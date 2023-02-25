УКР
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Подолі, вул. Кирилівська 86, горить склад з фарбою. Площа пожежі становить 3 тисячі кв. м. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У Києві, вул. Кирилівська 86, горить склад лакофарбової продукції, площа пожежі становить 3 тисячі кв. м. Пожежні вже займаються гасінням полум'я. Як зазначають у КМДА ситуація контрольована.

Інформація про постраждалих відсутня.

У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 02
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 03
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 04
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 05
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 06
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 07
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 08
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 09
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 10
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 11
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 12
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 13
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 14
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 15
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 16
У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (20027) пожежа (4404)
+7
Це "доложилі" ті самі служби, що багато років поспіль підписували акти перевірок з висновком "всьо харашо, прєкрасная маркіза"?
показати весь коментар
25.02.2023 16:43 Відповісти
+4
оперативно відреагували))) вже згорів годину назад
показати весь коментар
25.02.2023 16:22 Відповісти
+4
зелена найбільш воняла
показати весь коментар
25.02.2023 17:40 Відповісти
оперативно відреагували))) вже згорів годину назад
показати весь коментар
25.02.2023 16:22 Відповісти
- вам зеленая краска нужна ?
- да отвали, дебил !
- ну все таки, вам зеленая краска нужна ?!!
- ой, да хер с тобой ! нужна !
- а зачем она вам нужна ?
- ....
показати весь коментар
25.02.2023 16:26 Відповісти
Дивно: хіба на тому складі тіко зелена фарба була?
показати весь коментар
25.02.2023 16:29 Відповісти
зелена найбільш воняла
показати весь коментар
25.02.2023 17:40 Відповісти
Душі інших фарб, відлітаючи, повторювали:
- За що???
показати весь коментар
25.02.2023 18:13 Відповісти
Що ти маєш проти зеленого кольору? Може ти ще проти зелених Леопардів? Може в тебе якась фобія, то лікарень багато...
показати весь коментар
25.02.2023 18:33 Відповісти
текст читай уважніше.
а взвгалі,
дмитрику, любиш зелену фарбу?
зеленофарбофіл?
лікарень багато, допоможуть
показати весь коментар
25.02.2023 19:18 Відповісти
Ви що не розумієте гумору ?!??!!?! Під зеленим вони мають на увазі опущеного клоуна та його презекоМанду
показати весь коментар
26.02.2023 03:10 Відповісти
на складе горючих материалов нет доступа (так доложили службы) к воде для тушения и её подвозят бочками
страна невыученых уроков
показати весь коментар
25.02.2023 16:35 Відповісти
Це "доложилі" ті самі служби, що багато років поспіль підписували акти перевірок з висновком "всьо харашо, прєкрасная маркіза"?
показати весь коментар
25.02.2023 16:43 Відповісти
..так отож
показати весь коментар
25.02.2023 16:46 Відповісти
Від пожежі ніхто не застрахований, хоч обвішайся вогнегасниками...
показати весь коментар
25.02.2023 17:32 Відповісти
Це не Кирилівська вулиця.
показати весь коментар
25.02.2023 16:35 Відповісти
Оно - Кирилівська, 86
https://www.google.com/maps/@50.4770593,30.486169,3a,75y,335.81h,97.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2e6j6rytkgt4te3Q_uPCNw!2e0!7i13312!8i6656
показати весь коментар
25.02.2023 16:47 Відповісти
Ти хоча б не свистів з Мухосранська, де в Києві центр міста.
То вулиця Констянтинівська, промзона біля Петрівки, а не Поділ і не Кирилівська, як тут пишуть такі самі знатоки.
показати весь коментар
25.02.2023 17:14 Відповісти
На фото перекресток ул.Корабельная/Черноморская нечетные номера
показати весь коментар
25.02.2023 17:56 Відповісти
Що згорить, то не зогниє...
показати весь коментар
28.02.2023 20:56 Відповісти
 
 