Шебекіно знову обстріляли, влучили у ТЦ, почалася пожежа, - губернатор Бєлгородщини Гладков. ФОТО
У російському Шебекіно зафіксовано обстріл, снаряди влучили у торговий центр.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.
"Обстріл Шебекіно. Снаряди влучили у торговий центр, внаслідок чого він спалахнув. За попередніми даними є один постраждалий. Чоловіка з осколковими пораненнями доставлено до ЦРЛ. Медики оцінюють його стан як украй тяжкий. Вся необхідна допомога надається. Оперативні служби перебувають на місці, рятувальники почали гасити", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар22.02.2023 12:21
+26 Slava Holt
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+20 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар22.02.2023 12:20
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ото Украине делать нечего, чтобы тратить боеприпасы на магазин с хлебом та валенками
Чому, блл, "Бемби"???? Чому не " Ванька-встанька"? або "матрьошка" чи "Дурачина-простофіля"?????
Скоріш за все, знов стріляли по Харкову, але "патріатична" ракета заглохла і впала, але, на жаль, не здетонувала.
Сами себя дамбят ,хИТРЮГИ...!!!
Це не ми..
Точна! Таки так! Бімби!