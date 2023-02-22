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На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти українським захисникам ліками та дронами.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають жахливі бої. ЗСУ відбивають нескінченні атаки окупантів. Кровопролитні бої, втрати і дуже багато важкопоранених. Шпиталі та лікарні забиті пораненими. Є термінови потреби на ліки та м’які носилки, цього не вистачає на фронті! Бійці просять допомогу на фронт. Терміново потрібно викупити п’ять дронів Мавік 3 комбо - два -200 тис і три по 115 т

Нарешті прийшла поставка тепловізорів , два викупила - 103 т, ще треба викупити 8 штук. 4 рації Моторола, рахунок на 68 т, це дуже терміново. Один монокулярний приціл - 39 т. Ліки, обезбола не вистачає, замовила, рахунок на 28 т. Велика потреба на м’які носилки, дуже важко їх купити, бо потреба велика, замовили 25 штук", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

Номер Банки: 5375 4112 0025 4253

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли. ФОТОрепортаж

На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова 01
На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова 02
На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова 03
На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова 04
На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова 05
На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова 06
На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова 07

Автор: 

допомога (8375) волонтери (1336) ЗСУ (7590) Юсупова Наталія (196)


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Топ коментарі
+54
Рєзнікова треба гнати на*уй, тварина не може забезпечити найнеобхіднішими, базовими речами.
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22.02.2023 15:22
+54
Тормознутому.
Міністерством оборони в нас керує Рєзніков, чий президент Зеленський, яким керує офіс президента, який належить Єрмаку, над яким стоїть Коломойський, служать їм всім слуги у Верховній раді... Європа, пілять, тут яким боком?!
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22.02.2023 15:31
+32
Все не проблема. Только по прежнему ВСЕГО не хватает . Еще можно попробовать найти деньги у шлюшки Кравец, которой ЗЕ, перечислил аж 35 млн грвн на ток-шоу.
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22.02.2023 15:40
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Повертайтесь живими!!!
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22.02.2023 15:19 Відповісти
Майор-брехун абдристович, рассказывающий как он из краденого гранатомета уничтожит танк, уже в Бахмуте? Есть отличная возможность выполнить обещанное.
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22.02.2023 15:37 Відповісти
Абдристович не майор! Он воюет под Полковником
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22.02.2023 19:07 Відповісти
Рєзнікова треба гнати на*уй, тварина не може забезпечити найнеобхіднішими, базовими речами.
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22.02.2023 15:22 Відповісти
для того, чтобы были базовые вещи- кодлу шидовскую в окопы, а то они только бабло тырят, сидя на теплых местах
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22.02.2023 16:54 Відповісти
Реєстрація: 20 лютого 2023
Кто ещё может тявкать про евреев, как кацапский новорег?
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22.02.2023 18:09 Відповісти
резніков шістьора.....
там є вищі по статусу і їм не треба ліків для поранених
їм потрібно продати порти, купити землю, добавити штрафи за керування автом з цуциком на руках, розділити хто і скільки отримає з арештованих рахунків рф
нахрена їм ліки під час страшних боїв???
ні вони, ні їх рідні, близькі, навіть далекі, близькі не воюють....
от хреново що не пропустили роту орків на банкову
вони б зробили те що сказав *****, а далі їх в расжод
і булоб зара на сотню-другу меньше зрадників у владі
бо красти під час війни, це держзрада, а не перевищення повноважень...
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23.02.2023 23:07 Відповісти
Тормознутому.
Міністерством оборони в нас керує Рєзніков, чий президент Зеленський, яким керує офіс президента, який належить Єрмаку, над яким стоїть Коломойський, служать їм всім слуги у Верховній раді... Європа, пілять, тут яким боком?!
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22.02.2023 15:31 Відповісти
Все, відстань, з ідіотами в дискусію не вступаю.
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22.02.2023 17:51 Відповісти
+++
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22.02.2023 15:27 Відповісти
Носилки мягкие купить не проблема; кейвер и дексалгин одно и тоже действующее вещество, смысл дублировать.
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22.02.2023 15:30 Відповісти
Все не проблема. Только по прежнему ВСЕГО не хватает . Еще можно попробовать найти деньги у шлюшки Кравец, которой ЗЕ, перечислил аж 35 млн грвн на ток-шоу.
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22.02.2023 15:40 Відповісти
ніхто нічого не дублює , просто вибирають все по залишках ; не вистачає препаратів однієї назви .
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22.02.2023 15:59 Відповісти
це що на першому фото у бійця ноги немає нижче коліна?
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22.02.2023 15:33 Відповісти
То тінь від рукава медсестри. Коли ногу відрізають, то місце зрізу рівне і скруглене, бо шкіру натягують на зріз і зшивають. Чимось схоже на край ковбаси, пробачте за таке порівняння.
