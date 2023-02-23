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Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам "діагнози" для виїзду за кордон. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили працівників 5 столичних медичних закладів та членів лікарських комісій в організації схеми незаконного перетину кордону.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, лікарі розробили механізм фальсифікації документів про тяжкі захворювання у чоловіків призовного віку. Чоловіків визнавали непридатними, і вони отримували змогу виїхати за кордон.

Участь у схемі брали ті, хто підшуковував "клієнтів", та лікарі, які виготовляли пакет документів.

Один пакет документів коштував $3000.

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Лікарів викрили під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків. Один з них діяв під контролем правоохоронців.

Слідчі провели 35 обшуків у лікарняних закладах та вдома у лікарів. Вони виявили гроші, чорнові записи, переписку в мобільних та відомості про внесення в базу "eHealth" фіктивних діагнозів.

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"За результатами слідчих дій 7 фігурантам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи. Слідчі дії з іншими фігурантами провадження тривають", - йдеться у повідомленні.

Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 01
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 02
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 03
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 04
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 05
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 06
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 07
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 08
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 09
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 10
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 11
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 12
Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам діагнози для виїзду за кордон 13

Автор: 

Київ (19541) прокуратура (3685) лікарі (1288)


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Топ коментарі
+22
Ещё одна категория "обездоленных" - наши врачи, особенно начальнички и бумажки штампующие, отстоявшим в километровой очереди клиентам. Посмотришь так иногда на их машинки, домики, отдыхи по Дубаям, брюллики и удивляешься , неужели наша медицина ведущая в мире или это что-то другое?...
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23.02.2023 11:40
+16
А что только 95 му кварталу можно выежать за границу?
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23.02.2023 11:37
+7
а митболл-коля по какому диагнозу выехал? а косатая мразота? а.. ну да. хрен с ней. а муж?
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23.02.2023 11:44
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Виходить у нас армія "із тимчасово непридатних"? Чи може у когось язик за думкою не встигає?
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23.02.2023 12:31 Відповісти
А что только 95 му кварталу можно выежать за границу?
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23.02.2023 11:37 Відповісти
Ещё одна категория "обездоленных" - наши врачи, особенно начальнички и бумажки штампующие, отстоявшим в километровой очереди клиентам. Посмотришь так иногда на их машинки, домики, отдыхи по Дубаям, брюллики и удивляешься , неужели наша медицина ведущая в мире или это что-то другое?...
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23.02.2023 11:40 Відповісти
Може ти своїх московьких лікарів роздивлявся? На фото квартири лікарів -дійсно хороми, із розтрісканими стінами. Це не виправдовує лікарів.
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23.02.2023 12:35 Відповісти
Довідки про щеплення від ковіду стартували від 3 тис гривень, тут від 3 тис. долл. - таки хлібне місце в цих лікарів...
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23.02.2023 12:40 Відповісти
..суки предатели...
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23.02.2023 11:43 Відповісти
та да, тут в "венском батальоне" знакомые заметили рост "беженцев-инвалидов" на "инвалидках". вот вчера скинули одно фото )))
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23.02.2023 11:43 Відповісти
Ну Audi Q3 стара 10-річна - не те щоб мажорська тачка, бувають і крутіші...
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23.02.2023 11:46 Відповісти
просто бедный инвалид видно. врачи ободрали как липку. ессно крутіших інвалідів тоже хвата. зараз "наліпка" це тренд )).
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23.02.2023 11:50 Відповісти
Типа не бывает безногих айтишников, например, которые зарабатывают столько, сколько тебе двуногому и здоровому не снилось.
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23.02.2023 13:27 Відповісти
понятно. ещё один "инвалид" )))
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23.02.2023 13:28 Відповісти
А що інваліди не можуть собі дозволити купити тачку за $12 тис? Чи ти думаєш, що у всі інваліди живуть на подачки держави? Якось працював на проекті, у нас віддалений співробітник був інвалід дитинства по рухомому апараті. В умовному селі сумської області, він отримував десь $1500.
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23.02.2023 11:52 Відповісти
судя по наліпках - ну з києва та львова з закарпаттям потікали одні "інваліди" з типовими інвалідними зарплатами та європейськими біженьськими запросами. містечкові вже це помітили ))
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23.02.2023 11:57 Відповісти
А що в Україні немає наліпок "інвалід" на машинах?
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23.02.2023 12:15 Відповісти
)) які можно наштампувать на любому принтері, навіть в європі
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23.02.2023 12:26 Відповісти
До речі в Україні війна, і цей "мажор" на ауді, міг підірватися на міні, чи попасти під обстріл чи бути ветераном вже цієї війни.
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23.02.2023 11:55 Відповісти
ага, і не він один ))))
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23.02.2023 11:58 Відповісти
Как до войны полстраны ездило на дешевых бляхах из Польши и Литвы, никто глаза не закатывал, что вокруг одни мажоры. Даже X5, купленный в Польше за 3.5К никого не удивлял.
А когда они на этом металлоломе выехали в Европу, сразу началось, "венский батальон" и т.д.
А ты там Лайносы по $1.5K (в украинских ценах, там такого хлама вообще нет) ожидал увидеть? Так у ланосоводов просто денег нет на европы.
У меня жена полгода прожила во Вроцлаве, рассказывала дороги летом забиты кабриолетами феррари и ламборгини на местных номерах. Так это относительно бедный Вроцлав.
А кто-то сказки лепит, что "поляки в ****, на чем бедные украинцы приехали".
У меня троюродный брат в том же Вроцлаве, обычный автомеханик, ездит на мерсе Е-класса 10-летнем.
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23.02.2023 13:16 Відповісти
ага, и "права" качает как и эти "беженцы" ))))
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23.02.2023 13:19 Відповісти
Кто права качает? У него гражданство.
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23.02.2023 13:20 Відповісти
а шо, гражданство не даёт ему право качать права? ))))
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23.02.2023 13:22 Відповісти
Моя твоя не понимать.
Тролляка обнакновенный.
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23.02.2023 13:29 Відповісти
а митболл-коля по какому диагнозу выехал? а косатая мразота? а.. ну да. хрен с ней. а муж?
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23.02.2023 11:44 Відповісти
Сирітки)
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23.02.2023 11:47 Відповісти
Тимошенки обоє 1960 р.н.
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23.02.2023 11:51 Відповісти
Олександр давно виїхав з України, аби унеможливити звинувачення в отриманні доходів через вплив дружини. І йому вже 62.
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23.02.2023 16:58 Відповісти
А косатая це хто, а то я тільки почав навчання на дешифровальника.
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23.02.2023 14:35 Відповісти
Та що "украла всьо" - невже не зрозуміло?
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23.02.2023 16:59 Відповісти
Сподіваюсь до відповідальності притягнуть не тільки лікарів а і усіх їх клієнтів (за весь період діяльності). Справу відкрити - повернеться в Україну одразу до слідчих.
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23.02.2023 11:44 Відповісти
Ви безнадійний мрійник
З проклятої класики- круговая порука мажет руки как копоть...
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23.02.2023 11:47 Відповісти
А чьому ні, це що якийсь наркокартель що можуть аж до пана Татарова дійти за допомогою порішати?
Це так, локальна банда. Дача хабаря, порушення обмежень виїзду за кордон для військовозабов'язаних, якщо під час слідства встановлені конкретні особи слідчий цілком може ініціювати відркриття проти них відповідних справ.

