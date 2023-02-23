Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska. ФОТОрепортаж

Польські поліцейські провели в Україні таємну операцію: протягом 5 місяців розміновували Київську область.

Про це пише видання Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ.

Місію розпочали після звернення України до ATLAS - поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні контртерористичні підрозділи Європейського союзу. Українці просили направити саперів для розмінування звільнених територій.

Допомогти погодилися лише поляки - інші країни не наважилися.

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Видання повідомляє, що українська армія не має достатньої кількості саперів, щоб швидко впоратися з цим завданням. Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація. Тому в хід пішла тільки відправка поліцейських піротехніків.

За дорученням глава МВС Польщі було створена група з 98 осіб. До неї ввійшли піротехніки, медики та члени бойових груп. Польські сапери таємно працювали в Україні протягом п'яти місяців. Вони розміновували території Київської області. Одним з їх перших завдань, як зазначає видання, було розмінування території одного з аеропортів під Києвом.

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Загалом, за час місії, поляки знешкодили 2000 небезпечних предметів. Також вони очистили дороги та поля від протитанкових і протипіхотних мін. Жоден з польських добровольців не постраждав.

Останніми тижнями в штаб-квартирі поліції було ухвалено рішення про припинення місії. На це вплинула, зокрема, розвідувальна інформація про запланований наступ Росії.

Зараз всі учасники місії вже перетнули кордон і повернулися до Польщі.

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