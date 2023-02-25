УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5203 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
36 780 155

Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто. ФОТОрепортаж

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Бахмут.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

"Противник не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський обговорив із командирами підрозділів обстановку на східному напрямку: надано рекомендації для покращення оперативної ситуації. ФОТОрепортаж

Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні БАХМУТА та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

В ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.

Командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками", - йдеться у повідомленні.

Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 01
Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 02
Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 03
Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 04
Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 05
Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 06
Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 07
Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 08
Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 09
Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто 10

Автор: 

Бахмут (1566) Сирський Олександр (722)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Пока можем перемалываем свинособак, когда угроза окружения будет слишком высока, то нужно пацанов выводить. Что мне лично не нравится больше всего так это сакрализация Бахмута, типа песни Фортеця Бахмут. Тоже самое было когда-то с донецким аеропортом , а потом и с Мариуполем. И там и там можно было избежать жертв и пленных
показати весь коментар
25.02.2023 17:56 Відповісти
+28
Надо отстаиать все направления. Наше военное командование знает что делать, особенно уже получивши Леопарды. Так что заканчиваем всепропальшество и верим в ЗСУ.
показати весь коментар
25.02.2023 18:05 Відповісти
+25
показати весь коментар
25.02.2023 19:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ахереть. Это браунинг?
показати весь коментар
25.02.2023 19:20 Відповісти
12.7 НСВ «Утес»
показати весь коментар
25.02.2023 20:41 Відповісти
телега опять молчит
показати весь коментар
25.02.2023 18:49 Відповісти
Сирський - фаворит ОПЗЄ.

