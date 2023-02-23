Су-25 впав у Бєлгородській області, пілот загинув. ФОТОрепортаж (оновлено)
У Бєлгородські області впав літак Міноборони Росії.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.
"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з'ясовується. Ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.
За даними Telegram-каналу Baza, йдеться про Су-25. Повідомляється, що пілот вижив. Штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла. Пілот Су-25 залишився живим - за ним вислали борт санавіації.
В мережі також опублікували фото з місця падіння.
У Міноборони РФ заявили, що пілот загинув, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає.
Топ коментарі
+44 Neo Matrix
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+32 володимир омельянов
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+30 arye z.
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Су-25 возвращался на аэродром после выполнения «боевой задачи»
В Минобороны России подтвердили https://charter97.org/ru/news/2023/2/23/537474/ падение самолета в Белгородской области . Об этом пишет 23 февраля РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
По данным министерства, штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после «выполнения боевой задачи».
«Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», - добавили в Минобороны РФ.
Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют «техническую неисправность».
їм просто не можна програти цю війну...
Кацапир, то не спирт, її не бухають.
Сподіваюсь екіпажу все сподобалось....
Так, дуже шкода...
https://youtu.be/i5xyzW43z08 Історичний огляд від українського історика
Слабак. Сарай та сіно ... (Сіно віддай (С))
Пилот решил подровнять статистику до 300 шт....