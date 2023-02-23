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Новини Фото Війна
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Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska. ФОТОрепортаж

Польські поліцейські провели в Україні таємну операцію: протягом 5 місяців розміновували Київську область.

Про це пише видання Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ.

Місію розпочали після звернення України до ATLAS - поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні контртерористичні підрозділи Європейського союзу. Українці просили направити саперів для розмінування звільнених територій.

Допомогти погодилися лише поляки - інші країни не наважилися.

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Видання повідомляє, що українська армія не має достатньої кількості саперів, щоб швидко впоратися з цим завданням. Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація. Тому в хід пішла тільки відправка поліцейських піротехніків.

За дорученням глава МВС Польщі було створена група з 98 осіб. До неї ввійшли піротехніки, медики та члени бойових груп. Польські сапери таємно працювали в Україні протягом п'яти місяців. Вони розміновували території Київської області. Одним з їх перших завдань, як зазначає видання, було розмінування території одного з аеропортів під Києвом.

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Загалом, за час місії, поляки знешкодили 2000 небезпечних предметів. Також вони очистили дороги та поля від протитанкових і протипіхотних мін. Жоден з польських добровольців не постраждав.

Останніми тижнями в штаб-квартирі поліції було ухвалено рішення про припинення місії. На це вплинула, зокрема, розвідувальна інформація про запланований наступ Росії.

Зараз всі учасники місії вже перетнули кордон і повернулися до Польщі.

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Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska 01
Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska 02
Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska 03
Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska 04
Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska 05
Поліція Польщі 5 місяців потай розміновувала Київщину, - Wirtualna Polska 06

Автор: 

Київська область (4047) Польща (8535) допомога (8375) розмінування (994)


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Топ коментарі
+50
Велика подяка Польщі та її поліцейським саперам і медикам! ❤❤❤
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23.02.2023 10:51
+45
Bardzo dziękuję Panowie!
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23.02.2023 10:46
+43
Дякуємо, браття!

Річ Посполита нова
федеративнв держава поляків, українців та литовців

на часі!
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23.02.2023 10:46
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Дякуємо, браття!

Річ Посполита нова
федеративнв держава поляків, українців та литовців

на часі!
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23.02.2023 10:46 Відповісти
Ну ... не перегинайте !!
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23.02.2023 11:00 Відповісти
чому ??? як на мене нормальна унія !!!
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23.02.2023 11:04 Відповісти
на часі! - Звичайно це не на часі. Навіть колись, сумнівно. Якщо нас візьмуть у ЄС і НАТО питання відпаде саме-собою.
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23.02.2023 11:12 Відповісти
як ви вже дістали з оцим родичанням. Типу меншовартісний малорос не здатний жити без "братьєв"?
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23.02.2023 11:42 Відповісти
Не треба історичну минульщину сунути у новий час. Досить прикладу рашистів, які майже століття дрочать про "здобутки дідів" з минулого, не створюючи нічого нового.
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23.02.2023 11:42 Відповісти
вы хоть погуглите на каких правах была украина в речи посполитой. а потом перестаньте писать свой бред
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23.02.2023 11:58 Відповісти
Якісь додатковий союз в рамках ЄС з залученням звільненої Беларусі - чому ні, але точно не одна держава
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23.02.2023 12:11 Відповісти
а Білорусь хтось окупував? Я щось пропустив?
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23.02.2023 17:29 Відповісти
Здагадайтеся з трьох разів
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23.02.2023 17:58 Відповісти
Ніхто і Білорусь ніким не окупована. Навіщо ще два рази?
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23.02.2023 18:30 Відповісти
🤝
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23.02.2023 12:34 Відповісти
Чергова клоунша вилізла зі своєю річ посполитою🤡. Ти хоч вчила історію України аби розказувати тут про річ посполиту? Федерація має на увазі вихід із ЄС і НАТО. Чи вийдуть ці країни із обійм успішних країн аби задовольнити імперські амбіції твоїх польських шовіністів?!!
Україна має провести реформи, відбудуватися і вступити в ЄС і НАТО. Іншого шляху розвитку немає! А ти якщо хочеш у річ посполиту - їдь до ляхів їм сраки мий.
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23.02.2023 13:14 Відповісти
Bardzo dziękuję Panowie!
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23.02.2023 10:46 Відповісти
Друг познается в беде
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23.02.2023 10:49 Відповісти
Велика подяка Польщі та її поліцейським саперам і медикам! ❤❤❤
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23.02.2023 10:51 Відповісти
ДЯКУЄМО!!!
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23.02.2023 10:51 Відповісти
Таємно розміновувати можуть і з НАТО-це ж таємно. Аби різні ''д'єрмакибуданови'' не розтранділи
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23.02.2023 10:52 Відповісти
"Допомогти погодилися лише поляки - інші країни не наважилися"

