Ввечері 25 лютого росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, танків, РСЗВ та завдали авіаудару, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 лютого, м. Авдіївка на Донеччині перебуває під шквальним вогнем російської армії, поранень зазнала щонайменше одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Авдіївка — під шквальним вогнем ворога. За неповний день сьогодні росіяни вже двічі обстріляли місто з артилерії, один раз — танками, завдали авіаракетного удару, а також ударів "Градами". Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні — поранено щонайменше одну людину", - зазначив Кириленко.

Він підкреслив: "Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 — опорна школа, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви — він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи. Школа була однією з найкращих в області, тепер же тут — самі руїни. Це і є суть російського світу — нищити те, що інші довго й старанно будували".

