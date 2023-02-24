Губернатор Курської області повідомив про "серйозний обстріл": Пошкоджено будинки, населений пункт без енергопостачання. ФОТОрепортаж
Вдень 24 лютого у Курській області РФ знову повідомляють про обстріли з боку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Курської області Романа Старовойта. Обстріл він назвав "серйозним".
"Серйозний обстріл із території України села Попово-Лежачі Глушківського району...Наслідки 12 прильотів суттєві", - зазначає російський чиновник.
За його словами, внаслідок вибухів уламками посічено споруди 9 домоволодінь, є частковий обвал, розбиті вікна, зламані паркани. В одному з будинків сталася пожежа.
"Окрім цього, населений пункт знову залишився без енергопостачання", - резюмує Старовойт.
Може це Ната чи Омерика, або Вейшнорія в коаліції з БНР і ВНР?
А если серьезно. Помните, год назад, когда сотни единиц бронетехники шли маршем через Курскую область в сторону України, сотни жителей вставали щитом, чтоб остановить безумие? И я не помню. А помню радостное улюлюкивание с просаленньіх диванов. 365 дней полномасштабного неспровоцированного вторжения РФ в нашу країну