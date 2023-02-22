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На Закарпатті затримана група ухилянтів: заплатили по 2,5 тис. дол. за подорож на човні через Тису. ФОТО

Прикордонники затримали поблизу угорського та румунського кордонів військовозобов’язаних чоловіків, яка намагались незаконно залишити країну.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

На Закарпатті затримана група ухилянтів: заплатили по 2,5 тис. дол. за подорож на човні через Тису 01

Двох мешканці Чернігівщини та Тернопільщини, які мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон, затримали прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону. Обидва чоловіки віком 33 роки, за порадами своїх знайомих зв’язалися з ділками із Закарпаття, які пообіцяли їм організувати незаконний перетин кордону з Румунією. За свої послуги "туроператори" запросили по 6 тисяч доларів США.

На Закарпатті затримана група ухилянтів: заплатили по 2,5 тис. дол. за подорож на човні через Тису 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Групу з 10 ухилянтів затримали на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Ще одну спробу порушити державну межу припинили прикордонники відділу "Вилок". Близько п’ятої години ранку, під час патрулювання, наряд виявив та затримав за 150 метрів від кордону трьох осіб із гумовим човном.

На Закарпатті затримана група ухилянтів: заплатили по 2,5 тис. дол. за подорож на човні через Тису 03

Двоє мешканців Івано-Франківщини та один - Харківщини прибули на Закарпаття з метою незаконного перетину українсько-угорського кордону по річці Тиса. Організаторам свого "турне" двоє горе-плавців мали заплатили по 2,5 тисячі доларів, третій домовився за 2 тисячі доларів.

Також читайте: Ухилянт заблукав у горах Закарпаття та зателефонував на "102", щоб його врятували. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) кордон (4775) мобілізація (3079) Закарпатська область (2055)


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Топ коментарі
+26
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22.02.2023 21:59
+24
Это сироты. Тяжкое наследие режима Порошенко.
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22.02.2023 22:02
+18
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22.02.2023 21:58
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22.02.2023 21:58 Відповісти
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22.02.2023 21:59 Відповісти
Это сироты. Тяжкое наследие режима Порошенко.
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22.02.2023 22:02 Відповісти
Андрюша Луганский тяжкое наследие режима Порошенко.
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22.02.2023 22:37 Відповісти
дуня оманская, по сути дела квартальных боровов-уклонистов есть, что сообщить следствию?
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23.02.2023 02:33 Відповісти
Всю капусту на месяц вперёд сожрали, сволочи!(с)
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23.02.2023 00:58 Відповісти
Ці напевне на яхті зі стриптизершами деркордон пересікали
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22.02.2023 22:03 Відповісти
От цим уклоністам якраз ніяких проблем перетнути кордон нема. Навіть з машин не виходять на нашій стороні. Спробував би хтось засумніватись на яких правах вони такі привілеї дістали. Та ордени.
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22.02.2023 23:07 Відповісти
Що лисого впіймали ?
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22.02.2023 23:20 Відповісти
Чем дальше в лес , тем толще партизан ))
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23.02.2023 00:39 Відповісти
Тіщенко там серед ніх не має?Ай так, він просочився серед ніх на Сейшели.
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22.02.2023 22:00 Відповісти
Если с каждого по 2,5 тыс дол, то можно и каюткампанию заказать
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22.02.2023 22:02 Відповісти
Блін. Я вже подумав що 95квартал затримали..
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22.02.2023 22:03 Відповісти
Чесно кажучи, за майже рік, всі подібні новини з ухилянтами приїлися - скукотіща. Я б залюбки почитав би історії успіху, як умовні мешканці Харкова чи Полтави, не заплативши жодної копійки баригам успішно перейшли самі кордон і зараз жирують десь у Швейцарії чи Британії.
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22.02.2023 22:17 Відповісти
Відкрийте кордони... Ну не буде з таких воїнів, НЕ БУ-ДЕ...
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22.02.2023 22:18 Відповісти
https://youtu.be/OXJMgzTmYvI -

УЕДУТ ЛИ ВСЕ ??? - ответы на вопросы
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22.02.2023 22:45 Відповісти
Яка гидка рожа.
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23.02.2023 08:55 Відповісти
Пропоную ніяких затримань, а стріляти на ураження, як в НДР чи КНДР при намаганні втікти.
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22.02.2023 23:33 Відповісти
Ви хочете щоб у нас було як в Європі діючи методами КНДР?
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22.02.2023 23:39 Відповісти
А ми що, до Європи прямуємо?
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23.02.2023 02:48 Відповісти
За такі гроші могли б самі на човні гребти,і ніхто не здав би.
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22.02.2023 22:19 Відповісти
Правільним путьом ідем, таварісчі.
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22.02.2023 22:32 Відповісти
Може їхали собі на роботу в Чехію чи Польщу на патронний завод, щоб патрони для України виробляти. А де їм то в Україні дадуть робити?
Он наприклад на виставці в ОАЕ українські працівники розробили там в ОАЄ підводний човен і тепер можуть продати, а хто б їм то в Україні дозволив зробити.
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22.02.2023 23:07 Відповісти
вызывает антирэс и такой еще процесс - они задержали ухилянтов... ухилянтов... задержите сначала главного ухилянта, которого зовут зеленский владимир александрович... после этого у вас будет полное право задерживать других... а так... а так задержатели берут на себя грех и проклянут их и их семьи до седьмого колена... задерживайте, получайте проклятия...
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23.02.2023 09:08 Відповісти
Головний ухилянт зєлєнскій,під керівництвом єрмака зрадив в Омані , з самого початку 2019 проект зєлєнскій був початий кацапами для захоплення України.
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23.02.2023 09:48 Відповісти
Захищати рідну Неньку - це святий обов'язок кожного громадянина. Війна виявила, що громадяни далеко не всі, та навіть чоловіки не всі чоловіки, а більшість з них істоти без яєць.
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23.02.2023 10:13 Відповісти
Хто небуть знає, що з ними потім відбувається ?
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23.02.2023 10:46 Відповісти
Після оформлення адмін/кримінальної справи у прикордонному загоні, затриманого везуть у суд. В суді він або доводить свою невинуватість, або платить штраф десь 3600 грн, якщо кримінал, то інша історія. Після суда або до суда затриманого в будь-якому випадку везуть у військомат, де його оформлюють, проходить медкомісію, а потім у війська. У весь час від отримання повістки у суд, до відправки у війська, затриманий ночує і харчується у військоматі, за ним постійний нагляд.
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23.02.2023 11:29 Відповісти
дякую за роз*яснення
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23.02.2023 12:14 Відповісти
 
 