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Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2. ФОТОрепортаж
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав українських військових, що проходять підготовку на танках Challenger 2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Воллес відвідав військову базу Бовінгтон Кемп у графстві Дорсет, де тренуються українці.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Воллес про затримку з формуванням танкових батальйонів для України: "Багато країн виявили, що їхні армії не мають оперативних танків"
Українські військові продемонстрували ремонт танка під час тренувань, а пізніше поспілкувалися з міністром оборони.
Топ коментарі
+43 Maxim Ak-Murza #550960
показати весь коментар22.02.2023 21:21
+30 Максім ХОЙ #398010
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+21 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар22.02.2023 21:23
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тепер цьоому держслужбовцю впаяють років пять ))
Гіркін став висловлювать "невдоволення" - після того як "ДНР" з "ЛНР" включили в склад РФ 1 і 2 армійські корпуси перейшли в підпорядкування ЗС РФ І тут - "жопа" - армійці заявили що не визнають "вислугу" "ордловців" (а деякі ж воюють ще з 2014-го року!) Крім того - не визнають "військових звань" які їм були присвоєні при "ДНР" та "ЛНР" От і виходить що ті 8 років "пішли коту під хвіст" (а при нормальній державі вони-б уже очікували-б пенсію за вислугу (рік за три)
РОсії вигідніше послать їх лишній раз під кулемети ніж платить пенсію
От якби він ще почепив той шеврон жовтим до низу - взагалі б супер було!
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
Тарас Шевченко з поеми "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...", яка була написана 1845 року.
Дякуємо Британія, за підставлене плече Україні, у протистоянні оркам московії!!
Слава Україні!