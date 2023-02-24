Українці в США виходять на акції до річниці повномасштабного вторгнення. ФОТО

Українці виходять у різних містах Сполучених Штатів на масові акції "Ukraine: 365 Days of Defending Freedom".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на спільноту KLYCH.

Акції проходять у більш ніж шістдесяти містах, зокрема в Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, Х’юстоні, Сан Антоніо та Лос-Анджелесі.

Активісти за підтримки спільноти KLYCH виходять на вулиці міст з плакатами про кожен з 365 днів з 24 лютого 2022 року. На кожному з плакатів є фотографія, яка розповідає про подію, що відбулася в цей день.

В такий спосіб учасники акцій показують щоденну боротьбу українців за свободу для всього світу.

Українці закликають разом пригадати цей рік, подякувати світу за те, що допомогли нам пережити його та закликати світ захищати свободу спільними силами та разом досягти перемоги.

"Коли світ дав нам три дні, ми дали їм рік. Українці надихають людей світу і надалі залишатимуться маяком світла через єдність. Понад 64 міста Північної Америки з гордістю об’єднуються разом, щоб подякувати світу за те, що вони стоять поруч із нами, і просять підтримувати нас до кінця. Коли світ дав нам три дні, ми здобудемо перемогу, яка є перемогою для всіх країн вільного світу", - каже організатор акції Олександр Крапівкін.





