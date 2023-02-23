Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska. ФОТОрепортаж
Польські поліцейські провели в Україні таємну операцію: протягом 5 місяців розміновували Київську область.
Про це пише видання Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ.
Місію розпочали після звернення України до ATLAS - поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні контртерористичні підрозділи Європейського союзу. Українці просили направити саперів для розмінування звільнених територій.
Допомогти погодилися лише поляки - інші країни не наважилися.
Видання повідомляє, що українська армія не має достатньої кількості саперів, щоб швидко впоратися з цим завданням. Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація. Тому в хід пішла тільки відправка поліцейських піротехніків.
За дорученням глава МВС Польщі було створена група з 98 осіб. До неї ввійшли піротехніки, медики та члени бойових груп. Польські сапери таємно працювали в Україні протягом п'яти місяців. Вони розміновували території Київської області. Одним з їх перших завдань, як зазначає видання, було розмінування території одного з аеропортів під Києвом.
Загалом, за час місії, поляки знешкодили 2000 небезпечних предметів. Також вони очистили дороги та поля від протитанкових і протипіхотних мін. Жоден з польських добровольців не постраждав.
Останніми тижнями в штаб-квартирі поліції було ухвалено рішення про припинення місії. На це вплинула, зокрема, розвідувальна інформація про запланований наступ Росії.
Зараз всі учасники місії вже перетнули кордон і повернулися до Польщі.
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Річ Посполита нова
федеративнв держава поляків, українців та литовців
на часі!
Україна має провести реформи, відбудуватися і вступити в ЄС і НАТО. Іншого шляху розвитку немає! А ти якщо хочеш у річ посполиту - їдь до ляхів їм сраки мий.
Поляки - реально молодці!
Дай Вам Боже, щоб нам не довелось вам віддячити таким-саме чином...
Хоспаді, коли на це можна буде не зважати ?!