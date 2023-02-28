Вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, пошкоджено приватні будинки, будівлю готелю та електромережі. ФОТОрепортаж
Ніч на Нікопольщині знову видалася напруженою через ворожі обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Снаряди від важкої артилерії окупанти скерували на Нікополь. Внаслідок атаки в місті потрощено три приватні будинки та господарську споруду, понівечено будівлю готелю, автівку, електромережі.
Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо. Станом на цю хвилину ситуація контрольована у всіх громадах області.
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Анатолий К #427424
показати весь коментар28.02.2023 08:00 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Валентина Саюн #551086
показати весь коментар28.02.2023 08:36 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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