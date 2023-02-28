Депутат на Харківщині наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі окупантів, - СБУ. ФОТО
Депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я, виявився поплічником російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ
"Після захоплення райцентру він підтримав російських загарбників і добровільно запропонував їм свою допомогу в організації лікування поранених рашистів. За це його призначили керівником "відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району рф". На цій "посаді" він одразу віддав вказівку "переобладнати" українські лікарні під військові шпиталі рашистів.
Ексчиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, у тому числі бойовиків терористичних організацій "л/днр". Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і "загубитися" серед місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
У зловмисника вилучено "оригінали" документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора.
На підставі отриманих матеріалів фігуранту повідомлено про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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На гілляку треба було гниду, а не затримувати та ще й морду замазувать.
Нехай з моргу починає, а то теплішає мокши воняти почнуть
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
gnaty treba usih, hto na bozi moskovii- vid vysokoposadovziv do zvy4ajnogo prubyral` nyka,
bo poky bude taka gydota sered ukrainziv - ne byde myru ta spokoju v kraini
З них толку, для України, уже небуде,- НІКОЛИ!! За 31 рік відновлення Незалежності України …вони тільки крали, брехали, дискредитували Україну!! Генпрокурори та суддівськімовчать, чомусь, витріщивши очі і наживаються теж з цього…
Не можна утримувати їх від спроби прикрого самогубства на гіляці…
Небажання, саботування та неспроможність таких же депутатів внести за 10 років війни відповідні зміни до Законів щодо посилення рівня покарання цих осіб, вимагає від Українців власних простих рішень!!!!
ИМХО