У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Подолі, вул. Кирилівська 86, горить склад з фарбою. Площа пожежі становить 3 тисячі кв. м. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У Києві, вул. Кирилівська 86, горить склад лакофарбової продукції, площа пожежі становить 3 тисячі кв. м. Пожежні вже займаються гасінням полум'я. Як зазначають у КМДА ситуація контрольована.

Інформація про постраждалих відсутня.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