Лікарі з 5 медзакладів та ВЛК штампували в Києві чоловікам "діагнози" для виїзду за кордон. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили працівників 5 столичних медичних закладів та членів лікарських комісій в організації схеми незаконного перетину кордону.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, лікарі розробили механізм фальсифікації документів про тяжкі захворювання у чоловіків призовного віку. Чоловіків визнавали непридатними, і вони отримували змогу виїхати за кордон.
Участь у схемі брали ті, хто підшуковував "клієнтів", та лікарі, які виготовляли пакет документів.
Один пакет документів коштував $3000.
Лікарів викрили під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків. Один з них діяв під контролем правоохоронців.
Слідчі провели 35 обшуків у лікарняних закладах та вдома у лікарів. Вони виявили гроші, чорнові записи, переписку в мобільних та відомості про внесення в базу "eHealth" фіктивних діагнозів.
"За результатами слідчих дій 7 фігурантам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи. Слідчі дії з іншими фігурантами провадження тривають", - йдеться у повідомленні.
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А когда они на этом металлоломе выехали в Европу, сразу началось, "венский батальон" и т.д.
А ты там Лайносы по $1.5K (в украинских ценах, там такого хлама вообще нет) ожидал увидеть? Так у ланосоводов просто денег нет на европы.
У меня жена полгода прожила во Вроцлаве, рассказывала дороги летом забиты кабриолетами феррари и ламборгини на местных номерах. Так это относительно бедный Вроцлав.
А кто-то сказки лепит, что "поляки в ****, на чем бедные украинцы приехали".
У меня троюродный брат в том же Вроцлаве, обычный автомеханик, ездит на мерсе Е-класса 10-летнем.
Тролляка обнакновенный.
З проклятої класики- круговая порука мажет руки как копоть...
Це так, локальна банда. Дача хабаря, порушення обмежень виїзду за кордон для військовозабов'язаних, якщо під час слідства встановлені конкретні особи слідчий цілком може ініціювати відркриття проти них відповідних справ.
Звісно, ті кого не спіймали, продовжать "працювати", але розцінки піднімуть (за ризик).
А кого спіймали - нехай усі разом і замовники і виконавці ідуть під слідство.
Та й, слідство, це ще не вирок.
Та й навіщо, якщо не інвалідів цілком вистачає.
Потрібна легалізація, як для проституції. По факту виконують одну й ту ж роботу.
Можливо, серед тих, хто ім дав по $3000, були справжні інваліди, та це був єдиний шлях уникнути свавілля і потрапити до окопа?
І армія така ж була, якби не війна.
Пограничникам тоже "кушать" видать хочется - т.к. не понятно, на каком основании часть выпускают, часть не выпускают за границу.
Формально ссылаются на закон о мобилизации, который не содержит запрета на выезд.
По логике пограничников, если теоретически подлежишь мобилизации - то выехать не можешь.
"Квартал 95" - не имеет согласно закона брони от мобилизации, но их выпускают - под предлогом, если они дают концерты, и пожертвуют на ЗСУ (не уточняя что пожертвуют, когда и сколько).
"Квартал 95" не указан в постанове КМУ - которая разрешает некоторым категориям выезд за границу.
Например чиновники согласно закона о мобилизации, могут иметь бронь - поэтому их выпускали на отдых, позагорать, отметить НГ.
После скандала, изменили не закон о мобилизации, а постанову КМУ - где добавили, что чиновники могут выехать только в коммандировку.
Постанову КМУ получается используют как исключение - кто может выехать.
Но в постанове КМУ раньше не было чиновников - но их выпускали. Нарушали закон?
В постанове КМУ не было и нет Квартала 95 - но их выпускали и выпускают. Нарушали и продолжают нарушать закон?
Или может закон нарушают для обычных граждан, так как указ президента не ограничил право выезда?