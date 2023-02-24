Губернатор Курської області повідомив про "серйозний обстріл": Пошкоджено будинки, населений пункт без енергопостачання. ФОТОрепортаж

Вдень 24 лютого у Курській області РФ знову повідомляють про обстріли з боку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Курської області Романа Старовойта. Обстріл він назвав "серйозним".

"Серйозний обстріл із території України села Попово-Лежачі Глушківського району...Наслідки 12 прильотів суттєві", - зазначає російський чиновник.

За його словами, внаслідок вибухів уламками посічено споруди 9 домоволодінь, є частковий обвал, розбиті вікна, зламані паркани. В одному з будинків сталася пожежа.

"Окрім цього, населений пункт знову залишився без енергопостачання", - резюмує Старовойт.

