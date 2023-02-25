УКР
Затримано зрадника, який "наводив" ворожу артилерію на бойові позиції ЗСУ на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного інформатора розвідувального підрозділу російської окупаційної армії у ході контрдиверсійних заходів на сході України.

Як зазначається, зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території Донецької області.

Серед основних завдань поплічника ворога було розвідування місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.

"Саме за його координатами окупанти здійснювали артилерійські обстріли по бойових позиціях українських захисників. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергового сеансу зв’язку з "куратором". За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограду, який раніше проходив строкову службу у лавах артилерійських підрозділів і мав відповідні навички та знання", - йдеться у повідомленні.

Затримано зрадника, який наводив ворожу артилерію на бойові позиції ЗСУ на Донеччині, - СБУ 01

У поле зору російської воєнної розвідки потрапив через свою деструктивну активність у заборонених соцмережах, де поширював прокремлівські дописи.

Після початку повномасштабного вторгнення представник розвідувального підрозділу окупаційних військ через "Однокласники" залучив правопорушника до збору інформації військового характеру на користь Москви.

Крім коригування ворожого вогню особа за власною ініціативою збирала додаткові дані про переміщення військ, розташування поряд із цілями противника цивільних та інфраструктурних об’єктів, а також рекомендувала куди саме бажано поцілити.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з агресором.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Топ коментарі
+36
показати весь коментар
25.02.2023 13:03 Відповісти
+15
Дамбасюр не переробиш. Вони такими і залишаться.
показати весь коментар
25.02.2023 13:04 Відповісти
+9
Нащо їх затримувати? Зарили б десь поблизу і нехай годує хробаків. Не варто марнувати час та кошти на утримання цього непотребу.
показати весь коментар
25.02.2023 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.02.2023 13:03 Відповісти
От навіщо іх затримувати... Кулю в потилицю "при спробі втечі".
показати весь коментар
25.02.2023 19:19 Відповісти
Тварь!
показати весь коментар
25.02.2023 13:04 Відповісти
Стус був с Донбассу.
показати весь коментар
25.02.2023 13:31 Відповісти
Стус був проти камуняк. А тепер подивись скільки дамбаського бидла збіглось дивитись на наших полонених.
показати весь коментар
25.02.2023 13:40 Відповісти
У лавах ЗСУ купа хлопців з Донбасу, не греби усіх під одну гребінку!
показати весь коментар
25.02.2023 16:12 Відповісти
В свій час звернув увагу -- багато патріотів України з Донбасу. Але.. всі вони, це діти репресованих українців, яким після відбуття покарання, тільки там і можна було оселитися в Україні.
показати весь коментар
25.02.2023 19:50 Відповісти
Что вас удивляет то? Мне кажется, что это был абсолютный провал внутренней политики. С 2006 года начали им запрещать потреблять контент на привычном языке, получать образование и услуги, начались нападки на их историю и героев, попытки навязять им интересы и идеалы западной части страны. А могли бы разыграть все умнее, часать за ушком обе культурные части своей страны. Но нет, получили, что получили.
показати весь коментар
25.02.2023 20:38 Відповісти
Стус був з Вінницької області... Батьки були вимушені переїхати від колективізації на Донбас.
Але генетика українця завжди дасть про себе знати...
показати весь коментар
25.02.2023 19:32 Відповісти
посмотрите в какой халупе эта тварь проживала,это ****-е ,с отрофированным мозгом и двумя извилинами , умеет только жрать и оправляться
показати весь коментар
25.02.2023 13:39 Відповісти
За яйця підора і на гілляку!
показати весь коментар
25.02.2023 13:05 Відповісти
Це не той що міни зняв?
показати весь коментар
25.02.2023 13:07 Відповісти
І що ніразу опір не чинив під час затримання , там би і приліг в свому особняку
показати весь коментар
25.02.2023 13:08 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 13:09 Відповісти
Статтю 111 не інкримінують. Тобто , те,що це падло робило-НЕ Є ДЕРЖЗРАДОЮ В УМОВАХ ВІЙНИ,шоби ви панімалі...
показати весь коментар
25.02.2023 13:09 Відповісти
А він не пробував утекти? ? ?
показати весь коментар
25.02.2023 13:25 Відповісти
слово "затримано" волію чути в значенні - знищено, через... повішання, розстріл, четвертування...
показати весь коментар
25.02.2023 13:31 Відповісти
А чему удивляться всё стырили, ничего своего нет.
показати весь коментар
25.02.2023 13:58 Відповісти
__а ще кажуть мiнованi поля не паханi.
цЕ ж пахарь №1. ГраблI чекають... __
показати весь коментар
25.02.2023 13:43 Відповісти
Кожний день інфа що то тут то там виявили коригувальників. А результат?! Не відомі, , або Смішні терміни або відпускають під заставу . ВЛАДО, від їх дій гинуть люди, захисники України. Вам що байдуже!? Може пора вже таких екземплярів РОЗСТРІЛЮВАТИ?!. Від їх дій скільки патріотів, захисників України загинули!? ВЛАДО, схаменіться державі Україні такі покидьки живими не потрібні. Якщо не сьогодні то ЗАВТРА ніж в спину встромлять. Або ми їх або вони нас. То може ми їх сьогодні!? Поки не пізно. Потрібен суворий закон про притягнення до відповідальності таких гнид а не сьогоднішні м'які закони.
показати весь коментар
25.02.2023 14:24 Відповісти
Попахивает постановочным фото- бойцы на расслабоне, тип не в наручниках; человек похоже что служил;автомат на предохранителе;аккуратненько стали на снег сделать фото. А может и вражина конечно.
показати весь коментар
25.02.2023 14:53 Відповісти
 
 