Двом харків’янам, які передавали ворогу інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ, загрожує довічне ув’язнення. ФОТО
Двох мешканців Харківщини, які допомагали окупантам, звинувачують у державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, наприкінці лютого минулого року 49-річна харків’янка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який є бойовиком так званої "ЛНР". Залишившись у гарних стосунках, чоловік попросив жінку допомогати йому збирати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Харківської області.
Жінка запропонувала допомогати їй своєму 49-річному знайомому, на що той погодився. Спільними зусиллями вони шукали інформацію про громадян, які сприяють ЗСУ та правоохоронним органам у війні РФ проти України. Після цього зрадники передавали інформацію через месенджер бойовику так званої "ЛНР", - йдеться в повідомленні.
Улітку минулого року жінка також почала спілкуватись з працівником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, який дав завдання - передавати інформацію про пересування сил та засобів ЗСУ на території Харківського регіону.
Жінка спільно зі знайомим збирали відомості, а після цього позначали на карті місця розташування українських військових та передавали співробітнику ГУ ГШ ЗС РФ та бойовику "ЛНР".
Крім того, обвинувачена отримала додаткове завдання від представника країни-агресора: зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі.Виконати доручення ворожа поплічниця не встигла: правоохоронці затримали обох інформаторів.
Обох звинувачують у державній зраді. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки на уранові копальні..а МЧХ лісом, їм ж на наших начхати..наших голодом морять, а ці курви розкабаніли у нас..
До яких пір влада України буде толерантною до такої погані. ВЛАДО, Майже 9 років Війни ВЖЕ! А ВАМ ВСЕ БАЙДУЖЕ. ТА ТАКИХ ОСІБ розстріляти мало! Необхідний закон щоб їх судити за зраду з терміном не менше 25 років та з наступним позбавленням громадянства і депортація на парашу. Це мінімум. А якщо їх дії призвели до загибелі людей то до СМЕРТІ В іншому випадку нам перемоги не бачити. Можемо втратити незалежність. Прийміть врешті решт дієві і справедливі закони щодо зрадників коригувальників колоборантів та очистіть корпус судів від співчуваючих агресору.