Викрито зрадника, який фабрикував справи проти учасників руху опору під час окупації Куп’янщини, - СБУ. ФОТО
СБУ затримала зрадника, який під час окупації Куп’янська влаштувався "експертом" до МВС РФ і фабрикував справи проти українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.
Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.
"Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором "управління внутрішніх справ". Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу. На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, для цього зрадник використовував "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних рашистам "експертних висновків".
За це колаборант щомісяця одержував "зарплату" у російських рублях.
Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто ответил за дела Стерненко? За Антоненко, Кузьменко и Дугарь?
чому всi запроданцi та зрадники схожi на чмошникiв ?