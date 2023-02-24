Ворог ударив по Слов’янську та Святогірську, Мар’їнська громада під інтенсивними обстрілами, - ОВА. ФОТО
Вночі росіяни завдали ударів по Слов’янську та Святогірську, є пошкодження, але ніхто не постраждав.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Донецькому напрямку без жертв. Вночі тривали інтенсивні обстріли Мар'їнської ТГ: Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки та Максимільянівки, також відбулися обстріли Курахового та Курахівки.
"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Іванівському Бахмутської Т; є поранений і в Бахмуті. У Костянтинівській ТГ поранено людину у Диліївці, пошкоджено 4 будинки в Миколаївці. У Часовому Яру пошкоджено будинок. У Соледарській ТГ пошкоджено 2 будинки у Федорівці, 2 будинки та 2 адмінбудівлі у Васюківці", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку під обстрілами Званівка та Сіверська ТГ - у Сіверську 1 людина поранена.
Кириленко також нагадує, що за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 7.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль