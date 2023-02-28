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Вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, пошкоджено приватні будинки, будівлю готелю та електромережі. ФОТОрепортаж

Ніч на Нікопольщині знову видалася напруженою через ворожі обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Снаряди від важкої артилерії окупанти скерували на Нікополь. Внаслідок атаки в місті потрощено три приватні будинки та господарську споруду, понівечено будівлю готелю, автівку, електромережі.

Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо. Станом на цю хвилину ситуація контрольована у всіх громадах області.

Також дивіться: Ніч на Дніпропетровщині: ворог двічі обстріляв Нікопольський район, пошкоджено будинки, газогони та лiнiю електропередач, -. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, пошкоджено приватні будинки, будівлю готелю та електромережі 01
Вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, пошкоджено приватні будинки, будівлю готелю та електромережі 02
Вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, пошкоджено приватні будинки, будівлю готелю та електромережі 03

Автор: 

обстріл (28993) Нікополь (1229)


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Вночі сатаністи і терористи отстріляли мирних в місті із важкої артилерії. Так буде більше точно. Якби у кацапів було багато ракет і можливості, то б вони давно всі міста завалили своїми ракети. Це найстрашніша в світі потвора.
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28.02.2023 08:00 Відповісти
У нас -3. Учора ішла додому, холодно, а я думала,а як там люди без даху над головою, чи захисники в окопах...Вірно, що більших потвор не існує. Усе буде Україна
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28.02.2023 08:36 Відповісти
 
 