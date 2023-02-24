УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5230 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 874 12

Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, зокрема, звання Героя України, українським захисникам у річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час заходу "Лютий. Рік. Незламність" на Софійській площі підняли державний прапор. 

Глава держави подякував усім захисникам та захисницям, а також українцям, які протистоять агресору. Присутні вшанували пам'ять полеглих захисників  та жертв росіян хвилиною мовчання.

"Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність!  Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним Силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла памʼять усім, чиє життя забрала ця війна", - сказав Зеленський.

Президент також вручив державні нагороди, зокрема звання Герой України, частину з них посмертно.

Читайте також: Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФ: "Це був рік болю, жалю, віри та єдності". ВIДЕО

Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 01
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 02
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 03
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 04
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 05
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 06
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 07
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 08
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 09
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 10
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 11
Зеленський на Софійській площі вручив бойові прапори та Зірки Героя України захисникам 12

Автор: 

Герой України (342) Зеленський Володимир (25153) пам’ять (1193)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Хотілось би аби Героїв ТРО із Бузкового гаю нагородили. Хоч думаю, це зробить вже наступний президент, а не цей оманський зрадник.
показати весь коментар
24.02.2023 12:27 Відповісти
+5
Чому Байден , Дуда та інші лідери цивілізованих країн не бояться народу, і тільки перед путіним і Зеленським зачищають вулиці і площі від їх виборців?
показати весь коментар
24.02.2023 12:41 Відповісти
+3
показати весь коментар
24.02.2023 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.02.2023 12:35 Відповісти
Тут проблєма у тому, що Зе* чотири рази ховався від призову.
Відслужив би писарем строкову 12 місяців, не було б до нього юридичних претензій.
Нарід всерівно би іронізува, але то вже таке ...
показати весь коментар
24.02.2023 12:36 Відповісти
В світовій історії малоосвічені коміки ніколи не йшли в президенти!
показати весь коментар
24.02.2023 12:37 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 12:24 Відповісти
Хотілось би аби Героїв ТРО із Бузкового гаю нагородили. Хоч думаю, це зробить вже наступний президент, а не цей оманський зрадник.
показати весь коментар
24.02.2023 12:27 Відповісти
Чому Байден , Дуда та інші лідери цивілізованих країн не бояться народу, і тільки перед путіним і Зеленським зачищають вулиці і площі від їх виборців?
показати весь коментар
24.02.2023 12:41 Відповісти
Кожен диктатор у глибині душі своєї боїться власного народу.
показати весь коментар
24.02.2023 13:47 Відповісти
Чому зірки . Пережиток совка можна якийсь кращий геройський символ, ми незалежні.
показати весь коментар
24.02.2023 16:02 Відповісти
Показуха ще та. Відібрали 50 хлопців, з 600 на яких були розміри форми. Переодягли, дали бутафорську зброю ( бо в нас старі калаші) і отримувати прапор 15 прикордонного загону.
показати весь коментар
24.02.2023 22:48 Відповісти
 
 