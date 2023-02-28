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Новини Фото Війна
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Депутат на Харківщині наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі окупантів, - СБУ. ФОТО

Депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я, виявився поплічником російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

"Після захоплення райцентру він підтримав російських загарбників і добровільно запропонував їм свою допомогу в організації лікування поранених рашистів. За це його призначили керівником "відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району рф". На цій "посаді" він одразу віддав вказівку "переобладнати" українські лікарні під військові шпиталі рашистів.

Ексчиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, у тому числі бойовиків терористичних організацій "л/днр". Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і "загубитися" серед місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

У зловмисника вилучено "оригінали" документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора.

На підставі отриманих матеріалів фігуранту повідомлено про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Депутат на Харківщині наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі окупантів, - СБУ 01
Депутат на Харківщині наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі окупантів, - СБУ 02
Депутат на Харківщині наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі окупантів, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12915) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+13
патсан к успєху шол, но нє фартануло ©

На гілляку треба було гниду, а не затримувати та ще й морду замазувать.
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28.02.2023 10:07
+10
Теперь для него переобладнають робочий кабінет на комнату с парашей
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28.02.2023 10:07
+8
Знов воно-прарасєйскає гавно...
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28.02.2023 10:08
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патсан к успєху шол, но нє фартануло ©

На гілляку треба було гниду, а не затримувати та ще й морду замазувать.
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28.02.2023 10:07 Відповісти
Теперь для него переобладнають робочий кабінет на комнату с парашей
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28.02.2023 10:07 Відповісти
Знов воно-прарасєйскає гавно...
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28.02.2023 10:08 Відповісти
Не треба харі й особисті дані ховати...

Нехай з моргу починає, а то теплішає мокши воняти почнуть
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28.02.2023 10:11 Відповісти
Повесить ******.
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28.02.2023 10:11 Відповісти
5-колона в Україні ...
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
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28.02.2023 10:14 Відповісти
vsih zaprodanziv- get` do moskovii...
gnaty treba usih, hto na bozi moskovii- vid vysokoposadovziv do zvy4ajnogo prubyral` nyka,
bo poky bude taka gydota sered ukrainziv - ne byde myru ta spokoju v kraini
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28.02.2023 12:14 Відповісти
Прекрасно Надіюся - він не забув своєї медичної освіти? В тюрмах "лєпіли" потрібні!
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28.02.2023 10:15 Відповісти
Допоки в нас будуть отакі дупутати-будуть проблеми
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28.02.2023 10:27 Відповісти
Допоки в нас люди голо суватимуть папріколу або за кіло гречки, в нас будуть такі дупутати.
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28.02.2023 11:54 Відповісти
А морг він теж переобладнав? Може хай проінспектує, забезпечте йому квиток
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28.02.2023 10:33 Відповісти
І зрадник, і придурок. Що первинне - не відомо. Можливо придурок тому, що зрадник, а можливо зрадник тому, що придурок.
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28.02.2023 10:34 Відповісти
Та скільки ж можливо берегти таких зрадників-кнурів вгодованих в Україні!!
З них толку, для України, уже небуде,- НІКОЛИ!! За 31 рік відновлення Незалежності України …вони тільки крали, брехали, дискредитували Україну!! Генпрокурори та суддівськімовчать, чомусь, витріщивши очі і наживаються теж з цього…
Не можна утримувати їх від спроби прикрого самогубства на гіляці…
Небажання, саботування та неспроможність таких же депутатів внести за 10 років війни відповідні зміни до Законів щодо посилення рівня покарання цих осіб, вимагає від Українців власних простих рішень!!!!
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28.02.2023 10:56 Відповісти
А від якої партії цей "патріотичний" депутат? Точно не з "ЄС", бо якби був з "ЄС" то було б скрізь написано і великими буквами. То мабуть "слуга" чи ОПЗЖ? Свої?
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28.02.2023 10:59 Відповісти
чи дізнаємось з якої це партії ? хоча все передбачувано - там інших немає...
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28.02.2023 11:08 Відповісти
из за того что предателей не ликвидируют , подростки уже такие же и не только в Харькове.
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28.02.2023 12:11 Відповісти
на палю ****** и всех делов............................................
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28.02.2023 14:45 Відповісти
И что характерно. Об этой новости написали куча СМИ. Но. Ни в одной публикации не указано: от какой же партии этот замечательный депутат. 100500 процентов, что если бы гандон был от ЕС, то вонь стояла бы до неба. А так - тишина. Из чего человек думающий может сделать вывод: или жопоблоковец, или выкормыш бубочкиных слуг.
ИМХО
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01.03.2023 06:59 Відповісти
 
 