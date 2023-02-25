УКР
Викрито зрадника, який фабрикував справи проти учасників руху опору під час окупації Куп’янщини, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала зрадника, який під час окупації Куп’янська влаштувався "експертом" до МВС РФ і фабрикував справи проти українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

"Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором "управління внутрішніх справ". Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу. На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для цього зрадник використовував "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних рашистам "експертних висновків".

За це колаборант щомісяця одержував "зарплату" у російських рублях.

Викрито зрадника, який фабрикував справи проти учасників руху опору під час окупації Куп’янщини, - СБУ 01

Також читайте: СБУ викрила двох агітаторів, які вихваляли рашистів: серед затриманих колишній мер Сновська

Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

СБУ (13252) Харківщина (6054) колабораціонізм (1190) Куп’янськ (863)
Топ коментарі
+9
А коли викриють зрадника, який фальшував справи на Майданівців?
показати весь коментар
25.02.2023 10:12 Відповісти
+3
"Неначасі"
показати весь коментар
25.02.2023 10:16 Відповісти
+1
Він то викритий ,а тепер треба справу завести, судити та посадити. Це все час. Бо навіть коли засуджений, може так статися, що місця у тюрязі немає і треба чекати...
показати весь коментар
25.02.2023 10:21 Відповісти
коли буде украінський президент.. інакше ніколи
показати весь коментар
25.02.2023 12:21 Відповісти
А где на добробатов, волонтеров?
Кто ответил за дела Стерненко? За Антоненко, Кузьменко и Дугарь?
показати весь коментар
25.02.2023 13:13 Відповісти
Спеціаліст по заказним справам не ма йому різниці на кого головне поступлення коштів
показати весь коментар
25.02.2023 10:24 Відповісти
Не розхитуйте човна питанням про Татарова, зелених крис може знудити
показати весь коментар
25.02.2023 10:47 Відповісти
А ви Татарова спитайте. Стопудово його людинка.
показати весь коментар
25.02.2023 10:54 Відповісти
в петлю ******............................................
показати весь коментар
25.02.2023 11:13 Відповісти
А тих, хто фабрикував справи проти учасників руху опору "Ні капітуляції" не покарано.
показати весь коментар
25.02.2023 11:25 Відповісти
.

чому всi запроданцi та зрадники схожi на чмошникiв ?

показати весь коментар
25.02.2023 12:27 Відповісти
 
 