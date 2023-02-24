До річниці вторгнення РФ у Ризі запустили тролейбус з українським дизайном. ФОТОрепортаж

В річницю початку повномасштабного вторгнення муніципалітет Риги запустив тролейбус з оригінальним українським дизайном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тролейбус курсує маршрутом №12 повз символічні місця, будівлі і пам‘ятки: Державний архів, МЗС, головною вулицею - Вулицею Свободи - перетинає місто. На цьому шляху український тролейбус проходить також повз колишню будівлю КДБ, в якій тепер розміщується музей, повз Кабінет Міністрів і Монумент Свободи.

Запуск тролейбуса в Ризі став продовженням ініціативи #RideWithUkraine віденських волонтерів на чолі з українськими дипломатами Олегом Вербовим та Віталієм Литвином з брендування міського транспорта кольорами Державного Прапора України та іншими символами.

Ініціатива покликана репрезентувати модерну українську ідентичність і одночасно забезпечити практичну підтримку цивілізаційного вибору України шляхом просування фандрейзингової платформи UNITED24 через QR-код, нанесений поруч з хештегом StandWithUkraine і закликом Donate.

"Брендування міського транспорту - це мобільна візуальна промоція сучасної Української держави, її руху до перемоги і ефективне заохочення цільової аудиторії до підтримки цього руху", - зазначив Олег Вербовий.

Коментуючи запуск украЇнського тролейбуса у Ризі, Віталій Литвин заявив: "Військова допомога Латвії Україні уже досягла 1% від латвійського ВВП. Гуманітарну ж допомогу порахувати просто неможливо, оскільки вона виходить за рамки цифр і фіксованих значень. Ми вдячні муніципалітету Риги за ще один символічний жест підтримки саме на річницю повномасштабного вторгнення Росії".

В рамках проєкту волонтери забезпечують послідовний процес культурної комунікації і практичної роботи з залучення ресурсів.

У вересні 2022 Відень став першою європейською столицею, де на рейс вийшов трамвай з унікальною українською айдентикою, що поєднує візуальну традицію модернізму із сучасним дизайном. Після цього були запущені два тролейбуси у Вільнюсі і трамвай у Гаазі.

Основою графічної стилізації стали трикутники, які символізують насіннясоняшника, та інші елементи, успадковані від видатного українського художника і графіка Георгія Нарбута. З одного боку, вони актуалізують українську мистецьку спадщину, з іншого – вписують їі у світові тенденції дизайну. У планах - масштабування проєкту #RideWithUkraine в інших європейських містах, серед яких Брюссель, Стокгольм, Тірана.

