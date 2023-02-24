СБУ затримала 6 агентів ФСБ, які "наводили" російські ракети на лікарні у південних регіонах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Агенти ФСБ збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України на території південних регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Telegram-канал СБУ.

"Один зі зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера. Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки й проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

СБУ встановила, що саме за "наводкою" російської агентури загарбники здійснили серію обстрілів медзакладів на півдні України.

За кожне успішно виконане вороже завдання поплічники агресора отримували від своїх кураторів грошову винагороду. Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього. А також їм пообіцяли, у разі захоплення південних регіонів України, "посади" в окупаційних адміністраціях РФ.



"Співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроб визначення точних геолокацій декількох українських лікарень та енергооб’єктів. За даними слідства, зрадниками виявились шестеро місцевих жителів, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ", - зазначили у спецслужбі.



Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони із доказами злочинних дій та банківські картки, на які надходила "винагорода" від агресора.



Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання – 15 років або довічне позбавлення волі.

