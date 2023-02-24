УКР
11 759 46

Губернатор Курської області повідомив про "серйозний обстріл": Пошкоджено будинки, населений пункт без енергопостачання. ФОТОрепортаж

Вдень 24 лютого у Курській області РФ знову повідомляють про обстріли з боку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Курської області Романа Старовойта. Обстріл він назвав "серйозним". 

"Серйозний обстріл із території України села Попово-Лежачі Глушківського району...Наслідки 12 прильотів суттєві", - зазначає російський чиновник.

За його словами, внаслідок вибухів уламками посічено споруди 9 домоволодінь, є частковий обвал, розбиті вікна, зламані паркани. В одному з будинків сталася пожежа.

"Окрім цього, населений пункт знову залишився без енергопостачання", - резюмує Старовойт.

Також читайте: Строковики у Курській області РФ влаштували вибух у бліндажі - шість військових знищено

обстріл (30375) росія (67242) Курськ (1191)
Топ коментарі
+39
Опять самострел?
24.02.2023 14:26 Відповісти
+39
Знову бєлгород з курськом щось не поділили. Нехай їдуть в мінськ домовляються.
24.02.2023 14:28 Відповісти
+31
не треба збивати наші ракети та безпілотники й все буде добре...
24.02.2023 14:28 Відповісти
Или газовый баллон или самогонный аппарат.....
24.02.2023 16:45 Відповісти
Як би мацва, то було б серьозно. А так - дрібна кацапська провокація
24.02.2023 14:27 Відповісти
Мало, суки!
24.02.2023 14:27 Відповісти
не треба збивати наші ракети та безпілотники й все буде добре...
Знову бєлгород з курськом щось не поділили. Нехай їдуть в мінськ домовляються.
Що там курянський народ надумав республіку збацати?
24.02.2023 14:29 Відповісти
Следующий раз этот губернатор спалится, когда за несколько часов до "обстрела" сообщит о последствиях. На рабссее есть такая традиция.
24.02.2023 14:30 Відповісти
Лінза вже була.
24.02.2023 14:35 Відповісти
Предлагаю Росии сесть за стол переговоров с Курской народной республикой. Доколе кремлевский фашистский режим будет обстреливать мирные города, школы, детские сады и больницы молодой республики?
24.02.2023 14:30 Відповісти
Самі себе обстріляли для пропаганди. У ЗСУ немає надлишку снарядів, аби використовувати їх для того, аби знеструмити забите село та пошкодити кілька хат.
24.02.2023 14:30 Відповісти
Тут не скажи.
24.02.2023 14:37 Відповісти
Та воно таке й було )))
24.02.2023 14:32 Відповісти
24.02.2023 14:32 Відповісти
Така ж провокаця як і на Донбасі.
24.02.2023 14:36 Відповісти
А скока курсаков здохла?
24.02.2023 14:39 Відповісти
ихтамнет на учениях, отрабатывают аналоговнет, прикрывают бронепоезд и подымают цены на пельмени для безсмесленно погибших солдат росии
24.02.2023 14:39 Відповісти
Безкарність минулася, козломорді. За все будете платити.
24.02.2023 14:39 Відповісти
Кремлевскому режиму нужно прекратить стрелять и сесть за стол переговоров с Курской Народной Республикой.
24.02.2023 14:40 Відповісти
А вивід військ? Чоловіче?
24.02.2023 14:42 Відповісти
Буферна зона.
24.02.2023 14:43 Відповісти
русоскот веде себе несерйозно так як серйозні обстріли ще попереду.
24.02.2023 14:42 Відповісти
ну що свинособаки як виявляється в цю гру можна грати у двох
24.02.2023 14:42 Відповісти
это самострел.
24.02.2023 15:31 Відповісти
Це не ми!

Може це Ната чи Омерика, або Вейшнорія в коаліції з БНР і ВНР?
24.02.2023 14:59 Відповісти
24.02.2023 15:02 Відповісти
Так мы же еще не начинали
24.02.2023 15:00 Відповісти
Відмінно.
24.02.2023 15:08 Відповісти
Чо вони дивуються -- так і повинно бути поміж добрими сусідами .
24.02.2023 15:08 Відповісти
Восим лет дамбили Курск...
24.02.2023 15:09 Відповісти
Село попово-лежачі, ото в кацапів назви шкода що нікого не прибило.
24.02.2023 15:09 Відповісти
А через кордон - наше село Бояро-Лежачі. Там живого місця нема від постійних кацапських обстрілів, причому луплять або зі сторони Тьоткіно або ж с тих же Попово-Лежачів.
24.02.2023 15:21 Відповісти
Кацапы, прекратите сами себя обстреливать и сваливать на Украину. Нас там нет!
24.02.2023 15:10 Відповісти
Знову брянська народна республіка бешкетує, от кумедні.
24.02.2023 15:12 Відповісти
Ви не розумієте. Пусти свиню під стіл, вона і рило на стіл.
24.02.2023 15:16 Відповісти
Сами себя обстреливают для картинки.
А если серьезно. Помните, год назад, когда сотни единиц бронетехники шли маршем через Курскую область в сторону України, сотни жителей вставали щитом, чтоб остановить безумие? И я не помню. А помню радостное улюлюкивание с просаленньіх диванов. 365 дней полномасштабного неспровоцированного вторжения РФ в нашу країну
24.02.2023 15:25 Відповісти
Бєлгароцкая Народная Ріспубліка захощається від курскіх фашистів
24.02.2023 15:26 Відповісти
Ангелочок пробіг по душі.
24.02.2023 15:29 Відповісти
якось слабенько. по ходу самі себе бахкають. сподіваюсь якщо ВСУ обстріляє то це село буде схоже на Солідар
24.02.2023 15:51 Відповісти
Ой-ой, можно подумать!
24.02.2023 16:01 Відповісти
Рашисти несправедливо обійшли "увагою" Воронеж!
24.02.2023 16:06 Відповісти
какие красивые фото!радуйтесь *************** свинособаки УКРАИНСКИМ нло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!!!
24.02.2023 16:08 Відповісти
Та це не ми... Хіба може Україна обстрілювати свої ісконниє зємлі ? Це орбан обстріляв !
24.02.2023 16:31 Відповісти
 
 