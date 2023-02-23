Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам "діагнози" для виїзду за кордон. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили працівників 5 столичних медичних закладів та членів лікарських комісій в організації схеми незаконного перетину кордону.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, лікарі розробили механізм фальсифікації документів про тяжкі захворювання у чоловіків призовного віку. Чоловіків визнавали непридатними, і вони отримували змогу виїхати за кордон.

Участь у схемі брали ті, хто підшуковував "клієнтів", та лікарі, які виготовляли пакет документів.

Один пакет документів коштував $3000.

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Лікарів викрили під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків. Один з них діяв під контролем правоохоронців.

Слідчі провели 35 обшуків у лікарняних закладах та вдома у лікарів. Вони виявили гроші, чорнові записи, переписку в мобільних та відомості про внесення в базу "eHealth" фіктивних діагнозів.

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"За результатами слідчих дій 7 фігурантам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи. Слідчі дії з іншими фігурантами провадження тривають", - йдеться у повідомленні.

























