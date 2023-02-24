На Бахмутському напрямку тривають жахливі бої, захисникам потрібна допомога з дронами та тепловізорами, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги воїнам на Бахмутському напрямку. Потрібні коптери, дрони, тепловізори та приціли.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі найскладніша точка на фронті - Бахмутський напрямок. Цілодобово тривають жахливі, кровопролитні бої. Дуже багато важкопоранених і на жаль, багато загиблих. Бійці чекають на допомогу, дуже важко на фронті. Просимо допомогати, хто як може.

Потрібні квадрокоптери Мавік 3 комбо. Є рахунок на ще три дрона- 345 т грн. Ще треба викупити 6 тепловізорів- 301 т грн. Дуже потрібні два каліматорних приціла -108 т грн. Медики просять обезбол та м’які ноші.

З понеділка викупила три квадрокоптера Мавік 3 комбо -115 т та 229800 грн. Чотири тепловізори -206 т грн. Тепловізіонний приціл -39400 грн. Рації Моторола -68300 грн. Ще в замовленні ідуть дрони, ноші, ліки та тепловізори", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті - жахливі бої, дуже багато поранених захисників, потрібна допомога з дронами та ліками, - Юсупова. ФОТОрепортаж























