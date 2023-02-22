Шебекіно знову обстріляли, влучили у ТЦ, почалася пожежа, - губернатор Бєлгородщини Гладков. ФОТО

У російському Шебекіно зафіксовано обстріл, снаряди влучили у торговий центр.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріл Шебекіно. Снаряди влучили у торговий центр, внаслідок чого він спалахнув. За попередніми даними є один постраждалий. Чоловіка з осколковими пораненнями доставлено до ЦРЛ. Медики оцінюють його стан як украй тяжкий. Вся необхідна допомога надається. Оперативні служби перебувають на місці, рятувальники почали гасити", - йдеться в повідомленні.

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