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22.02.2023 16:33 Відповісти
мясо воно скізь однакове - що нога, що ковбаса.
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23.02.2023 08:40 Відповісти
ото я так і русскомозглим пояснюю, через те, з чим вони кожен день діло мають: квартира і сусіди - сусід віддяпав балкон (Крим), кладовку (Донбас) і потім кухню (Херсон з Маріуполем) і хоче ще, а русськмозглий якщо захоче піти до поліціїї (НАТО і і нші країни.помічники), то сусід скаже, що русскомозглий вааружаєтся і збирається напасти. і щоб коли його бабу насілували, русскомозглий повинен буде паблагадаріть, і любіть нападника.
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23.02.2023 08:44 Відповісти
Це тінь
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22.02.2023 16:50 Відповісти
+
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22.02.2023 15:36 Відповісти
В ОП вони самі та їх родичі витрачають мільйони на автівки земельни ділянки відпочинок жон та наложніц та ще і влаштовують їх на державні посади. До їх советников дебіла Гогі, журнакшлюхи Лещенка, ****** т.д. звертались ? Журналістам треба влаштувати їм флешмоб "як я допомогаю арміі". Зеленський з дермаком ходять з опухшими рожами та обвісшими брюхами як вон допомогають?
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22.02.2023 16:47 Відповісти
Ще трохи половлять чоловіків на вулицях, щоб змінити прихильне ставлення до армії, піднімуть комуналку, ту ж електрику в 4 рази, то у людей вільних грошей не стане, то і волонтерів теж не буде. Все робиться щоб підіграти пуйлу.
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22.02.2023 18:34 Відповісти
Між іншим, колектори за комуналку вже перезбудились.
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22.02.2023 19:15 Відповісти
В якому сенсі?
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22.02.2023 19:16 Відповісти
А, та за борги надзвонюють. Комуналка. Та до їх позовних заяв можна не дожити, краще вже на армію потроху донить.
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22.02.2023 19:19 Відповісти
Чекайте,зєльоні гниди заявляють що армія всім забезпечена…
а єті люді крістально чєсніє
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22.02.2023 16:06 Відповісти
++
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22.02.2023 16:08 Відповісти
+5k
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22.02.2023 16:13 Відповісти
оце я розумію донат, особисто мене дуже радує і надихає більше заробляти, щоб більше допомагати. Ні в якому разі нікого не засуджую, навпаки і 50, і 100 грн добре до стабільного потоку. Всі все розуміють, особливо під кінець місяця.
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23.02.2023 10:39 Відповісти
+
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22.02.2023 16:16 Відповісти
А Резніков-Шмигаль разом із Стефанчуком-Зеленським знають щодо таких невідкладних ПОТРЕБ ЩОДЕННИХ ВПРОДОВЖ РОКУ ОСТАННЬОГО??? !!!! Вішати таких саботажників треба прямо на Майдані!!!
Може одразу до Сенату США через Байдена звертатися????
Вішати!!
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22.02.2023 16:49 Відповісти
+
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22.02.2023 17:27 Відповісти
У Ізраїлі наших ж.. Євреїв більше ніж місцевих, а допомоги 0, а ті хто править у нас дбають так само, лише про себе... Порох, Ахмет виділили мільярди, а зелена шушера не тільки не вкладає свої, а ще й тирить наші податки, у цьому вже перевершили усіх попєрєдніків!
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22.02.2023 17:55 Відповісти
+
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22.02.2023 19:07 Відповісти
Меньше соплей больше дела +
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22.02.2023 19:23 Відповісти
А в министерство обороны Украины к пану Резникову не пробовали обратиться за помощью??????
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22.02.2023 19:24 Відповісти
А як би оті кадирівці, ну чисто гіпотетично, що йшли на Банкову арештувати *********** дійсно прорвалися, ну гіпотетично, і забрали у полон всю опу з кабміном.
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22.02.2023 19:24 Відповісти
+
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22.02.2023 19:40 Відповісти
Зелені падлюки, тільки й здатні, що розкрадати гуманітарку під час війни і яйця по 17 грн. купувати!
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22.02.2023 19:56 Відповісти
Може б держава щось купила для війни окрім яєць по 17 гривень за гектар?
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22.02.2023 20:30 Відповісти
+
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22.02.2023 21:30 Відповісти
Закинув.
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22.02.2023 21:37 Відповісти
+500 грн
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23.02.2023 10:34 Відповісти
+
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23.02.2023 12:02 Відповісти
Главное нагребли людей. Теперь на карте все стабильно что и нужно для безупречной репутации. А что новых покидывай только масштабы мобилизации увеличили
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23.02.2023 12:41 Відповісти
+
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24.02.2023 00:42 Відповісти
В зам міністра оборони по забезпеченню попросити треба... Він знає де мільйони взяти для свого дивану...
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24.02.2023 07:34 Відповісти
 
 