Су-25 впав у Бєлгородській області, пілот загинув. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Бєлгородські області впав літак Міноборони Росії.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з'ясовується. Ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу Baza, йдеться про Су-25. Повідомляється, що пілот вижив. Штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла. Пілот Су-25 залишився живим - за ним вислали борт санавіації.

В мережі також опублікували фото з місця падіння.

У Міноборони РФ заявили, що пілот загинув, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає.

Читайте: Шебекіно знову обстріляли, влучили у ТЦ, почалася пожежа, - губернатор Бєлгородщини Гладков. ФОТО





