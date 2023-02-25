Окупанти вдарили із важкої артилерії по Нікополю та Марганцю, - облрада. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої ночі ворог 9 разів атакував Нікопольщину. Окупанти вдарили по Нікополю та Марганцю з важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти гатили по житлових районах. Люди не постраждали.

"У Нікополі понівечено 10 п’ятиповерхівок та 11 приватних осель, господарські споруди, 3 навчальні заклади, 2 приватні підприємства, магазин, адмінбудівлю, автівку, газогони і електромережі. В Марганці внаслідок обстрілу зайнялася машина, пожежу ліквідовано. Пошкоджень зазнали 12 приватних будинків, 10 господарський споруд, авто, газогін і лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.

У інших районах області ворожих обстрілів не зафіксовано.

