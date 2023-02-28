Депутат на Харківщині наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі окупантів, - СБУ. ФОТО

Депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я, виявився поплічником російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

"Після захоплення райцентру він підтримав російських загарбників і добровільно запропонував їм свою допомогу в організації лікування поранених рашистів. За це його призначили керівником "відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району рф". На цій "посаді" він одразу віддав вказівку "переобладнати" українські лікарні під військові шпиталі рашистів.



Ексчиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, у тому числі бойовиків терористичних організацій "л/днр". Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і "загубитися" серед місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

У зловмисника вилучено "оригінали" документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора.



На підставі отриманих матеріалів фігуранту повідомлено про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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