Естонські військові вийшли на парад на честь 105-річчя незалежності з синьо-жовтими стрічками. ФОТОрепортаж

В Таллінні 24 лютого відбувся військовий парад на честь 105 річниці відновлення незалежності Естонії. На формі учасників параду були прикріплені синьо-жовті стрічки на знак підтримки України перед лицем російської агресії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Postemees.ee.

В параді взяли участь майже 900 військовослужбовців та 25 одиниць техніки.

Центром Таллінна проїхала військова техніка Сил оборони, бойової групи НАТО в Естонії та реактивні системи залпового вогню HIMARS армії США.

Всі фото з сайту Postemees.ee.


































