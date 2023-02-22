"Russkiy Mir": Біля посольства РФ у Берліні встановили інсталяцію, яка розповідає про російську окупацію. ФОТОрепортаж

Поблизу посольства Росії активісти влаштували інсталяцію "Russkiy Mir".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли наочно показати німецькому суспільству, які загрози несе російський світ територіям, які він окуповує. Не обов’язково ця загроза приїздить на танках - на заході в хід вже багато років ідуть пропаганда, економічні та політичні важелі, газовий шантаж", - розповіли в креативній агенції Isdgroup, яка розробляла інсталяцію.

По периметру "Russkiy Mir" огороджує газова труба яскраво-жовтого кольору, на вході відвідувачів попереджає табличка: всі, хто знаходиться на цій окупованій території, повинні підкорятися правилам і законам "русского мира". Самі ж правила теж зафіксовані, серед них, приміром - заборона ЛГБТК+ символіки, зібрань та мітингів з критикою влади тощо. Натомість побиття членів своєї сім’ї - не підстава для кримінального покарання, дозволено катувати тих, хто проти приєднання цієї території до "Russkiy Mir". Кожне з правил підкріплене законодавчим актом Російської Федерації або ж прецедентом, зафіксованим міжнародними організаціями стосовно дій Росії на окупованих територіях.

"Нещодавно Служба зовнішніх справ ЄС назвала Росію головною країною-дезінформатором 2022 року. Вся російська міжнародна інформаційна політика – політика окупації. Кремлівська пропаганда залишається інформаційною зброєю, виправдовуючи свої злочини, підриваючи довіру до України та дестабілізуючи суспільства демократичних країн. Тому разом з Україною світ має боротися і відстоювати свої свободи та звільнитися від брехні", - розказала про ціль проєкту Марія Сагайдак, керівниця відділу стратегічних комунікацій у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Окрім інсталяції, також надрукували газету "Russkiy Mir Zeitung" - у ній зібрали оригінальні матеріали з російських ЗМІ, перекладені німецькою. Ці матеріали засвідчують рівень пропаганди, який Росія використовує усередині країни, а також, власне, підтримку російським суспільством доктрини "русского міра". Видання побудували за принципом класичних медіа, от тільки на шпальті із зовнішньою політикою - погрози Росії атакувати Лондон та фейки про німецьких міністрів, у розділі "культура" - пограбування Херсонського музею тощо. Газету використали для запрошення на відкриття інсталяції німецьких ЗМІ та парламентарів Бундестагу.

Інсталяція доступна для вільного відвідування до 25 лютого включно за адресою Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin.

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