Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, зокрема, звання Героя України, українським захисникам у річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час заходу "Лютий. Рік. Незламність" на Софійській площі підняли державний прапор.

Глава держави подякував усім захисникам та захисницям, а також українцям, які протистоять агресору. Присутні вшанували пам'ять полеглих захисників та жертв росіян хвилиною мовчання.

"Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність! Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним Силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла памʼять усім, чиє життя забрала ця війна", - сказав Зеленський.

Президент також вручив державні нагороди, зокрема звання Герой України, частину з них посмертно.

