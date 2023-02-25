У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на Подолі, вул. Кирилівська 86, горить склад з фарбою. Площа пожежі становить 3 тисячі кв. м. Інформації про постраждалих наразі немає.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У Києві, вул. Кирилівська 86, горить склад лакофарбової продукції, площа пожежі становить 3 тисячі кв. м. Пожежні вже займаються гасінням полум'я. Як зазначають у КМДА ситуація контрольована.
Інформація про постраждалих відсутня.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
То вулиця Констянтинівська, промзона біля Петрівки, а не Поділ і не Кирилівська, як тут пишуть такі самі знатоки.