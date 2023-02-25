Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто. ФОТОрепортаж

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Бахмут.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

"Противник не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут



Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього.

Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні БАХМУТА та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.



В ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.



Командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками", - йдеться у повідомленні.



















