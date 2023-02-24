УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5230 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
11 789 32

СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які "наводили" російські ракети на лікарні у південних регіонах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Агенти ФСБ збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України на території південних регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Telegram-канал СБУ.

"Один зі зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера. Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки й проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

СБУ встановила, що саме за "наводкою" російської агентури загарбники здійснили серію обстрілів медзакладів на півдні України.

За кожне успішно виконане вороже завдання поплічники агресора отримували від своїх кураторів грошову винагороду. Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього. А також їм пообіцяли,  у  разі захоплення південних регіонів України, "посади" в окупаційних адміністраціях РФ.

"Співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроб визначення точних геолокацій декількох українських лікарень та енергооб’єктів. За даними слідства, зрадниками виявились шестеро місцевих жителів, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ", - зазначили у спецслужбі. 

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони із доказами злочинних дій та банківські картки, на які надходила "винагорода" від агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання – 15 років або довічне позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ веде понад 2 600 кримінальних проваджень проти колаборантів

СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які наводили російські ракети на лікарні у південних регіонах України 01
СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які наводили російські ракети на лікарні у південних регіонах України 02
СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які наводили російські ракети на лікарні у південних регіонах України 03
СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які наводили російські ракети на лікарні у південних регіонах України 04
СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які наводили російські ракети на лікарні у південних регіонах України 05
СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які наводили російські ракети на лікарні у південних регіонах України 06
СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які наводили російські ракети на лікарні у південних регіонах України 07
СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які наводили російські ракети на лікарні у південних регіонах України 08
.

Автор: 

СБУ (13252) ФСБ (1473) державна зрада (1754) колабораціонізм (1190)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
скільки ще цієї мерзоти в Україні ?
показати весь коментар
24.02.2023 10:30 Відповісти
+36
Чергові мерзенні кінчені ублюдки...
показати весь коментар
24.02.2023 10:29 Відповісти
+18
Як вони сукі нездохли при задержані ??
показати весь коментар
24.02.2023 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергові мерзенні кінчені ублюдки...
показати весь коментар
24.02.2023 10:29 Відповісти
скільки ще цієї мерзоти в Україні ?
показати весь коментар
24.02.2023 10:30 Відповісти
Нежить мерзенна.
показати весь коментар
24.02.2023 10:33 Відповісти
Як вони сукі нездохли при задержані ??
показати весь коментар
24.02.2023 10:34 Відповісти
Лікарі можуть зробити їм трепанацію черепа без наркозу...
показати весь коментар
24.02.2023 10:36 Відповісти
...ковадлом.
показати весь коментар
24.02.2023 10:48 Відповісти
Мудак с 3-й фотки вот так теперь и должен передвигаться до конца жизни - только раком !
показати весь коментар
24.02.2023 10:36 Відповісти
як таких тільки земля наша витримує..., це ж пошесть якась..., виродки....
показати весь коментар
24.02.2023 10:51 Відповісти
Ну що з такою паскудою робити ? розстріляти .
показати весь коментар
24.02.2023 10:54 Відповісти
По законам военного времени.
показати весь коментар
24.02.2023 11:21 Відповісти
А шо, у нас є такий закон? Може краще "при спробі збройного спротиву та намаганні втечі". )
показати весь коментар
24.02.2023 11:31 Відповісти
Отправить срочно на концерт к кобзону!!!
показати весь коментар
24.02.2023 11:23 Відповісти
Увесь кацапомордий виводок цієї кацапомордої мерзоти колаборантів від малу до великого прекрасно знають чим займаються їхні родичі і ще в усьому цьому їм підтакують...!!!

Шкода, що цю підоросню не можуть показово розвішувати гирляндами на стовпах разом з цілими їхніми виводками на території тих анклавів де живе ця кацапоморда скрєпостанська ************* мерзота...!!!!

1-5 рази показових розвішувань гірлянд в усіх областях України і уся кацапоморда агентура фсбешних недоносків щезне з Української землі...!!!

