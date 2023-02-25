УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5168 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
25 794 37

Начальника одеської митної лабораторії викрито на хабарях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.

"За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну. Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи", - йдеться у повідомленні.

За кожне "позачергове" дослідження посадовець вимагав 300 дол.

Начальника одеської митної лабораторії викрито на хабарях, - СБУ 01
Начальника одеської митної лабораторії викрито на хабарях, - СБУ 02
Начальника одеської митної лабораторії викрито на хабарях, - СБУ 03
Начальника одеської митної лабораторії викрито на хабарях, - СБУ 04
Начальника одеської митної лабораторії викрито на хабарях, - СБУ 05

Також читайте: Хабарі найчастіше вимагають в поліклініках, соцзахисті та поліції, - опитування фонду "Демократичні ініціативи"

Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.

Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Автор: 

хабар (4773) Одеса (5599) СБУ (13252) митниця (1911)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
берите любого таможенника в Одессе - там других не водится. Так же как и судей и прокуроров
показати весь коментар
25.02.2023 12:06 Відповісти
+26
Ой-вей,в честную структуру пробрался взяточник,как так получилось.
показати весь коментар
25.02.2023 12:02 Відповісти
+16
Інші країни і народи нам збирають гроші і допомогу, а наші злодюги ніяк не можуть нажертись.
показати весь коментар
25.02.2023 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Cімейний.
показати весь коментар
25.02.2023 12:00 Відповісти
**** ненажерлива і не тільки він, а й ті з ким він ділився.
показати весь коментар
25.02.2023 12:18 Відповісти
Ото дивина, митника зловили на хабарі🤔🧐😁 Було б сенсацією, якби він не пропустив вантаж та відправив на касу власника сплатити його повну митну вартість та не забути квитанцію про сплату не загубити😝😝😝😝😝😝😜🤪
Цензор, ти мєльчаєшь і тупієш, гострись, доки не пізно Ржунімагу
показати весь коментар
25.02.2023 12:27 Відповісти
Ой-вей,в честную структуру пробрался взяточник,как так получилось.
показати весь коментар
25.02.2023 12:02 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 12:07 Відповісти
Никогда такого не было и вот-опять.
показати весь коментар
25.02.2023 12:21 Відповісти
Інші країни і народи нам збирають гроші і допомогу, а наші злодюги ніяк не можуть нажертись.
показати весь коментар
25.02.2023 12:04 Відповісти
кадри зеленського . там вори всі від начальніка до дворніка
показати весь коментар
25.02.2023 12:05 Відповісти
А до Зеленского там были кристально честные люди, но всё- таки по ним тюрьма плакала.
показати весь коментар
25.02.2023 12:50 Відповісти
плакала. но заміна ворюг і перенаправленя каналів корупціі . вот все що робив зеленськтй зразу як прийшов до влади
показати весь коментар
25.02.2023 15:16 Відповісти
берите любого таможенника в Одессе - там других не водится. Так же как и судей и прокуроров
показати весь коментар
25.02.2023 12:06 Відповісти
Это точно!!! Судьи одни продажные коррупционные твари.
показати весь коментар
25.02.2023 12:11 Відповісти
Усіх митників які надають дозволи на переміщєння товарів гнати зі служби з забороною пожиттєво займати ці пости.
показати весь коментар
25.02.2023 12:06 Відповісти
Дрібненький злодюжка. Позорисько для України. Хай тепер їде на пилораму десь в Закарпатті.
показати весь коментар
25.02.2023 12:07 Відповісти
конвеєр, як, наприклад, в мрео. вимагають з кожного, в долі всі.
