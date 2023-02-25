Викрито зрадника, який фабрикував справи проти учасників руху опору під час окупації Куп’янщини, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала зрадника, який під час окупації Куп’янська влаштувався "експертом" до МВС РФ і фабрикував справи проти українців.

Як зазначається, Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

"Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором "управління внутрішніх справ". Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу. На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для цього зрадник використовував "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних рашистам "експертних висновків".

За це колаборант щомісяця одержував "зарплату" у російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.