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Новини Фото Війна
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Шебекіно знову обстріляли, влучили у ТЦ, почалася пожежа, - губернатор Бєлгородщини Гладков. ФОТО

У російському Шебекіно зафіксовано обстріл, снаряди влучили у торговий центр.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріл Шебекіно. Снаряди влучили у торговий центр, внаслідок чого він спалахнув. За попередніми даними є один постраждалий. Чоловіка з осколковими пораненнями доставлено до ЦРЛ. Медики оцінюють його стан як украй тяжкий. Вся необхідна допомога надається. Оперативні служби перебувають на місці, рятувальники почали гасити", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Обстріли у прикордонних регіонах РФ: На Бєлгородщині є загибла та поранений, у Курській області порушено енергопостачання. ФОТО

Шебекіно знову обстріляли, влучили у ТЦ, почалася пожежа, - губернатор Бєлгородщини Гладков 01

Автор: 

обстріл (28717) росія (65415) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+32
Назвать цей ******* торговим центром міг тільки орк.
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22.02.2023 12:21
+26
Дуже дивно, будівля нібито горить (ні би то прилетіло), а жіночка спокійно стоїть на зупинці і навіть не налякана. Фотошоп?
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22.02.2023 12:22
+20
Ето фотошоп! Расходімся.
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22.02.2023 12:20
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Це не ми.
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22.02.2023 12:20 Відповісти
Повітряну сирену оголосив Камеді, а вони не прийняли на віру.
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22.02.2023 12:21 Відповісти
авжеж, вони самі, це ж очевидно...
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22.02.2023 12:39 Відповісти
Ето фотошоп! Расходімся.
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22.02.2023 12:20 Відповісти
Назвать цей ******* торговим центром міг тільки орк.
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22.02.2023 12:21 Відповісти
Яка країна такі ТЦ.
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22.02.2023 12:27 Відповісти
Якийсь сарай, шиномонтаж в селі і то презентабельніший
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22.02.2023 13:01 Відповісти
Дуже дивно, будівля нібито горить (ні би то прилетіло), а жіночка спокійно стоїть на зупинці і навіть не налякана. Фотошоп?
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22.02.2023 12:22 Відповісти
Це- янітакая, я жду трамвая.
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22.02.2023 12:29 Відповісти
Я теж здивувався, наче це шоболкіно і не бамбілі 8 лєт як даунбас- а їй якось пох на хлопок. А може хлопка і не було взагалі?
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22.02.2023 12:35 Відповісти
НІ! Це шиномонтаж!
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23.02.2023 17:43 Відповісти
Надеемся в скором времени так будет по всей рабсее
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22.02.2023 12:22 Відповісти
тренування мобіків пройшло вдало ! давайте вже що не будь в Брянську .
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22.02.2023 12:22 Відповісти
Хто назвав цей сільмаг торговим центром?
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22.02.2023 12:22 Відповісти
Я так понимаю, По ихним меркам прям Диснейленд
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22.02.2023 12:24 Відповісти
Фейк, смотрите, окно с права целое.
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22.02.2023 12:23 Відповісти
Айайайайай😱
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22.02.2023 12:24 Відповісти
очередной трындёж кацапов или их же провокация..
ото Украине делать нечего, чтобы тратить боеприпасы на магазин с хлебом та валенками
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22.02.2023 12:24 Відповісти
Йаблонске фсб!
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23.02.2023 17:48 Відповісти
А хто це зробив?
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22.02.2023 12:24 Відповісти
Переглянув фото ще раз.
Чому, блл, "Бемби"???? Чому не " Ванька-встанька"? або "матрьошка" чи "Дурачина-простофіля"?????
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22.02.2023 12:24 Відповісти
Тому що, - олені, олені небриті і неголені..олееені..
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22.02.2023 12:40 Відповісти
и нафига здесь фейки с ихней кацапской телеги? что бы что?
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22.02.2023 12:25 Відповісти
Курская Народная Республика обстреливает Белгородскую Народную Республику......и наоборот...ничего нового.....расходимся...
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22.02.2023 12:26 Відповісти
Как там рузьки говорили-коник ипанув.
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22.02.2023 12:26 Відповісти
Самі себе під*ри обстрілюють.
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22.02.2023 12:26 Відповісти
да чаво уж там... горить сарай - гори й расія...
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22.02.2023 12:28 Відповісти
це рашистська ракета з курсу збилась....наші так не працюють по рашистах
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22.02.2023 12:28 Відповісти
Вот так, прогуливать уроки географии! Попутали Воронеж с Белгородом! Хотя на касабстане и "учителя", могут не знать...
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22.02.2023 12:29 Відповісти
та знесіть вже ту ТЦ нафіг, скільки можна читати про ці страждання шебекінців...
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22.02.2023 12:32 Відповісти
Как говорять в ******, что посеешь то и сожрешь, кушайте не обляпайтесь твари 💥💥💥
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22.02.2023 12:34 Відповісти
Якщо зважати на руйнування, то прилетіло щось не більше за гранату. Ото наш козарлюга закинув! З України аж до Щебекіно! А хтів тільки чмобіків за бруствером покласти!

Скоріш за все, знов стріляли по Харкову, але "патріатична" ракета заглохла і впала, але, на жаль, не здетонувала.
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22.02.2023 12:34 Відповісти
А якже ''вараньож''?
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22.02.2023 12:37 Відповісти
ТЦ "бАМБИ ". Для правильной корректировки надпись.
Сами себя дамбят ,хИТРЮГИ...!!!
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22.02.2023 12:38 Відповісти
Русня як завжди по своім хєрачит
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22.02.2023 12:39 Відповісти
В мирном договоре, уже и Белгородскую область надо вписывать! Свинособаки, уверенны что Белгород это Украина!!! С первого дня 24 февраля, обстреливали Белгород вместе, иногда и вместо Харькова, местные жаловались!!!
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22.02.2023 12:41 Відповісти
Це "Шапіто"...
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22.02.2023 12:51 Відповісти
Ці укуси комара з лаболаторії,вже піддостали,прийшов час парашу рівняти під Маріуполь.
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22.02.2023 13:21 Відповісти
хто обстріляв??
Це не ми..
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22.02.2023 13:57 Відповісти
здание горит, а все стоят на остановке и им все равно. фотошоп
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22.02.2023 14:21 Відповісти
так на нем же вывеска "Бомбы" чо вы ноете?
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22.02.2023 14:25 Відповісти


Точна! Таки так! Бімби!
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22.02.2023 14:29 Відповісти
Нас там взагалі і в черговий раз ніт.
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22.02.2023 14:30 Відповісти
Газовий балон знову взірвався )
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22.02.2023 20:08 Відповісти
Я в шоці, якийсь пивний ларьок у підарстані ТРЦ зветься.
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22.02.2023 20:34 Відповісти
 
 