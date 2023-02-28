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Новини Фото Війна
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Ворог обстрілює Донеччину, поцілив у частину ДСНС у Святогірську, 1 рятувальник загинув, четверо поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни обстріляли Святогірськ, поцілили у частину ДСНС. За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це - усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника, швидкого одужання пораненим. Росіяни за все понесуть кару!", - зазначає Кириленко.

На решті території області обстановка залишається незмінно напруженою вздовж всієї лінії фронту, а також у відносному тилу.

Зокрема, під обстріл потрапило смт Шевченко Покровської ТГ - пошкоджено 11 будинків, без жертв.

Кириленко додає, що на Волноваському напрямку під вогнем Вугледар та Новоукраїнка - інформація про постраждалих не надходила.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Курахівці - там пошкоджено 2-поверхівку, 2 приватних будинки і адмінбудівлю. Також у Курахівській ТГ пошкоджено будинок у Вовченці. Зафіксовано артобстріли в Мар’їнській, Очеретинській та Авдіївській громадах", - йдеться у повідомленні.

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На Горлівському напрямку 3 цивільних поранено у Костянтинівці - у місті пошкоджено 7 будинків. Ще 2 будинки пошкоджено в Іванопіллі - там без жертв. Вдалося встановити інформацію, що в Бахмуті поранено щонайменше 2 людини, пошкоджено багатоповерхівки, школу і крамницю. Тривають інтенсивні обстріли у Соледарській громаді: пошкоджено 5 будинків у Васюківці і 6 у Федорівці.

На Лисичанському напрямку потерпає Сіверськ - за добу пошкоджені приватні будинки на двох вулицях міста.

Ворог обстрілює Донеччину, поцілив у частину ДСНС у Святогірську, 1 рятувальник загинув, четверо поранені, - ОВА 01
Ворог обстрілює Донеччину, поцілив у частину ДСНС у Святогірську, 1 рятувальник загинув, четверо поранені, - ОВА 02
Ворог обстрілює Донеччину, поцілив у частину ДСНС у Святогірську, 1 рятувальник загинув, четверо поранені, - ОВА 03
Ворог обстрілює Донеччину, поцілив у частину ДСНС у Святогірську, 1 рятувальник загинув, четверо поранені, - ОВА 04
Ворог обстрілює Донеччину, поцілив у частину ДСНС у Святогірську, 1 рятувальник загинув, четверо поранені, - ОВА 05
Ворог обстрілює Донеччину, поцілив у частину ДСНС у Святогірську, 1 рятувальник загинув, четверо поранені, - ОВА 06

Кириленко нагадує, що всього за добу росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, поранили ще 9.

Автор: 

обстріл (28993) Донецька область (8734) рятувальники (168) ДСНС (5139) Кириленко Павло (907)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.02.2023 10:18 Відповісти
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28.02.2023 10:19 Відповісти
Кацапи знищують підрозділи ДСНС , бо ті гасять пожежі , які кацапня навпаки - настійливо розпалює . Треба з цим щось робити , розосереджувати як і військових , чи щось інше .
Це стає проблемою , і її якось треба вирішувати .
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28.02.2023 10:26 Відповісти
 
 