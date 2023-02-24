Двом харків’янам, які передавали ворогу інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ, загрожує довічне ув’язнення. ФОТО

Двох мешканців Харківщини, які допомагали окупантам, звинувачують у державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, наприкінці лютого минулого року 49-річна харків’янка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який є бойовиком так званої "ЛНР". Залишившись у гарних стосунках, чоловік попросив жінку допомогати йому збирати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Харківської області.

Жінка запропонувала допомогати їй своєму 49-річному знайомому, на що той погодився. Спільними зусиллями вони шукали інформацію про громадян, які сприяють ЗСУ та правоохоронним органам у війні РФ проти України. Після цього зрадники передавали інформацію через месенджер бойовику так званої "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Улітку минулого року жінка також почала спілкуватись з працівником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, який дав завдання - передавати інформацію про пересування сил та засобів ЗСУ на території Харківського регіону.

Жінка спільно зі знайомим збирали відомості, а після цього позначали на карті місця розташування українських військових та передавали співробітнику ГУ ГШ ЗС РФ та бойовику "ЛНР".

Крім того, обвинувачена отримала додаткове завдання від представника країни-агресора: зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі.Виконати доручення ворожа поплічниця не встигла: правоохоронці затримали обох інформаторів.

Обох звинувачують у державній зраді. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



