Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав українських військових, що проходять підготовку на танках Challenger 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Воллес відвідав військову базу Бовінгтон Кемп у графстві Дорсет, де тренуються українці.





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Українські військові продемонстрували ремонт танка під час тренувань, а пізніше поспілкувалися з міністром оборони.







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