Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, магазини, кафе. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі обстріляли Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Всю ніч Нікопольщина не знала спокою. Російські окупанти гатили по району з важкої артилерії, обстрілюючи мирний Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади.



У Нікополі пошкоджено вісім приватних будинків і півдесятка господарських споруд, два магазини, кафе.



Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, інші райони Дніпропетровщини ворожих атак цієї ночі не зазнали.

