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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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На Одещині затримано російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході масштабних контрдиверсійних заходів у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.

Як зазначається, зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону. Насамперед він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії.

Крім того, російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман.
Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти.

"Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя.

Зловмисником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

Вербування здійснювали дистанційно через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань рф. У подальшому російський агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником фсб. Саме перед ним ворожий поплічник "звітував" про виконані завдання і надсилав йому матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав чоловікові запобіжних захід у вигляді тримання під вартою.

Дивіться також: На Вінниччині викрито зрадника, який вербував українських "тюремників" до ПВК "Вагнер", - СБУ. ФОТОрепортаж

На Одещині затримано російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря, - СБУ 01
На Одещині затримано російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря, - СБУ 02

Автор: 

Одеська область (3243) ППО (3223) СБУ (12857) державна зрада (1692)


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Топ коментарі
+15
усе це навмисно - бо усе це електорат зеленого криворагульного чмошника і наркомана !!!




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23.02.2023 10:26
+11
Рік війни,а у нас російський агент.Кацапи не встигли зайти в Маріуполь,як закотавали всіх проукраінських патріотів.Заздалегіть спіски склав портнов.А у нас кінь не валявся.Чі то наввмисно?
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23.02.2023 10:21
+9
подобные новости должны звучать только так : в одесской обл обнаружено тело в пакете , предположительно расейского агента
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23.02.2023 10:22
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23.02.2023 10:18 Відповісти
"Титан" закальон ласкавим сонцем та теплим морем.

Треба перекидати з таіландського фронту.
А курв в Криму для нього вистачить 😂
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23.02.2023 10:36 Відповісти
ото ж бо воно так.
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23.02.2023 10:39 Відповісти
Рік війни,а у нас російський агент.Кацапи не встигли зайти в Маріуполь,як закотавали всіх проукраінських патріотів.Заздалегіть спіски склав портнов.А у нас кінь не валявся.Чі то наввмисно?
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23.02.2023 10:21 Відповісти
усе це навмисно - бо усе це електорат зеленого криворагульного чмошника і наркомана !!!




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23.02.2023 10:26 Відповісти
Та тут інше:
Американці дивляться результати ударів по супутникових знімках, а рашисти посилають на перевірку ваньку.
Аналогов нєт
Прям "Омон ра" Пєлєвіна 😂
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23.02.2023 10:40 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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23.02.2023 10:21 Відповісти
притому як ******* його рабсєйські куратори-на гіляку посадити через дупу...
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23.02.2023 10:25 Відповісти
подобные новости должны звучать только так : в одесской обл обнаружено тело в пакете , предположительно расейского агента
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23.02.2023 10:22 Відповісти
Та що там розвідувати? Вже півміста знає, що IRIS-T стріляють звідси: 46.416982, 30.762872.
Під час наступної ракетної атаки можна одразу запускати туди, точно влучить.
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23.02.2023 10:29 Відповісти
Пригодится для разминирования пляжей...
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23.02.2023 10:29 Відповісти
Як керівник поліції Тернополя барижив зброєю в перші дні широкомаштабки:

https://youtu.be/_vZbChpxTAo
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23.02.2023 10:37 Відповісти
там кожен третій агент *********. від мера до гопніка.
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23.02.2023 10:41 Відповісти
Российский депутат слушал послание Путина с лапшой на ушах.
Депутат Самарской Губернской Думы от партии КПРФ Михаил Абдалкин слушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, повесив себе лапшу на уши.
«Прослушал двухчасовое послание Президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», - написал региональный депутат от КПРФ.
Хинштейн: "Руководству КПРФ следует «приструнить» Михаила Абдалкина."
vk.com/video-212929382_456243621
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23.02.2023 10:48 Відповісти
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23.02.2023 10:50 Відповісти
а чому цю собаку не пристрелили,під час заримагння??,,чинив опір,застосовував зброю,,),,--пАлучил по зАслугам,,),,
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23.02.2023 11:28 Відповісти
(Со звязью хреново не из-за света), дебил а из-за таких как ты предателей и мразей которые работают на тварей напавших на Украину.
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23.02.2023 11:52 Відповісти
 
 