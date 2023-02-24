УКР
На Бахмутському напрямку тривають жахливі бої, захисникам потрібна допомога з дронами та тепловізорами, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги воїнам на Бахмутському напрямку. Потрібні коптери, дрони, тепловізори та приціли.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі найскладніша точка на фронті - Бахмутський напрямок. Цілодобово тривають жахливі, кровопролитні бої. Дуже багато важкопоранених і на жаль, багато загиблих. Бійці чекають на допомогу, дуже важко на фронті. Просимо допомогати, хто як може.

Потрібні квадрокоптери Мавік 3 комбо. Є рахунок на ще три дрона- 345 т грн. Ще треба викупити 6 тепловізорів- 301 т грн. Дуже потрібні два каліматорних приціла -108 т грн. Медики просять обезбол та м’які ноші.

З понеділка викупила три квадрокоптера Мавік 3 комбо -115 т та 229800 грн. Чотири тепловізори -206 т грн. Тепловізіонний приціл -39400 грн. Рації Моторола -68300 грн. Ще в замовленні ідуть дрони, ноші, ліки та тепловізори", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

+8
Краще кинь 10 гривень,а то прийдуть кацапи заберуть клаву і не зможеш в кожній новині строчити.
24.02.2023 13:14
+6
Підтримую, Резніков де дрони ? Це не атакамси, це просто дрони - ДЕ?
24.02.2023 12:49
+5
+
24.02.2023 12:47
А Резніков не вникає в потреби ЗСУ? Чи яйця вже по 20?
24.02.2023 12:45
+
24.02.2023 12:47
+
24.02.2023 12:48
Підтримую, Резніков де дрони ? Це не атакамси, це просто дрони - ДЕ?
24.02.2023 12:49
++
24.02.2023 12:50
Там Притула вже всіх усім забезпечив....
24.02.2023 12:53
Так. Супутник все передає....
24.02.2023 13:06
і де держава МО що скажете сором це не про Вас після таких ганебних закупок іжі для ЗСУ на дрони та тепловізори грошей немає
24.02.2023 13:00
+++
24.02.2023 13:00
Цікаво. В країнах НАТО то же будуть волонтери в випадку війни?
24.02.2023 13:08
Краще кинь 10 гривень,а то прийдуть кацапи заберуть клаву і не зможеш в кожній новині строчити.
24.02.2023 13:14
Я, поважаю Ваші наміри. Що міг, то вже перекинув.
24.02.2023 13:18
Питання в тому, що робить міністр МО?
24.02.2023 13:19
😁
24.02.2023 13:37
А где спутники, дроны и спартаны притулы? Мое пора ему и показать свои реальные " успехи?
24.02.2023 13:22
+
24.02.2023 13:36
+500 грн, приват
24.02.2023 14:02
Бачш. Допомагаю. Навіть словом.
24.02.2023 14:24
нагоа тут коментари?
24.02.2023 17:06
+
24.02.2023 14:43
Зелепу в нас пиаром та крадівництвом займається, волонт4рам продихнути зе не дають,ось і важко на 0
24.02.2023 17:34
+
24.02.2023 18:12
Допомагаємо, але вкрадена гуманітарка гниє на склада у Києві.

https://glavred.net/ukraine/ukradennaya-gumanitarka-gniet-na-skladah-v-kieve-10451792.html
24.02.2023 18:47
Це п*здець просто...
24.02.2023 21:56
24.02.2023 21:31
+
25.02.2023 21:34
 
 