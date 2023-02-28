Вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, пошкоджено приватні будинки, будівлю готелю та електромережі. ФОТОрепортаж

Ніч на Нікопольщині знову видалася напруженою через ворожі обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Снаряди від важкої артилерії окупанти скерували на Нікополь. Внаслідок атаки в місті потрощено три приватні будинки та господарську споруду, понівечено будівлю готелю, автівку, електромережі.



Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо. Станом на цю хвилину ситуація контрольована у всіх громадах області.

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