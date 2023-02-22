На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти українським захисникам ліками та дронами.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На фронті тривають жахливі бої. ЗСУ відбивають нескінченні атаки окупантів. Кровопролитні бої, втрати і дуже багато важкопоранених. Шпиталі та лікарні забиті пораненими. Є термінови потреби на ліки та м’які носилки, цього не вистачає на фронті! Бійці просять допомогу на фронт. Терміново потрібно викупити п’ять дронів Мавік 3 комбо - два -200 тис і три по 115 т
Нарешті прийшла поставка тепловізорів , два викупила - 103 т, ще треба викупити 8 штук. 4 рації Моторола, рахунок на 68 т, це дуже терміново. Один монокулярний приціл - 39 т. Ліки, обезбола не вистачає, замовила, рахунок на 28 т. Велика потреба на м’які носилки, дуже важко їх купити, бо потреба велика, замовили 25 штук", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Номер Банки: 5375 4112 0025 4253
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Кто ещё может тявкать про евреев, как кацапский новорег?
там є вищі по статусу і їм не треба ліків для поранених
їм потрібно продати порти, купити землю, добавити штрафи за керування автом з цуциком на руках, розділити хто і скільки отримає з арештованих рахунків рф
нахрена їм ліки під час страшних боїв???
ні вони, ні їх рідні, близькі, навіть далекі, близькі не воюють....
от хреново що не пропустили роту орків на банкову
вони б зробили те що сказав *****, а далі їх в расжод
і булоб зара на сотню-другу меньше зрадників у владі
бо красти під час війни, це держзрада, а не перевищення повноважень...
Міністерством оборони в нас керує Рєзніков, чий президент Зеленський, яким керує офіс президента, який належить Єрмаку, над яким стоїть Коломойський, служать їм всім слуги у Верховній раді... Європа, пілять, тут яким боком?!
а єті люді крістально чєсніє
Може одразу до Сенату США через Байдена звертатися????
Вішати!!