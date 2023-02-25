Ворог застосував "Смерчі" з осколково-фугасною бойовою частиною по Курахівській громаді, житлові квартали Авдіївки обстріляно з артилерії, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Волноваському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Розливу Великоновосілківської ТГ, тримають під вогнем Вугледар, Новоукраїнку і Богоявленку - в останній пошкоджено 2 будинки.
"На Донецькому напрямку росіяни застосували "Смерчі" з осколково-фугасною бойовою частиною по Дачному Курахівської ТГ - пошкодили 4 будинки. Також під обстрілами Курахове, Курахівка і Гостре - у Гострому зруйновано 1 будинок і пошкоджено ще 12. Вночі тривали артобстріли Мар’їнки, Красногорівки та Єлизаветівки, а зранку 4 рази обстріляно з артилерії житлові квартали Авдіївки. Ракетного удару зазнав Прогрес Гродівської ТГ - пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомленні
На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - пошкодили дитсадок і 4 багатоповерхівки, поранили 1 людину. У Торецькій громаді пошкоджено 3 будинки, у Соледарській - 15. Також постраждала школа у Міньківці.
На Лисичанському напрямку постраждала Званівська громада: у Званівці пошкоджено 10 будинків, у Переїзному - понад 30. Кілька будинків пошкоджено у Сіверську, щонайменше 1 - у Лимані.
Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