не дав - будеш бігати кабінетами тижні
показати весь коментар
25.02.2023 12:11 Відповісти
Захочимо побороти корупцію--будемо бігати тижнями.
показати весь коментар
25.02.2023 15:37 Відповісти
завдячуючи корупції і бігаємо. перепони створені штучно, щоб брати гроші.
показати весь коментар
25.02.2023 16:24 Відповісти
Нічого, призначать заставу, потім організують йому втечу, а вже потім оглосять в розшук чи придумають ще якусь видимість кримінального переслідування!
показати весь коментар
25.02.2023 12:13 Відповісти
На митницю треба ставити воінів які зкалічені на віині .
показати весь коментар
25.02.2023 12:14 Відповісти
Це, видать, робота така )) Кого не постав, все одно краде.
показати весь коментар
25.02.2023 12:19 Відповісти
бабло не пахне... але світиться
показати весь коментар
25.02.2023 12:21 Відповісти
Всі працюють, не покладаючи рук…
показати весь коментар
25.02.2023 12:23 Відповісти
Заміна "маленького гвинтика" ніяк не вплине на систему.
показати весь коментар
25.02.2023 12:26 Відповісти
Це ж "цінний" співробітник, навіть "подяку" за щось отримав (шкода, що замалювали, бо цікаво, за що цього діяча відзначили). Відтак, якщо має чим поділитися з суддями, то цілком може розраховувати на поновлення на посаді з відшкодуванням платні та компенсацію від держави.
показати весь коментар
25.02.2023 12:29 Відповісти
Таки так, а хто ж і звідки йому компенсує недоотриману суму лівака на робочому місці за кожну пропущену зміну, це ж кашмарная ужаснасць, тут всього річного бюджету обласного департаменту освіти не вистачить 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
25.02.2023 12:38 Відповісти
Один хєр відкупиться, питання в ценє вапроса🤔🧐😁 Закон, що павутиння,- худі мухи застрягають, товсті пробиваються Тут явно добрий джміль трішки лоханувся, певне десь зкрисятничав, забув табличку ділення, от і отримуй геморой
показати весь коментар
25.02.2023 12:34 Відповісти
такой шабаш не только в Одессе таможня это золотое дно...
показати весь коментар
25.02.2023 12:34 Відповісти
Не дивно. Одеську митницю віддали на прокорм зятю Куніцина Пудрику.
показати весь коментар
25.02.2023 12:36 Відповісти
По 300 доларів ска брав, а дашок дірявий над ґанком не відремонтував...
показати весь коментар
25.02.2023 12:53 Відповісти
Да всех таможенников больших таможень можно сажать по умолчанию.
показати весь коментар
25.02.2023 13:08 Відповісти
Ви не далеко від істини.
показати весь коментар
25.02.2023 15:33 Відповісти
Тисячам оголошують підозру. Значить закону не бояться, бо є варіанти з слідством і судом. Нема Закону для таких. Чи буде?
показати весь коментар
25.02.2023 13:09 Відповісти
Как они людей на таможню набирают вообще. Или может пора этих сук к стенке ставить, что бы остальные боялись.
показати весь коментар
25.02.2023 13:49 Відповісти
ловить надо тех,кто принимал его на работу,у кого он долэность покупал.при такой коррупции в верхах ловят " мышей" в низу . Зеленский!! почему не сидит Резников ,организовавший воровство на закупках,почему не сидят воры гумпомощи в Запорожье,Днепропетровске ??? всех твоих побратимов по воровству можно долго перечислять.....за ,что умирают наши дети?? ..за то ,что продажные мусарюги нам рисуют имитацию борьбы с коррупцией ловя какого то лаборанта?? ...!!!
показати весь коментар
25.02.2023 14:55 Відповісти
Нє может бить! Ето фсьо провокация!
показати весь коментар
25.02.2023 15:32 Відповісти
"Викрито" - наче це була якась таємниця! До речі, а чому "Подяку" на стіні затерли? Хотілось би глянути, хто ж йому дякував і за що. Чі "не на часі"?
показати весь коментар
25.02.2023 17:54 Відповісти
Не посадят!
показати весь коментар
25.02.2023 19:47 Відповісти
 
 