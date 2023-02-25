Сирський приїхав до Бахмуту: Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто. ФОТОрепортаж
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Бахмут.
Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.
"Противник не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут
Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього.
Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні БАХМУТА та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.
В ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.
Командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками", - йдеться у повідомленні.
Кращий спосіб зганьбити репутацію - співробітництво з *********. Бо серед них нема жодної порядної людини.
Треба бути уважним в Бахмуті, бо пам'ятаємо як воно було з Сирським
Чи уявляєте бої,як в бойовиках,де трішки поранений герой двадцять-тридцять ворогів косить ?
До того ж, тепер найгарячіші бої ,-з флангів міста.
Ситуація з Сіверодонецьком не наука ?
І от ти хоч всерись,так воно й буде.
сподіваюсь карту світу перенесли з географічного класу школи яка була в радіусі 20 км.....
Він так і в Соледар на фотосесію їздив.
Ще один чувак з комплексом артиста.