Поляки - реально молодці!
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23.02.2023 10:57 Відповісти
Дженкує бардзо панове!
Дай Вам Боже, щоб нам не довелось вам віддячити таким-саме чином...
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23.02.2023 10:59 Відповісти
Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація.

Хоспаді, коли на це можна буде не зважати ?!
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23.02.2023 11:03 Відповісти
Действительно ж, разминирование своих территорий это провоцирование кацапов....фейспалм
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23.02.2023 14:09 Відповісти
Дякую!
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23.02.2023 11:09 Відповісти
Дякуємо полякам! 🇵🇱 А яких "провокацій" бояться інші?
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23.02.2023 11:25 Відповісти
Поляки показують, що вони наші брати. велика подяка полякам.
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23.02.2023 11:33 Відповісти
Зустрічав поляків влітку в Іванкові в магазині. Хлопці років 27. Виникло питання, що вони роблять. Тепер зрозуміло.
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23.02.2023 11:35 Відповісти
Наш Балто-Чорноморський союз виглядає так :
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23.02.2023 12:43 Відповісти
Скільки вам дебілам пояснювати, що жодна із цих краї не вийде із ЄС і НАТО!
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23.02.2023 13:03 Відповісти
Одне одному не заважає. Так було з давних давен і актуально сьогодні. Яким боком тут ЕС і НАТО ?
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23.02.2023 13:06 Відповісти
В давніх давнинах, Україна була вассалом рп. Вчи історію.
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23.02.2023 13:09 Відповісти
ВКЛ ніколи не була під диктатом Польщі над землями Біларусі, Литви і України. Ти сам не дочитав цю історію. через це маєш викривлене уявлення. А конкретно по Польщі слід згадати Гадяцький мирний договір 1658 року, якій був правильним по суті але вже запізнілим. Тому помилки повторювати не потрібно.
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23.02.2023 13:40 Відповісти
Навіть в своєму дописі ти підтвержуєш мою думку вище, що Україна в цій історії не була рівноправним суб'єктом, а лише територію, на якій здійснювалося окатоличення і полонізація населення.
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23.02.2023 15:18 Відповісти
як ви заїбали своїми Союзами. От серйозно - просто заїбали. Особливо малюючи в ньому Бєлоруссію, яка з нами воює і в нас збиралась Волинь віджати.
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23.02.2023 17:32 Відповісти
Київщину швиденько розміновують бо, земельні участки слуг пересічних, знаходятся саме там, а не в Мокрій Калигірці.
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23.02.2023 12:44 Відповісти
кацапи мінують щоб діти взривались, а поляки розміновують, щоб ходити по лісах і виробляьти сільгоспролукцію і просто їздити по дорогах. То хто кому брат і яку зграю треба винищити ? Які тут пепеговори ?
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23.02.2023 12:45 Відповісти
Рідненькі, щиро дякуємо за допомогу.
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23.02.2023 12:55 Відповісти
Поляки молодці. В плані піару вони на голову вищі за всіх партнерів. Постійно на слуху в українських ЗМІ зі всякою джинсою. А німці, британці, американці, які дуже багато усім нам допомогають, якось не хочуть світися перед камерами і розказувати про свою допомогу.
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23.02.2023 13:08 Відповісти
"Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація." Дуже дивно звучить. Це ж гуманітарна допомога. Чи хай населення підривається, аби кацап там щось не гавкав?
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23.02.2023 13:11 Відповісти
Скоро иностранцам запретят чихать в Украине, а то не дай бог спровоцируют кацапов. Только вот спровоцируют на что?
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23.02.2023 14:12 Відповісти
молодці
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23.02.2023 14:41 Відповісти
Респектище полякам! Молодцы!👍👋💪
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23.02.2023 23:03 Відповісти
 
 