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Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав українських військових, що проходять підготовку на танках Challenger 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2 01

Воллес відвідав військову базу Бовінгтон Кемп у графстві Дорсет, де тренуються українці.

Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2 02
Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воллес про затримку з формуванням танкових батальйонів для України: "Багато країн виявили, що їхні армії не мають оперативних танків"

Українські військові продемонстрували ремонт танка під час тренувань, а пізніше поспілкувалися з міністром оборони.

Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2 04
Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2 05
Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2 06

Також дивіться: Король Чарльз III зустрівся з українськими військовими, що навчаються у Великій Британії. ВIДЕО

Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2 07
Міністр оборони Великої Британії Воллес завітав до українських військових, які опановують танки Challenger 2 08

Автор: 

Велика Британія (5610) танк (2071) військові навчання (2777) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+43
Хлопци, учитесь хорошо, вы теперь в центре внимания всех нормальных людей. И кушайте там мне хорошо, и шапки надевать не забывайте.
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22.02.2023 21:21
+30
Після вчорашніх прильотів по Маріку,чуйка така що скоро буде ось так..Готуємось
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22.02.2023 21:24
+21
Сподіваюся, що вже незабаром буде схожий репортаж про відвідання Воллесом наших пілотів, які опановують західні бойові літаки.
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22.02.2023 21:23
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Хлопци, учитесь хорошо, вы теперь в центре внимания всех нормальных людей. И кушайте там мне хорошо, и шапки надевать не забывайте.
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22.02.2023 21:21 Відповісти
Дивитися всім... росіянин з лапшою на вухах слухає вчорашній виступ *****... в буквальному сенсі... не в переносному https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-*** https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-***

тепер цьоому держслужбовцю впаяють років пять ))
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22.02.2023 22:01 Відповісти
Прочитав їм лекцію про економію ***********.
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22.02.2023 21:22 Відповісти
Сподіваюся, що вже незабаром буде схожий репортаж про відвідання Воллесом наших пілотів, які опановують західні бойові літаки.
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22.02.2023 21:23 Відповісти
Після вчорашніх прильотів по Маріку,чуйка така що скоро буде ось так..Готуємось
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22.02.2023 21:24 Відповісти
Тут еще интересно таки ШО вчера прилетело по Мариуполю.
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22.02.2023 21:25 Відповісти
А це вже не важливо(хоча дійсно цікаво) ,головне що підготовка йде,склади виносимо потихнько,цікаво що буде цієї ночі
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22.02.2023 21:27 Відповісти
Fingers crossed.
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22.02.2023 21:28 Відповісти
Ти я к колишній "кадровий" повинен "зацінить якість "виття" "з того боку":
Гіркін став висловлювать "невдоволення" - після того як "ДНР" з "ЛНР" включили в склад РФ 1 і 2 армійські корпуси перейшли в підпорядкування ЗС РФ І тут - "жопа" - армійці заявили що не визнають "вислугу" "ордловців" (а деякі ж воюють ще з 2014-го року!) Крім того - не визнають "військових звань" які їм були присвоєні при "ДНР" та "ЛНР" От і виходить що ті 8 років "пішли коту під хвіст" (а при нормальній державі вони-б уже очікували-б пенсію за вислугу (рік за три)
РОсії вигідніше послать їх лишній раз під кулемети ніж платить пенсію
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22.02.2023 22:15 Відповісти
Сподіваюсь, що "кінець березня" у країн, що постачатимуть нам бронетехніку, дивним чином ( ) зсунувся на 31 добу... Мо для них наступний понеділок - то і є "кінець березня"
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22.02.2023 21:28 Відповісти
Це наші молитви і надії.
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22.02.2023 21:38 Відповісти
Ого! Ви на кольори шеврона (на останній світлині) звернули увагу? Це точно не кольори Королівства...
От якби він ще почепив той шеврон жовтим до низу - взагалі б супер було!
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22.02.2023 21:25 Відповісти
У нього все вірно по кольорам! Внизу вода, вгорі сонце.
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22.02.2023 21:29 Відповісти
адепти перевернутого прапора неодмінно оцінять
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22.02.2023 21:37 Відповісти
Цікава думка. І, навіть, десь відповідає дійсності: Україна потребує допомоги!
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22.02.2023 21:43 Відповісти
А шо? Жовто-блакитний шеврон часів УНР.
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22.02.2023 21:39 Відповісти
Так, але на теперешній час булоб краще навпаки, як на мене. Було б зовсім промовисто.
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22.02.2023 21:42 Відповісти
Оце діло! Не тільки "кататься" вчаться, але й ремонтувать "в полі" Згодиться! Не потрібен буде додатково "наставник" у бойових умовах
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22.02.2023 21:27 Відповісти
Перевіряють як накачані котки.
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22.02.2023 21:42 Відповісти
klasnyi narukavnyi shevron u n'ogo <3
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22.02.2023 21:46 Відповісти
Воллес - крутий дядько!
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22.02.2023 22:01 Відповісти
Молодці Українці!!
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь

Тарас Шевченко з поеми "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...", яка була написана 1845 року.
Дякуємо Британія, за підставлене плече Україні, у протистоянні оркам московії!!
Слава Україні!
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22.02.2023 22:56 Відповісти
Взагалі-то танки на полі бою мають підтримуватись штурмовими вертольотами.
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23.02.2023 12:22 Відповісти
Зе клоун хоч раз відвідував наших військових за кордоном ????
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23.02.2023 14:23 Відповісти
То "не його" армія То - "армія Залужного та Порошенка"! Та можуть *******" послаь!
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24.02.2023 09:08 Відповісти
 
 