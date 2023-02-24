Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, магазини, кафе. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі обстріляли Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Всю ніч Нікопольщина не знала спокою. Російські окупанти гатили по району з важкої артилерії, обстрілюючи мирний Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади.
У Нікополі пошкоджено вісім приватних будинків і півдесятка господарських споруд, два магазини, кафе.
Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, інші райони Дніпропетровщини ворожих атак цієї ночі не зазнали.
