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Новини Фото Війна
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Росіяни могли перекинути свою авіацію з аеродрому "Енгельс-2" до Мурманської області, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Бомбардувальники Ту-95 з з аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом могли перемістити на летовище стратегічної авіації РФ "Оленья" Мурманської області, що на півночі Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти "Схем" із посиланням на дані супутникових знімків Planet Labs за 21 лютого 2023 року.

"У порівнянні зі знімками за 7 жовтня 2022 року, стратегічних бомбардувальників Ту-95 на аеродромі "Оленья" у лютому 2023-го загалом стало більше на 7. Всього на летовищі нині можна нарахувати одинадцять Ту-95, два Ту-160 та два Іл-78 – це літаки-заправники.

На фото однієї частини аеродрому за 7 жовтня знаходились лише чотири Ту-95 та п’ять Ту-160, другої частини – два Ту-160", - йдеться в повідомленні.

Збільшення у 2023 році кількості бомбардувальників Ту-95 та присутність двох літаків-заправників Іл-78, може свідчити про активне використання аеродрому для майбутніх атак РФ по території України.

"Оленья" розташований у 3 рази далі від кордонів України, ніж згаданий "Енгельс-2" під Саратовом.

Також з супутника на аеродромі "Оленья" можна побачити 30 Ту-22, більшість яких знаходиться в північно-західній частині аеродрому. Ці бомбардувальники знаходились там і раніше, але тепер вони розосереджені по летовищу.

"Ту-22 на аеродромі "Оленья" базувались завжди. Про те, що це лише видимість їхнього використання, говорить їхнє положення – деякі борти взагалі знаходяться посеред "рульожних" доріжок аеродрому, блокуючи собою рух. Тобто вони просто імітують активну діяльність, можливо, це для того, щоб стати так званими "фальшивими цілями" для вірогідних атак. А от Ту-95 сюди цілком могли перекинути з "Енгельсу-2" для бойового використання", – пояснив авіаексперт "Інституту постінформаційного суспільства" Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, в минулому році на аеродромі "Енгельс-2" сталися два вибухи. Перший – 5 грудня, внаслідок чого був пошкоджений щонайменше один бомбардувальник Ту-95. Другий вибух стався у ніч на 26 грудня 2022-го. Як повідомляли тоді у Міноборони РФ, загинуло троє російських військовослужбовців.

Також читайте: Росія активно використовує близько 40 військових аеродромів, зокрема в Білорусі та окупованій території України, - Повітряні сили

Росіяни могли перекинути свою авіацію з аеродрому Енгельс-2 до Мурманської області, - ЗМІ 01
Росіяни могли перекинути свою авіацію з аеродрому Енгельс-2 до Мурманської області, - ЗМІ 02
Росіяни могли перекинути свою авіацію з аеродрому Енгельс-2 до Мурманської області, - ЗМІ 03

Автор: 

авіація (4137) росія (65415) аеродром (301)


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Топ коментарі
+7
- А у вас в мурманской области несчастные случаи были?
- Нет.
- Будут!
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23.02.2023 12:53
+5
тепер можно прямо з Фінляндії по ним дрони запускати ...
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23.02.2023 12:45
+4
скоро на северный полюс перебросят, что бы не ********* )))
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23.02.2023 12:50
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Как вы, звери, ни садитесь, а в жильцы вы не годитесь.
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23.02.2023 12:41 Відповісти
тепер можно прямо з Фінляндії по ним дрони запускати ...
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23.02.2023 12:45 Відповісти
скоро на северный полюс перебросят, что бы не ********* )))
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23.02.2023 12:50 Відповісти
- А у вас в мурманской области несчастные случаи были?
- Нет.
- Будут!
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23.02.2023 12:53 Відповісти
ты их не предупреждай, а то они запретят там сигареты продавать ))) шоб не курили как всегда )))
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23.02.2023 13:00 Відповісти
)) так были же и именно там случаи. будут повторить!
https://www.youtube.com/watch?v=hlfASY4tvcA
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23.02.2023 13:15 Відповісти
На ЮТ є відео, як марес'єві хвастаються ремонтом 3 ту 160. Говорили, що рекострукція тривала роками, але все ж.... Це всі їх боєздатні борти, можеще пара стоїть в "стратегічному резерві" а інші тягають по аеродрому - в потемках оборудуют потемкинские аеродроми.
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23.02.2023 13:24 Відповісти
Ээхх накрыть бы это все одной массированной беспилотной атакой, была бы эпическая операция
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23.02.2023 14:29 Відповісти
дороги кривые как на дачах, это точно аэродром?
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23.02.2023 14:31 Відповісти
 
 