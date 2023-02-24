Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська: окупанти застосували РСЗВ та ракети С-300. ФОТОрепортаж

Окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині, правоохоронці задокументували наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушень та звичаїв війни.

За даними слідства, в ніч з 23 на 24 лютого представники ЗС РФ обстрілювали м. Куп’янськ. Окупанти застосовували РСЗВ та ракети типу С-300.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння, автостоянку та гаражі. Дані про постраждалих осіб наразі уточнюються. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - йдеться у повідомленні.















