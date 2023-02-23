У Лимані викрито колишніх посадовців "Укрзалізниці", які ремонтували російські військові ешелони, - СБУ. ФОТОрепортаж

У результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області Служба безпеки затримала ще двох пособників рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.



Як зазначається, зловмисниками виявилися двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу "Укрзалізниці", які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.



Під час тимчасового захоплення Лиману вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом, за що отримали призначення до складу окупаційної адміністрації.



Встановлено, що один із колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором "дирекції інфраструктури залізниці днр". Інший – став його підлеглим і виконував функції "головного інженера".



Разом вони мали забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт. Для цього координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях у захоплених районах Волновахи та Іловайська.



Після звільнення Лиману зловмисники намагалися "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

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