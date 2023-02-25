Затримано зрадника, який "наводив" ворожу артилерію на бойові позиції ЗСУ на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного інформатора розвідувального підрозділу російської окупаційної армії у ході контрдиверсійних заходів на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території Донецької області.

Серед основних завдань поплічника ворога було розвідування місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.

"Саме за його координатами окупанти здійснювали артилерійські обстріли по бойових позиціях українських захисників. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергового сеансу зв’язку з "куратором". За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограду, який раніше проходив строкову службу у лавах артилерійських підрозділів і мав відповідні навички та знання", - йдеться у повідомленні.

У поле зору російської воєнної розвідки потрапив через свою деструктивну активність у заборонених соцмережах, де поширював прокремлівські дописи.

Після початку повномасштабного вторгнення представник розвідувального підрозділу окупаційних військ через "Однокласники" залучив правопорушника до збору інформації військового характеру на користь Москви.

Крім коригування ворожого вогню особа за власною ініціативою збирала додаткові дані про переміщення військ, розташування поряд із цілями противника цивільних та інфраструктурних об’єктів, а також рекомендувала куди саме бажано поцілити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито зрадника, який фабрикував справи проти учасників руху опору під час окупації Куп’янщини, - СБУ. ФОТО

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з агресором.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.