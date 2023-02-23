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Новини Фото Війна
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Су-25 впав у Бєлгородській області, пілот загинув. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Бєлгородські області впав літак Міноборони Росії.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з'ясовується. Ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу Baza, йдеться про Су-25. Повідомляється, що пілот вижив. Штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла. Пілот Су-25 залишився живим - за ним вислали борт санавіації.

В мережі також опублікували фото з місця падіння.

У Міноборони РФ заявили, що пілот загинув, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає.

Читайте: Шебекіно знову обстріляли, влучили у ТЦ, почалася пожежа, - губернатор Бєлгородщини Гладков. ФОТО

Су-25 впав у Бєлгородській області, пілот загинув 01
Су-25 впав у Бєлгородській області, пілот загинув 02
Су-25 впав у Бєлгородській області, пілот загинув 03

Автор: 

авіакатастрофа (1099) літак (2919) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+44
Демілітаризація і денацифікація в одному флаконі!
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23.02.2023 10:10
+32
Давненько не збивали то хай вже самі падають.
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23.02.2023 10:10
+30
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23.02.2023 10:12
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Демілітаризація і денацифікація в одному флаконі!
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23.02.2023 10:10 Відповісти
выбирал, пирад, помягче, на сарай с сеном ))))
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23.02.2023 11:27 Відповісти
Пилот умер в лекарне. Самолёт был подбит в Украине
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23.02.2023 11:59 Відповісти
З сайту Хартыя 97:

Су-25 возвращался на аэродром после выполнения «боевой задачи»

В Минобороны России подтвердили https://charter97.org/ru/news/2023/2/23/537474/ падение самолета в Белгородской области . Об этом пишет 23 февраля РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после «выполнения боевой задачи».

«Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», - добавили в Минобороны РФ.

Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют «техническую неисправность».
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23.02.2023 12:36 Відповісти
Ну так, если тебе отбивают крылья, то это техническая неисправность
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23.02.2023 18:00 Відповісти
це все що треба знати про росіян https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-*** https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-***


