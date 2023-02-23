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У Лимані викрито колишніх посадовців "Укрзалізниці", які ремонтували російські військові ешелони, - СБУ. ФОТОрепортаж

У результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області Служба безпеки затримала ще двох пособників рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.

Як зазначається, зловмисниками виявилися двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу "Укрзалізниці", які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

Під час тимчасового захоплення Лиману вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом, за що отримали призначення до складу окупаційної адміністрації.

Встановлено, що один із колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором "дирекції інфраструктури залізниці днр". Інший – став його підлеглим і виконував функції "головного інженера".

Разом вони мали забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт. Для цього координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях у захоплених районах Волновахи та Іловайська.

Після звільнення Лиману зловмисники намагалися "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Дивіться також: На Одещині затримано російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря, - СБУ. ФОТО

У Лимані викрито колишніх посадовців Укрзалізниці, які ремонтували російські військові ешелони, - СБУ 01
У Лимані викрито колишніх посадовців Укрзалізниці, які ремонтували російські військові ешелони, - СБУ 02
У Лимані викрито колишніх посадовців Укрзалізниці, які ремонтували російські військові ешелони, - СБУ 03
У Лимані викрито колишніх посадовців Укрзалізниці, які ремонтували російські військові ешелони, - СБУ 04
У Лимані викрито колишніх посадовців Укрзалізниці, які ремонтували російські військові ешелони, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (12857) Укрзалізниця (6865) державна зрада (1692) Лиман (230)


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Топ коментарі
+14
А скільки цього лайна ще залишилось в Україні . СБУ вистачить роботи ще на довгі роки ..
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23.02.2023 12:48
+11
Коли буде введено інститут негромадян!? Запитання до слуг
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23.02.2023 13:00
+9
В 2 мировую для этого тела стена гаража была бы последней, что оно бы увидело в своей никчёмной жизни
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23.02.2023 12:49
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А скільки цього лайна ще залишилось в Україні . СБУ вистачить роботи ще на довгі роки ..
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23.02.2023 12:48 Відповісти
В Знам'янській дирекції УЗ повно колоборантів, всі кацапською спілкуються, кажуть "ета мой радной язик"
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23.02.2023 13:04 Відповісти
Знам'янка , це та що в Кіровоградській обл .?
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23.02.2023 13:08 Відповісти
Знам'янка , це та що в Кіровоградській обл .? ТАК
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23.02.2023 17:24 Відповісти
На жаль , вичистити верхівку може тільки суспільство , на виборах . СБУ тут безсиле .
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23.02.2023 13:16 Відповісти
Виборів нам не бачити, як своїх вух. В нас воєнний стан і зелечмобики зроблять все, щоб він був безкінечним..
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23.02.2023 13:24 Відповісти
В 2 мировую для этого тела стена гаража была бы последней, что оно бы увидело в своей никчёмной жизни
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23.02.2023 12:49 Відповісти
Гаражів тоді не було багато..просто двір, цегляна стіна, рев двигунів від полуторок і нормас..
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23.02.2023 13:25 Відповісти
https://t.me/iistrelkov/238620 знову горить.
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23.02.2023 12:49 Відповісти
https://t.me/iistrelkov/238606 а це трофеї
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23.02.2023 12:54 Відповісти
В белгородскай області упав штурмовик Ка-25 ВКС рф...земля стекловатой йому.
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23.02.2023 12:54 Відповісти
Су-25 може?
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23.02.2023 13:08 Відповісти
Коли буде введено інститут негромадян!? Запитання до слуг
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23.02.2023 13:00 Відповісти
Похоже Украине в будущем такой точно пригодится.
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23.02.2023 14:09 Відповісти
В обмінний фонд.
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23.02.2023 13:05 Відповісти
а слесарей, электриков эти два штымпа на работу под дулами автоматов конвоировали?
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23.02.2023 13:21 Відповісти
А ми запрошуємо на розмінування території польських поліцейських. Коли тут своїх хватає.
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23.02.2023 16:09 Відповісти
 
 