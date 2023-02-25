УКР
Франція проводить безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23. ФОТОрепортаж

На півдні Франції розпочалися безпрецедентно масштабні навчання під назвою Orion 23. Вони мають на меті підготувати військових до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Цього тижня почалися найамбітніші за багато десятиліть загальновійськові навчання", - написав у твіттері міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, загалом у цих навчаннях беруть участь близько 20 000 людей, які організують симуляцію великих битв на суші, у морі та в повітрі, а також у нових сферах конфліктів: у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі.

Дивіться: Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16, - Моравецький. ВIДЕО

"Ці навчання, які триватимуть понад 2 місяці, мають на меті підготувати наші сили до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій і показати, що наша армія здатна продемонструвати реакцію та витривалість у конфлікті високої інтенсивності", - зазначив Лекорню.

Тим часом французькі ЗМІ повідомляють, що під час навчань Orion 23 буде розгорнуто нові армійські бронемашини Griffon, танки Leclerc, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець "Шарль де Голль".

Також читайте: Макрон у річницю вторгнення: Українки, українці, Франція разом з вами

Франція проводить безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23 01
Франція проводить безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23 02
Франція проводить безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23 03
Франція проводить безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23 04
Франція проводить безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23 05
Франція проводить безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23 06

+24
Можуть приїхати в Україну і потренуватись на кацапах в живу.
показати весь коментар
25.02.2023 15:06 Відповісти
+18
можем надати полігон на півдні України . мішені справжні, з можливістю висадки морського десанту ,рівень складності найвищий . підготовка буде що треба .
показати весь коментар
25.02.2023 15:07 Відповісти
+8
Отлично, провели учения, проверили технику и... в Украину её ))
показати весь коментар
25.02.2023 14:58 Відповісти
Приблизно кадри звідти))
показати весь коментар
25.02.2023 14:53 Відповісти
унікальна кацабська техніка яку захопило ЗСУ https://www.youtube.com/watch?v=9o_ezruKqKU https://www.youtube.com/watch?v=9o_ezruKqKU


тут її клондайк з постійним поповненням... це просто оргазм її спостерігати.....

тобто вона трофейна і знищена
показати весь коментар
25.02.2023 15:15 Відповісти
і не потрібно думати над полігонами!
показати весь коментар
25.02.2023 15:33 Відповісти
Хай с Криму починають.
показати весь коментар
25.02.2023 15:10 Відповісти
я б почав з АЕС , але в них може бути свій план навчань .
показати весь коментар
25.02.2023 15:14 Відповісти
замість полігону можемо надати любу точку на мапі окупованої держави!
показати весь коментар
25.02.2023 15:34 Відповісти
самі зрозуміли, що пишите? чи методичку не вивчили як треба?
показати весь коментар
25.02.2023 17:42 Відповісти
После очередного общения Макрона с ху@лом ?
показати весь коментар
25.02.2023 15:31 Відповісти
Цікаво - у них в армії не служать араби та африканці? На вулицях Марселю, Парижу - не ступити, щоб їх не зустріти
показати весь коментар
25.02.2023 15:32 Відповісти
Служат. Даже черные граждане Франции с антильских островов служат. Просто не попали именно на эти фотографии. Уж не говорю, что большинство арабов от французов вообще не отличить.
показати весь коментар
25.02.2023 19:48 Відповісти
Судя по скринам хоть у кого то лицензионная винда
показати весь коментар
25.02.2023 16:05 Відповісти
Интересно....Они уже послали войска в Иреванское ханство(в форме жандармов) и грозились своим дедам на своей историчекой Родине -ИндоПэриджану(ушли отсюда лет 450 тому назад)=Одэрбэйджану за Карабах.Теперь на Кавказе что то ожидается через месяц -два....Эти учения для устрашения Турции?? Которую арабохайский Кремль разбомбил землетрясением после раоворов путина и макрона.Огромный вес во Франции имеет самый богатый в Европе( 156млр.евро) человек по имени Арно(деньги наверное тоже воруют и передают из России).
показати весь коментар
25.02.2023 16:15 Відповісти
слабая армия ...это тебе не кино с бельмондо в африке..это тебе не видосы с ютуб с ирака сирии и афгана...тут тебе не это...да и страна маленькая меньше украины..и телега не написала
показати весь коментар
25.02.2023 18:54 Відповісти
 
 