ПІДОРОСАМ ...!!!
Архіви Не Горять! Завозили Ешелонами І Селили В Хати Замордованих Українців! Тепер Їх Нащадки Качають Права! Ось Як Наш Південь І Схід Став » Ісконноруськім https://druzi.biz.ua/editor8/69651/
Депортация УКРАНЦЕВ в СИБИРЬ
https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokumenty https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokumenty
Докукарекался.