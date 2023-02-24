УКР
Двом харків’янам, які передавали ворогу інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ, загрожує довічне ув’язнення. ФОТО

Двох мешканців Харківщини, які допомагали окупантам, звинувачують у державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

"За даними слідства, наприкінці лютого минулого року 49-річна харків’янка почала спілкуватись зі своїм колишнім чоловіком, який є бойовиком так званої "ЛНР". Залишившись у гарних стосунках, чоловік попросив жінку допомогати йому збирати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Харківської області.

Жінка запропонувала допомогати їй своєму 49-річному знайомому, на що той погодився. Спільними зусиллями вони шукали інформацію про громадян, які сприяють ЗСУ та правоохоронним органам у війні РФ проти України. Після цього зрадники передавали інформацію через месенджер бойовику так званої "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Улітку минулого року жінка також почала спілкуватись з працівником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, який дав завдання - передавати інформацію про пересування сил та засобів ЗСУ на території Харківського регіону.

Жінка спільно зі знайомим збирали відомості, а після цього позначали на карті місця розташування українських військових та передавали співробітнику ГУ ГШ ЗС РФ та бойовику "ЛНР".

Крім того, обвинувачена отримала додаткове завдання від представника країни-агресора: зібрати детальну інформацію про співробітників СБУ, які дислокуються у Чугуївському районі.Виконати доручення ворожа поплічниця не встигла: правоохоронці затримали обох інформаторів.

Обох звинувачують у державній зраді. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двом харків’янам, які передавали ворогу інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ, загрожує довічне ув’язнення 01
Двом харків’янам, які передавали ворогу інформацію про патріотів та місця дислокації ЗСУ, загрожує довічне ув’язнення 02

Стільки ще годувати цих гнид рашинських.
24.02.2023 11:16 Відповісти
Так бы всех предателей. А лучше в канаву ,с дыркой в гнылой башке.
24.02.2023 11:16 Відповісти
Ууля дешевша, нвж довічне утримання. Он показали, як полонених мокшан у нас утримують..то вони до своїх рідних хлівів повертатись не захочуть.

Тільки на уранові копальні..а МЧХ лісом, їм ж на наших начхати..наших голодом морять, а ці курви розкабаніли у нас..
24.02.2023 11:20 Відповісти
Нашо цих іуд все життя годувати?! До стіни і все!
24.02.2023 11:21 Відповісти
Вангую, по п'ять років умовно вони отримають із нашою кривоохоронною системою!
24.02.2023 11:32 Відповісти
А чому тільки загрожує!? Вони ще роздумують!
До яких пір влада України буде толерантною до такої погані. ВЛАДО, Майже 9 років Війни ВЖЕ! А ВАМ ВСЕ БАЙДУЖЕ. ТА ТАКИХ ОСІБ розстріляти мало! Необхідний закон щоб їх судити за зраду з терміном не менше 25 років та з наступним позбавленням громадянства і депортація на парашу. Це мінімум. А якщо їх дії призвели до загибелі людей то до СМЕРТІ В іншому випадку нам перемоги не бачити. Можемо втратити незалежність. Прийміть врешті решт дієві і справедливі закони щодо зрадників коригувальників колоборантів та очистіть корпус судів від співчуваючих агресору.
24.02.2023 11:35 Відповісти
Краще обміняти цих зрадників на наших героїв! Хай поживуть в Рашке, хай вона їх й годує! В нас дуже демократично все. Умовно отримають, та потім знов пакості Україні робитимуть!
24.02.2023 11:49 Відповісти
Надоело конечно про все тоже--- но факты лезут кубометрами про предательство. Пока не введем смертную казнь на время войны, мы это не остановим. И пора сказать честно, очень много предательства, очень! И равнодушных много.
24.02.2023 13:04 Відповісти
 
 