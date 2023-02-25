Доба на Харківщині: ракетні удари по Куп’янську та обстріли прикордонних районів, пошкоджено будинки, здійнялася масштабна пожежа. ФОТО

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора зранку ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок повторного обстрілу міста, який стався після 21:30, було пошкоджено ще один приватний будинок, сталася масштабна пожежа.

У с. Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

"Внаслідок обстрілу с. Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району також пошкоджено житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих", - інформує очільник регіону.

Він також нагадує, що в області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення бійці ЗСУ міцно тримають позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне положення. Ворог несе втрати", - резюмує Синєгубов.