Кращий спосіб зганьбити репутацію - співробітництво з *********. Бо серед них нема жодної порядної людини.
показати весь коментар
25.02.2023 18:54 Відповісти
Нужны брэдли.С 25 мм пушками мочить с тепловизорами ночью вагнерят.У них только артиллерия по сути.Которую им будет тяжело наводить ночью на мобильные бмп.
показати весь коментар
25.02.2023 18:56 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 19:03 Відповісти
Поживемо -побачимо ,як воно буде.те що зєлупа все через сраку робить .
Треба бути уважним в Бахмуті, бо пам'ятаємо як воно було з Сирським
показати весь коментар
25.02.2023 19:05 Відповісти
Сакрализировать или не сакрализировать... К сожалению, выйдем из Бахмута - будет следующий город по такой же схеме. Фортеця Славянск или фортеця Полтава. В котел нельзя, но и постоянно отступать - тоже.
показати весь коментар
25.02.2023 19:25 Відповісти
Напівоточене місто в ямі.З нього давно треба було виходити,не влаштовуючи гівношоу незламності.
показати весь коментар
25.02.2023 19:56 Відповісти
Та прям таки давно. Скільки рашистів там перемелено лише тому, що не послухали всепропальщиков. А тепер гівношоу влаштовують пригожини, фоткаючи великі купи їх трупів з Бахмуту. Це рашисти влаштували гівношоу на весь світ, як задіявши 90% за оцінками всіх західних експертів їх армії, вони виявилися ні на що не спроможні.
показати весь коментар
25.02.2023 20:14 Відповісти
Ви не бачили колони медичних машин на Краматорськ.Хірургів не вистачає.Поранених сортують за пріоритетністю.
Чи уявляєте бої,як в бойовиках,де трішки поранений герой двадцять-тридцять ворогів косить ?
До того ж, тепер найгарячіші бої ,-з флангів міста.
Ситуація з Сіверодонецьком не наука ?
показати весь коментар
25.02.2023 21:11 Відповісти
Наганяй далі паніку, бий на почуття, але Бахмут ми не здамо і навіть не думаємо про це. У рашистів були б ще більше колони медичних машин, але вони своїх поранених залишають вмирати серед поля. А косять рашистів справді як у бойовиках - такі гори трупів, які постить Пригожин у жодному бойовику не побачиш, хіба що про атаки зомбі. А порівняння з Сіверодонецьком зовсім недоречно - бо тоді ще не було стільки ******** західної збої і у ворога зараз зходять нанівець сняряди, якими він рівняв з землею Сіверодонецьк та Маріуполь. А зараз Хаймарси знищують ці снаряди цілими складами і ворога ведуть в атаку вже як худобу на забій без підтримки артилерії, що підтверджує сам ворог. Тож якщо є така чудова можливість відправити ворога якщо не в медичних машинах, так у цинкових трунах на Росію, то чому бе нею не скористатись до останньго, доки стіни Бахмута ще дозволяють ховатися за ними та відстрілювати ворога
показати весь коментар
25.02.2023 21:25 Відповісти
де ви бачили цинкові труни??
показати весь коментар
25.02.2023 23:20 Відповісти
Поцікався в інтернеті. Вартість виробу коштує 10-15 тис. рублів
показати весь коментар
25.02.2023 23:24 Відповісти
ну и? в них хоронят кацапов?? чушь
показати весь коментар
25.02.2023 23:33 Відповісти
Так почитатай статтю "Цинковый гроб, лицо сына через стекло видели". Родители просят вернуть из армии РФ младшего сына после гибели старшего в Украине
показати весь коментар
25.02.2023 23:38 Відповісти
їх найчастіше ховають у пустих гробах)
показати весь коментар
26.02.2023 14:41 Відповісти
Де пропонуєте організувати оборону? В Краморске? Дніпрі? Київі? Львові?
показати весь коментар
25.02.2023 23:26 Відповісти
За містом,на вигідних висотах.
І от ти хоч всерись,так воно й буде.
показати весь коментар
25.02.2023 23:34 Відповісти
Звичайно що кожному болить за кожен сантиметр Украінськоі землі. Але більше тисячі км фронту, підла бєлараха під боком, вдарити можуть з будь якого напрямку і будь якими силами, люди і зброя розпорошені. Створити стіну з броні, артилеріі і геройськоі піхоти під Бахмутом, значить звідкись щось треба взяти. Мож з під бєларахи, але ***** на це надіється і погонить туди чіпсів а сам знову з півночі. Кароч шахматна гра з гросмейстером, от для того і є главком, генштаб, штаби напрямків, політ.керівництво
показати весь коментар
25.02.2023 19:30 Відповісти
Справа не в землі, а у тому, що стіни Бахмута чудово допомагають нищити ворога і там утворился потужна м'ясорубка, в якій перемелюється весь наступальний потенціал і тому, що ворог задіяв саме 90% усієї армії у наступі, у бєларасі західна розідка вже не бачить ніякого наступального потенціалу і якщо він раптово з'явиться, то ми та Захід маємо всі технічні можливості про це одразу дізнатися та відреагувати, а поки що реагувати ні на що, бо російська армія вже як той трішкін кафтан - якщо кудись і перекине сили, то наступати буде вже нічим. А оборонятися значно легше і у обороні можна стримати значно переважаючі сили противника, тим більше з ******** західною зброєю. Тож хай російське м'ясо перемелюється і надалі, а командування і без нас вирішить, що йому робити
показати весь коментар
25.02.2023 19:46 Відповісти
Якщо я правильно пам'ятаю, Сирський у Соледар теж приїзжав.
показати весь коментар
25.02.2023 19:47 Відповісти
