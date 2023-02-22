Порошенко з волонтерами придбають для ЗСУ понад 20 тягачів Foden 8×6 Сarrier. ФОТО
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" оголосили про новий контракт на військові тягачі: планують передати у ЗСУ більше двох десятків вантажівок Foden 86 Сarrier.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.
"Більше 20 машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати будь-що – і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що поламалася – теж можуть", – повідомив Порошенко. Автівки обладнані краном-маніпулітором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.
Зазначається, що переговори до останнього тримали у таємниці, щоб не створити ажіотаж і отримати найнижчу ціну.
"А тепер – контракт підписано, усі тягачі заброньовані. Долучайтеся до цього крутого проекту та ставайте його частиною", – закликав Порошенко. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрану волонтерами ГО "Справа громад" кошти.
Раніше Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF. Це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. На платформі DAF виготовляють пересувні зенітні установки для боротьби з іранськими дронами-шахедами, мобільні пункти управління комплексами БПЛА Poseidon, а також мобільні майстерні для ремонту техніки на фронті.
Порошенко також передав у 43-ю артилерійську бригаду два танкових тягача Oshkosh. Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.
Долучитись до підтримки ЗСУ можна за реквізитами:
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Ленка з володькою проплатять квартплату за кримські маєтки - і пішов він в зад!
Додав би ще Єрмаки, Зеленськиі, Арахамії...тощо
Хтось до а хтось з.
пінчук щось на дрони давав
всі їнші піздять далі
И эта помощь, которую он показывает - это приглашение на своеобразное соревнование богатых украинцев. Похоже , тщетно...
Нечем похвалиться Ахметову, Пичуку, Колесникову и т.д. и т. п. И не надо говорить, что это не публичное дело. Кк раз сегодня -очень даже публичное!
Притула пішов після Пороха купувати Спартани - і попав на більші гроші бо склади-постачальники після ажіотажу на Спартани (які Порох купив і розрекламував) різко підняли ціни на ті що ще залишились у них. Притула сам про це розповідав.
Порох молодець - зробив висновки і тепер до контрактування не оголошує плани.
Все таки порівнювати хист до бізнесу у Пороха і Притули - не зовсім корректно, не та вагова категорія.
Так що Притула не "вкрав" - просто "попав" в другу ціну, і "зради" тут нема.
И Притула так и не выложил ни одного документа от поставщиков с ценовыми предложениями для подтверждения своих слов. Ни одного и до сих пор. Хотя привселюдно обещал выкладывать всё, вплоть до чеков. А разница в цене то была в 3 (!!) раза как-никак. За такое в приличном обществе, как минимум, перестают подавать руки, а обычно бьют клиенту морду.
Тільки я не думаю що Притула щось "скрисив" чи вкрав.
Він просто зайшов на поле торговців зброєю - і погорів тому і розповідати нічого. Там "дядьки" в другій вісовій категорії працюють. Тут просто так склалося конкретно з Спартанами. З тим-же спутником і безпілотниками у нього вийшло добре.
Тай не "придворний" він нічий - я навіть не розумію хто запустив цю брехню. То що він з артистів не значить що він з Зе за одно, я думаю що далеко не з їхньої тусовки.
Хтось запустив цю брехню щоб в лагері патріотів гризлись між собою - ніби підначуючи "я більш волентер ніж інші" - х*рня якась. Добре що Порох і інші не ведуться на це.
Я не то що "за" Притулу чи проти когось - всі роблять свою справу як уміють. Так що ЧЕСТЬ і ХВАЛА всім Волонтерам і Донатам!
Корисна справа, чи як?
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Ну и? Так где патронный завод Зеленского за почти 4 года у власти?
Рішення про"Оплоти" і патронний завод було переглянуто за побажання військових і за рішенням СНБО.
Бюджет був обмеженний (дуже багато чого було потрібно в той час) і разом з військовим керівництвом ЗСУ було прийнято рішення поставити в стрій і модернізувати ті танки що вже були на складах (консервація) в великій кількості бо у війську було дуже мало танків, а бої в АТО показали що танки грають велику роль на полі битви з руснею у якої їх було не міряно.
Новий "Оплот" коштував як модернізація 5-7 старих розконсервованих танків.
А також треба було розвинути ракетну программу (Нептун, Вільха, Грім-Сапсан, Стугни, ППО і т.д.). Патронний завод потрібен - але патрони Західні партнери ще дають, а от ракет дають мало і обмежено по дальності.
Так що рішення були приняті вірні.
ЗІ: "я" в цій статті відсутнє від поняття "зовсім".