Звісно, ті кого не спіймали, продовжать "працювати", але розцінки піднімуть (за ризик).
А кого спіймали - нехай усі разом і замовники і виконавці ідуть під слідство.

Та й, слідство, це ще не вирок.
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23.02.2023 11:55 Відповісти
А лікарі нехай бояться за хабар визнавати непридатними повністю здорових.
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23.02.2023 11:58 Відповісти
На що ти сподіваєшся? Невже не зрозуміло, що це залякування лікарів, щоб боялись навіть безногого інваліда визнати непридатним?
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23.02.2023 11:52 Відповісти
це все балачки про визнання придатними інвалідів.
Та й навіщо, якщо не інвалідів цілком вистачає.
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23.02.2023 11:56 Відповісти
Схоже, ти дуже далекий від реальності.
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23.02.2023 12:00 Відповісти
Непоганий бізнес, жаль лише, що податки в скарбницю не сплачують.
Потрібна легалізація, як для проституції. По факту виконують одну й ту ж роботу.
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23.02.2023 11:45 Відповісти
Заборона на виїзд із країни, медкомісії, фальшиві довідки , всі ці банди "цвк" - які тероризують населення країни є в чистому вигляді шахрайство та бандитизм "української?" влади, яка наживається на війні та спокійно роз'їжджає за кордоном.
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23.02.2023 11:45 Відповісти
Так, в кого є гроші -здорові виїзжають...А в кого немає грошей- хворих мобілізовують...
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23.02.2023 11:46 Відповісти
Просто поліція бореться з конкурентами - ухилянти мають платити виключно в офіційну касу з якої прибарахляється Zeкоманда.
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23.02.2023 11:47 Відповісти
влада такими фактами зірвала мобілізацію.бо що б там не ******* на бидломарафоні,люди все рівно знають правду.тим більше як в сраці припече.
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23.02.2023 11:50 Відповісти
Бо не віддавали долю в ОПщак?
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23.02.2023 11:53 Відповісти
Та задовбали Ви цих двох дебілок пхати!
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23.02.2023 11:55 Відповісти
От шо прикольно, не зазначено, скільки коштів вилучено. Якої валюти й скільки. І куди вони зараз? До диванів? Чому не сфоткати, описати, а потім на ті самі ударні дрони відправити із зазначенням цільового призначення, щоб вони з бюджету не звалили асфальтувати дороги
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23.02.2023 11:53 Відповісти
ой - вэй.... роздуплились на 9-м году войны. еще и по 3000 долларов всего. кадровые военные уже давно знают что третью группу инвалидности у влк стоит сделать 5 000 баксов. ибо это военная пенсия и примерно 500 000 выплаты от государства.
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23.02.2023 12:00 Відповісти
Якось пазл у мене не складається. Вчора писали переплисти Тису на надувному човні 2,5т, а легально виїхати 3т? Хтось нас явно за дурнів має)
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23.02.2023 12:03 Відповісти
ну так а в чем проблема? штампует влк выводы по 3 000 баксов. штамп в бумажке поставить легче чем через тысу гребти)))
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23.02.2023 12:08 Відповісти
Тиса- то для любителів екстремальних ситуацій, люди солідні віддають перевагу класиці.
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23.02.2023 12:14 Відповісти
Ітіть вашу на ліво, знайомий виїхав на днях з папою "інвалідом чорнобильцем" такий лоб але з баблом, папа повернувся через декілька днів з Польщі, синуля опікун залишився,. Це все ж можна перевірити хто і коли виїхав через які пропускні пункти та хто пропускав. Візьмемо справки по інвалідності, да там тисячи їх куплені.
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23.02.2023 12:20 Відповісти