їм просто не можна програти цю війну...
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23.02.2023 14:44 Відповісти
Давненько не збивали то хай вже самі падають.
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23.02.2023 10:10 Відповісти
Главнає патєрь нет и бєз панікі
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23.02.2023 10:18 Відповісти
"Сітуация под кантролєм". Кацапотварюки "под кантролєм" свою бойову авіацію об землю грохають?
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23.02.2023 10:47 Відповісти
Та може бути, що якраз і підбили і хотів дотягнути до аеродрому...
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23.02.2023 10:26 Відповісти
гастелло ти недороблений
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23.02.2023 10:48 Відповісти
Це я сьогодні замовив, щоб до завтра був ювілейний 300-й. А воно вон як вийшло!
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23.02.2023 16:06 Відповісти
це вони самі..., ми ж говорили...
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23.02.2023 10:10 Відповісти
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23.02.2023 10:11 Відповісти
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23.02.2023 10:13 Відповісти
Він був важчим за повітря патамушта.
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23.02.2023 10:12 Відповісти
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23.02.2023 10:12 Відповісти
Шо, опять ? Мабуть знов використовували Т-1 без рідини "І".
Кацапир, то не спирт, її не бухають.
Сподіваюсь екіпажу все сподобалось....
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23.02.2023 10:13 Відповісти
Несмотря на запах этилового спирта жидкость "И" смертельный яд. Да и добавляют ее в топливо еще на ГСМ, так что одним самолетом не обошлось бы.
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23.02.2023 11:13 Відповісти
"Он был тяжелее воздуха". А взагалі-то це, мабуть, був літак. який підбили наші хлопці і який намагався дотягнути до єродрому. "А город подумал - ученья идут".
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23.02.2023 10:14 Відповісти
А почему не отрапортовали, что летчик совершил подвиг Гастелло?......
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23.02.2023 10:14 Відповісти
Будем надеяться, что савершил и направил кацалет на колону чмобиков, ************ во всяком случае так бы сделал, чтобы забрать с собой в райад побольше рабов.
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23.02.2023 10:19 Відповісти
Атріцатєльний взльот. Всьо па плану©
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23.02.2023 10:14 Відповісти
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23.02.2023 10:14 Відповісти
Никто не пострадал?!?
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23.02.2023 10:16 Відповісти
марал Кужегутич був там?
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23.02.2023 10:16 Відповісти
Воно мабуть з ****** і з бункера бояться вийти
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23.02.2023 10:22 Відповісти
Бухають. На честь "пабєди пад Пськовом і Нарвай"..))
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23.02.2023 11:17 Відповісти
Амінь, до пекла.
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23.02.2023 10:17 Відповісти
какая пэчальная новасть
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23.02.2023 10:18 Відповісти
"пілот вижив"
Так, дуже шкода...
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23.02.2023 10:59 Відповісти
От в них це перекручування формуліровок доведено до ідіотизму, "літак міноборони" , не російський, не російський військовий, а міноборони.
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23.02.2023 10:18 Відповісти
Там ще є літаки ЧВК. Хоч якась конкретика..)
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23.02.2023 10:24 Відповісти
"23 фівралі" - "день" окупаційної так званої "красної армії", день обісраного, обісцяного кацапського салдафона-окупанта України, решти країн сходу Європи, Кавказу, Середньої Азії !!!
https://youtu.be/i5xyzW43z08 Історичний огляд від українського історика
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23.02.2023 10:20 Відповісти
Он просто бил тяжьєлєє воздуха...
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23.02.2023 10:21 Відповісти
Меня тєрзають смутниє сомнєнія... Може його-таки наші дістали, а він "нє дотянул" до бази..? Від кордону до тих Валуйок фігня..)))))
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23.02.2023 10:23 Відповісти
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23.02.2023 10:24 Відповісти
Пілот подумав собі, ніж бути збитим і впасти над Україною, щоб отримати вила в груди від "вдячних" українців, то краще вже зразу впасти над своєю територією, є шанси вижити)
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23.02.2023 10:25 Відповісти
вот нахєра он выжил?
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23.02.2023 10:25 Відповісти
шкода, що пілот не подох.
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23.02.2023 10:28 Відповісти
Після такого приземлення - 100%, ВЛК кацаполітун не пройде...
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23.02.2023 10:35 Відповісти
А можна його зачислити до знищених зсу? До завтрашньої річниці якраз 300-й.
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23.02.2023 10:31 Відповісти
Ні, не можна. То збили "силы ПВО Курской наротной риспублики". Вони собі плюс записали...
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23.02.2023 11:14 Відповісти
Про Вейшнорію якось незаслужено забули.
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23.02.2023 11:24 Відповісти
Гастелло лапотный блин.
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23.02.2023 10:33 Відповісти
Астиль то стиль!! Вчитья!!! (С).
Слабак. Сарай та сіно ... (Сіно віддай (С))
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23.02.2023 10:37 Відповісти
Сарай с сеном так теперь называется нефтебаза?
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23.02.2023 10:37 Відповісти
Міноборони РиФи проведе розслідування, щодо постачання неякісної ізоленти до Аеро(*****)-космічних(цеп*здець ) сил расіюшечечки...
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23.02.2023 10:37 Відповісти
ему сказали, что ночью абрамсы с леопардами вошли в белгородскую область и замаскированы под сараи с сеном )))
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23.02.2023 10:38 Відповісти
жаль шо кукурузник а не ил с ракетами на белгород
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23.02.2023 10:42 Відповісти
Тільки один?
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23.02.2023 10:42 Відповісти
По нашей статистике - 299 сбитых самолётов РФ.
Пилот решил подровнять статистику до 300 шт....
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23.02.2023 10:44 Відповісти
не впав, а отріцательно вспорхнув...-.тяму майте.
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23.02.2023 10:53 Відповісти
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23.02.2023 11:11 Відповісти
Шкода, що один...
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23.02.2023 10:56 Відповісти
І сіно не помогло
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23.02.2023 10:58 Відповісти
Біля 20 відсотків апаратів (від кількості збитих) падають при поверненні, або в такому стані, що не придатні до використання. "На одном крилє. Цей із цієї ж пісні.
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23.02.2023 11:02 Відповісти
Це була "фторая в мире, анало-говнєтная"?
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23.02.2023 11:12 Відповісти
..айяйяй минус сарай на болотах мацковии.лаптемозглый выжил..
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23.02.2023 11:14 Відповісти
Впав на сарай з сіном, яке гідне завершення кар'єри
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23.02.2023 11:19 Відповісти
Пилота жалко, уже б в раю был
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23.02.2023 11:29 Відповісти
Вже там. Кобздона слухає! !"Медуза" написала...
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23.02.2023 11:35 Відповісти
самоліквідувався... жаль в сводках не побачимо. й кобздон не в настрої...
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23.02.2023 11:37 Відповісти
інші сайти пишуть, що кобздон співає оду радості - пілот здох!!
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23.02.2023 11:48 Відповісти
На то и Белгородская область.
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23.02.2023 11:40 Відповісти
пилот решил не испытывать судьбу над территорией Украины, в надежде не получить новый самолёт
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23.02.2023 11:42 Відповісти
Можуть коли хотять
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23.02.2023 11:49 Відповісти
Когда наши Украинцы спали на перинах , казлобаны пирдели в солому на полу, у наших утро начиналось с роботы по хозяйству а они до обеда и срак занозы друг друг другу вытягивали однажды она увидела что у него и дупы торчит копна сена выдернув и расправив одела на голову спросила как тебе мой какашник? позже название изменили на кокошник! така истина малята! казап сдох от того что она лишила его петушиного хвоста!
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23.02.2023 11:56 Відповісти
ошибка в конце, кацап.
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23.02.2023 11:59 Відповісти
дякую Боже
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23.02.2023 12:01 Відповісти
Невже 300-ий??!!
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23.02.2023 12:01 Відповісти
Падение было контролируемым, против сарая возбуждено уголовное дело. Без паники !
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23.02.2023 12:34 Відповісти
😂🤣
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23.02.2023 17:04 Відповісти
Корову жалко - всё сено сожгли лентуны ...уевы.
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23.02.2023 12:48 Відповісти
Долетался, желтоглазый ©
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23.02.2023 13:20 Відповісти
Щонайменше одна зекономлена ракета.
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23.02.2023 16:45 Відповісти
Яка сумна новина
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23.02.2023 23:18 Відповісти
 
 