чудово дякуючи цим фото кацапи, за допомогою місцевих колобрантів, можуть ідентифікувати місце розташування штабу.
сподіваюсь карту світу перенесли з географічного класу школи яка була в радіусі 20 км.....
показати весь коментар
25.02.2023 19:49 Відповісти
Хрєн що ідентифікують, знаю дядька гражданського технаря механізатора, ще в 14 іздив у ті краі будував командні пункти ато, дали учасника ато, убд не дали бо не воєнний. І ці кп стоять вже 9 років, не розібали навіть іскандерами
показати весь коментар
25.02.2023 20:01 Відповісти
я не стратег, і не маю відношення до Генштабу але якось висить в повітрі питання - а що на південному напрямку??? З того часу як кацапи залишили Херсон (я не помилився - залишили як і Зміїний) -там якась повна тиша, крім звичайно періодичних обстрілів міста. Чому не влаштувати якусь "шумиху" на південному напрямку щоб відволікти від Бахмуту?
показати весь коментар
25.02.2023 19:56 Відповісти
Дякувати Богу що на Півдні міцно тримаються, бо москалі до сьогодні стрілочки малюють "на адесу к тираспалю, дальше к винитце а патом с юга на север"
показати весь коментар
25.02.2023 20:06 Відповісти
Не ви один це вже давно пропонують великим полководцям з ГШ. Навіть свої генерали, як напр. Тарнавський, про це давно уже кричать, американці про це прямо заявляли не воювати за сценарієм москаля під одним лише Бахмутом, де у ворога найкраще постачання, на відміну від півдня. Але ж вони "краще знають", як і де "спалити" більше ресурсів ЗСУ, міжнародної допомоги без істотного воєнного ефекту. Як там заявляли раніше? Одним мільйоном наданих артилерійських снарядів знищили 50тис. москалів. Це 20 снярядів на одного ворога. Вражаюча ефективність.
показати весь коментар
26.02.2023 13:26 Відповісти
Дивлячись на все це ***..тво, союзники аж ніяк не горять бажанням передавати Україні побільше військової допомоги, а тим більше щось близького до ********* озброєння.
показати весь коментар
26.02.2023 18:53 Відповісти
Буде хохма для тебе якщо ворог захопить Бахмут? Хай де завгодно і куди завгодно попадає той Сирський, але тільки не в Бахмуті. А з Бахмуту ще будуть везти полонених рашистів, бо для них це місто вже стало символом їх смерті і вони краще здадуться, аніж загинуть, бо вже розуміють, що з Бахмуту повертаються лише трупи, які фоткає Пригожин
показати весь коментар
25.02.2023 20:34 Відповісти
Скільки ж Вам років що купами казок оперуєте?
показати весь коментар
26.02.2023 10:50 Відповісти
РОКИ не важливі! он , одному вже 45 годков, а розуму "нуль"!
показати весь коментар
26.02.2023 15:39 Відповісти
Це типу на фотосесію приїхав чи на розвідку, чого Бахиут так довго тримається? Хто і що можна порадити тим, хто на місці краще і до дрібниць знає ситуацію ? Можна тільки допомагати патрони підносити. В таких випадках завдання генерала забезпечення потреб оборонців по максимуму і організація заходів для розгрузки пресінгу на оборонців. Це якщо не вирішили здавати.
показати весь коментар
25.02.2023 20:36 Відповісти
Але на жаль все робиться навпаки
показати весь коментар
26.02.2023 13:29 Відповісти
Згідно з офіційними даними в боях під Ржевом в 1942-1943 роках загинув більше мільйона радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 солдатів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцерів . Проте, за неофіційними данимиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-4 [4] , втрати в Ржевській битві склали понад 2 мільйонів бійців і командирів.
показати весь коментар
25.02.2023 20:43 Відповісти
...с падением Мытищ Москву нам не удержатью
показати весь коментар
25.02.2023 21:25 Відповісти
В Дебальцево більше не хоче керувать?
показати весь коментар
26.02.2023 00:35 Відповісти
А НЕЛЬЗЯ ВЫВЕСТИ ВСЕХ ИЗ ГОРОДА !!!??? А ПОТОМ ТЕХ ВСЕХ ЗАХЙЯРИТЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ !!!
показати весь коментар
26.02.2023 00:41 Відповісти
Чим і ким?
показати весь коментар
26.02.2023 08:58 Відповісти
Х@ЕМ ПО @БАЛАМ !!!
показати весь коментар
26.02.2023 10:47 Відповісти
І що це врятувало ситуацію ?
Він так і в Соледар на фотосесію їздив.
Ще один чувак з комплексом артиста.
показати весь коментар
26.02.2023 08:48 Відповісти
В нас є геніальні генерали, яким зелень через особисту неприязнь не дає керувати - Кривонос, Марченко, тощо.
показати весь коментар
26.02.2023 08:49 Відповісти
Не віддали бонапарту честь
показати весь коментар
26.02.2023 09:46 Відповісти
Це не просто неприязнь, це диверсія по позбавленню ЗСУ грамотного управління.
показати весь коментар
26.02.2023 14:57 Відповісти
Напевно приїхав ознайомитись з ситуацією й вирішувати чи захищати місто далі чи здавати його.
показати весь коментар
26.02.2023 11:24 Відповісти
якщо робити фото в подібних місцях намагайтеся не показувати обладнання та гаджети на якому працюєте ..
показати весь коментар
26.02.2023 15:36 Відповісти
Ну от нафіг нам ці пости, ці відосики цього Сирського. Який робочий сенс його приїзду, крім самопіару.... Даби не розвивати нібито зрадоньку, нехай краще посприяв би у вирішенні проблем у забезпеченні на нулі, а вони нажаль є.....
показати весь коментар
26.02.2023 17:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 