Кацапоморда підороська мерзота, начиталися казок про (сексота) павліка морозова, (психічно хвору) зою космодемянську і ( засудженого до сибірських концтаборів) штірліца- Гуревича....!!!
показати весь коментар
24.02.2023 11:48 Відповісти
З таким лояльним ставленням до виродків перемога нам дасться великою кров'ю.
показати весь коментар
24.02.2023 11:50 Відповісти
Ми маємо військовий стан а отже цих людей можемо спокійно розстрілювати. Це саме відноситься до корупціонерів, оскільки корупція під час війни це мародерство а мародерів завжди ставили до стінки. Беріть приклад з Англії; до Черчіля їх просто арештовували а після-розстрілювали. Мабуть тому Англія і перемогла. А всі осі "вручення підозри", "тримання під арештом", "великі суми застави" нам зіграють погану службу. Так, наприклад, нічого не чути про тих, хто наживався на поставках в ЗСУ. Але думаю, що їм нічого не буде оскільки це люди Єрмака.
показати весь коментар
24.02.2023 12:08 Відповісти
Вешть, только вешать, патроны нужны армии.
показати весь коментар
24.02.2023 12:49 Відповісти
ваше марнотратство мене дивує ! тільки топити раки і соми теж хочуть їсти
показати весь коментар
24.02.2023 18:15 Відповісти
Нужны публичные и быстрые трибуналы над такими людьми. Наказание за это- повешение, причем чтоб все видели.
показати весь коментар
24.02.2023 12:48 Відповісти
Навіщо той розголос? Зловили, зарили живцем у найближчій посадці, а хробаки своє діло зроблять.
показати весь коментар
24.02.2023 13:43 Відповісти
Самые жесткие условные сроки негодяям, пусть другим будет неповадно!
показати весь коментар
24.02.2023 14:08 Відповісти
Т1льк1 пожиттеве ув"язнення з умовою заробляти на харчування працею та н1яких пом"якуючих обставин. Як1 ще "умовн1 строки"? чи це шутка така ?
показати весь коментар
25.02.2023 01:59 Відповісти
Пожиттєво! І щоб кожну хвилину перетворити на дикі страждання!
показати весь коментар
24.02.2023 14:48 Відповісти
Фу, огидно. Що за порода?
показати весь коментар
24.02.2023 15:31 Відповісти
Бамбасятина кривоходяча уха с востока.
показати весь коментар
25.02.2023 19:37 Відповісти
"агенти об'їжджали"......
Писакі всрані!
показати весь коментар
24.02.2023 15:50 Відповісти
С-ки кончені , слова закінчились, одні мати , і величезна лють !!!! " ...приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора "
показати весь коментар
24.02.2023 16:30 Відповісти
Уявіть собі , скільки наших воїнів загинуло після того , як він здавав координти позицій ? Тільки смертна кара !
показати весь коментар
24.02.2023 16:34 Відповісти
Вы сами ******! Показывайте рожы этих уродов, жытели Херсона должны знать этих ХЕРОЕВ.... А пока вы их скрываете , идите вы ***** с вашыми фейками....
показати весь коментар
24.02.2023 17:15 Відповісти
****** СБУ не бачить ні єрмачка ні татарова, ні баканова ,є питання до абристовича, є шуфрич, є РПЦ в Україні ,цього ці контррозвідники які повилазили в СБУ по родинним зв'язкам і за сало небачать.Більшість СБУшніків це тихі зрадники що і довела окупація.
До речі де той хєр,бакланові і той котрого в Сербії зловили?Вже не на часі.Для нормальної спецслужби це б булоб питання проф.гордості щоб ці паскуди прийняли іслам але то ж для нормальної, а у нас 95 квартал і зєлупа на ТБ.
показати весь коментар
25.02.2023 11:00 Відповісти
зачем им морды запиксили на фото -- этих выродков в общую камеру сизо и зэкам рассказать почему они туда попали и будет тварям самый ,,гуманный,, и справедливый суд
показати весь коментар
25.02.2023 19:54 Відповісти
офигеть... целые группы... остается сказать только одно - слава (или не слава) сбу? ибо в порыве борьбы со своей экономикой эти шлецы вообще забыли что такое контрразведка... а знали ли вообще...
показати весь коментар
26.02.2023 06:47 Відповісти
Можливо треба було їх ,,вести,, доки не взяти самого куратора або ввести свого агента для передачі хибних координат.
показати весь коментар
26.02.2023 10:43 Відповісти
 
 