шановні, це роблять по всій Україні, причому відкрито, всі знають прейскурант і ціни, у нас в Україні, кожен другий пенсіонер по інвалідності, є фальшивий, з купленою групою інвалідності, Навіщо писати туфту коли це роблять МАСОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2023 12:33 Відповісти
У тому і прикол, що половина куплені. А друга половина ,яка реальні інваліди= не можуть відстояти свої права, їх мобилізують, незважаючи на інвалідніть, не випускають за кордон, тощо. Бо це звичайні люди, в яких немає тисяч доларів.
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23.02.2023 12:40 Відповісти
Зараз навіть щоб призначили обстеження та аналізи, які прописані у порядку проходження ВЛК, треба хабар давати, а як дійсно хворому уникнути придатності, якщо зелена шушваль наказала гребти всіх без розбору?
Можливо, серед тих, хто ім дав по $3000, були справжні інваліди, та це був єдиний шлях уникнути свавілля і потрапити до окопа?
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23.02.2023 13:35 Відповісти
*не потрапити
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23.02.2023 13:36 Відповісти
Біда в тому, що там де має бути - інтелігенція, в Україні - 0... Здавалосяб, такі категорії, як лікарі і вчителі - самі запроданці і гидота продажна, без честі і совісті.... доречі - вчителі, ще огидніші.....
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23.02.2023 13:37 Відповісти
Це спадщина совка.
І армія така ж була, якби не війна.
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23.02.2023 13:40 Відповісти
Проблема в том, что президент в указе не запретил ограничение права выезда, а дословно "можуть бути обмежені" - тобто может да или нет.

Пограничникам тоже "кушать" видать хочется - т.к. не понятно, на каком основании часть выпускают, часть не выпускают за границу.

Формально ссылаются на закон о мобилизации, который не содержит запрета на выезд.

По логике пограничников, если теоретически подлежишь мобилизации - то выехать не можешь.

"Квартал 95" - не имеет согласно закона брони от мобилизации, но их выпускают - под предлогом, если они дают концерты, и пожертвуют на ЗСУ (не уточняя что пожертвуют, когда и сколько).

"Квартал 95" не указан в постанове КМУ - которая разрешает некоторым категориям выезд за границу.

Например чиновники согласно закона о мобилизации, могут иметь бронь - поэтому их выпускали на отдых, позагорать, отметить НГ.

После скандала, изменили не закон о мобилизации, а постанову КМУ - где добавили, что чиновники могут выехать только в коммандировку.

Постанову КМУ получается используют как исключение - кто может выехать.

Но в постанове КМУ раньше не было чиновников - но их выпускали. Нарушали закон?

В постанове КМУ не было и нет Квартала 95 - но их выпускали и выпускают. Нарушали и продолжают нарушать закон?

Или может закон нарушают для обычных граждан, так как указ президента не ограничил право выезда?
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23.02.2023 13:44 Відповісти
Що цікаво, попадаються лікарі, які виписують довідки простим смертним, але досить спокійно продовжують свою справу ті, хто пачками виписує довідки про інвалідність дружинам та батькам працівників та пенсіонерів силових структур, аби останні не воювали (бо треба доглядати інвалідів), відтак, одні отримували пільги та пенсії ледве досягши сорока років і щойно "запахло смаленим" покупляли довідки, аби і далі сидіти на шиї платників податків, а вмирати та ставати каліками мають ті, хто не мав ні пільг, ні дострокових пенсій і утримував армію дармоїдів своїми податками.
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23.02.2023 13:53 Відповісти
Вы "крестик снимите или трусы оденьте"! А как с рішенням Верховного Суду щодо неможливості оскарження діагнозів ВЛК? То есть, когда ВЛК в нарушении всех возможных процедур выносит постанову "годен" это ВЕЛЛ, а когда врач дает заключение, что ты болен это АЙ! ЯЙ!
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23.02.2023 14:32 Відповісти
 
 