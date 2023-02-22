На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти українським захисникам ліками та дронами.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають жахливі бої. ЗСУ відбивають нескінченні атаки окупантів. Кровопролитні бої, втрати і дуже багато важкопоранених. Шпиталі та лікарні забиті пораненими. Є термінови потреби на ліки та м’які носилки, цього не вистачає на фронті! Бійці просять допомогу на фронт. Терміново потрібно викупити п’ять дронів Мавік 3 комбо - два -200 тис і три по 115 т

Нарешті прийшла поставка тепловізорів , два викупила - 103 т, ще треба викупити 8 штук. 4 рації Моторола, рахунок на 68 т, це дуже терміново. Один монокулярний приціл - 39 т. Ліки, обезбола не вистачає, замовила, рахунок на 28 т. Велика потреба на м’які носилки, дуже важко їх купити, бо потреба велика, замовили 25 штук", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

Номер Банки: 5375 4112 0025 4253

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