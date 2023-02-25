Франція проводить безпрецедентно масштабні військові навчання Orion 23. ФОТОрепортаж

На півдні Франції розпочалися безпрецедентно масштабні навчання під назвою Orion 23. Вони мають на меті підготувати військових до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Цього тижня почалися найамбітніші за багато десятиліть загальновійськові навчання", - написав у твіттері міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, загалом у цих навчаннях беруть участь близько 20 000 людей, які організують симуляцію великих битв на суші, у морі та в повітрі, а також у нових сферах конфліктів: у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі.

Дивіться: Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16, - Моравецький. ВIДЕО

"Ці навчання, які триватимуть понад 2 місяці, мають на меті підготувати наші сили до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій і показати, що наша армія здатна продемонструвати реакцію та витривалість у конфлікті високої інтенсивності", - зазначив Лекорню.

Тим часом французькі ЗМІ повідомляють, що під час навчань Orion 23 буде розгорнуто нові армійські бронемашини Griffon, танки Leclerc, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець "Шарль де Голль".

Також читайте: Макрон у річницю вторгнення: Українки, українці, Франція разом з вами











