Порошенко з волонтерами придбають для ЗСУ понад 20 тягачів Foden 8×6 Сarrier. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" оголосили про новий контракт на військові тягачі: планують передати у ЗСУ більше двох десятків вантажівок Foden 86 Сarrier.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Більше 20 машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати будь-що – і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що поламалася – теж можуть", – повідомив Порошенко. Автівки обладнані краном-маніпулітором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.

Зазначається, що переговори до останнього тримали у таємниці, щоб не створити ажіотаж і отримати найнижчу ціну.

"А тепер – контракт підписано, усі тягачі заброньовані. Долучайтеся до цього крутого проекту та ставайте його частиною", – закликав Порошенко. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрану волонтерами ГО "Справа громад" кошти.

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Раніше Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF. Це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. На платформі DAF виготовляють пересувні зенітні установки для боротьби з іранськими дронами-шахедами, мобільні пункти управління комплексами БПЛА Poseidon, а також мобільні майстерні для ремонту техніки на фронті.

Порошенко також передав у 43-ю артилерійську бригаду два танкових тягача Oshkosh. Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.

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