УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5160 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 927 1

Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300. ФОТОрепортаж

Окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині, правоохоронці задокументували наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушень та звичаїв війни.

За даними слідства, в ніч з 23 на 24 лютого представники ЗС РФ обстрілювали м. Куп’янськ. Окупанти застосовували РСЗВ та ракети типу С-300.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння, автостоянку та гаражі. Дані про постраждалих осіб наразі уточнюються. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300 01
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300 02
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300 03
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300 04
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300 05
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300 06
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300 07
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300 08

Автор: 

обстріл (30375) Офіс Генпрокурора (3394) Куп’янськ (863)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даа... прийняти в склад расії, і ********** до рівня расіянської "глуинки"...
показати весь коментар
24.02.2023 14:07 Відповісти
 
 