На Закарпатті затримана група ухилянтів: заплатили по 2,5 тис. дол. за подорож на човні через Тису. ФОТО

Прикордонники затримали поблизу угорського та румунського кордонів військовозобов’язаних чоловіків, яка намагались незаконно залишити країну.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Двох мешканці Чернігівщини та Тернопільщини, які мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон, затримали прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону. Обидва чоловіки віком 33 роки, за порадами своїх знайомих зв’язалися з ділками із Закарпаття, які пообіцяли їм організувати незаконний перетин кордону з Румунією. За свої послуги "туроператори" запросили по 6 тисяч доларів США.

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Ще одну спробу порушити державну межу припинили прикордонники відділу "Вилок". Близько п’ятої години ранку, під час патрулювання, наряд виявив та затримав за 150 метрів від кордону трьох осіб із гумовим човном.

Двоє мешканців Івано-Франківщини та один - Харківщини прибули на Закарпаття з метою незаконного перетину українсько-угорського кордону по річці Тиса. Організаторам свого "турне" двоє горе-плавців мали заплатили по 2,5 тисячі доларів, третій домовився за 2 тисячі доларів.

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