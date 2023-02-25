УКР
Ввечері 25 лютого росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, танків, РСЗВ та завдали авіаудару, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 лютого, м. Авдіївка на Донеччині перебуває під шквальним вогнем російської армії, поранень зазнала щонайменше одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Авдіївка — під шквальним вогнем ворога. За неповний день сьогодні росіяни вже двічі обстріляли місто з артилерії, один раз — танками, завдали авіаракетного удару, а також ударів "Градами". Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні — поранено щонайменше одну людину", - зазначив Кириленко.

Він підкреслив: "Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 — опорна школа, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви — він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи. Школа була однією з найкращих в області, тепер же тут — самі руїни. Це і є суть російського світу — нищити те, що інші довго й старанно будували".

обстріл (30375) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (917)
Бонеівтік на передаій чи в бункері, як Олекспндр Македонський?
показати весь коментар
25.02.2023 19:29 Відповісти
Ето вам в кремле выдают методички во всех бомбежках винить Зеленского а не кремлевский режим?
показати весь коментар
25.02.2023 19:41 Відповісти
Їх можна впізнавати по риториці. Кацапсяча, тупа, впевненість в тому, що зміна президента може змінити курс країни. Козлорилі впевнені в цьому. Тому вони на генному рівні бидлота яка тупо підкоряється сцарю
показати весь коментар
25.02.2023 19:59 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею тебе, Господи, вони зневажили
показати весь коментар
25.02.2023 19:30 Відповісти
Фото - просто жах. Довбані виродки - все на що здатні, то це знищувати все навколо себе. Горіть у Пеклі моZZковити!
показати весь коментар
25.02.2023 19:31 Відповісти
Виродкам дуже допомогли ті хто замість армії Великим крадівництвом займався
показати весь коментар
25.02.2023 19:39 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 20:28 Відповісти
 
 