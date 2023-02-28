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Новини Фото Війна
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Наслідки влучання у пожежну частину в Святогірську: Загинув рятувальник Олександр Цуркан, виведено з ладу автівки. ФОТОрепортаж

Черговий ворожий обстріл призвів до ще однієї втрати серед українських рятувальників. У ніч на 28 лютого, внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області, сталося влучання у пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги - молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог поцілив у частину ДСНС у Святогірську, 1 рятувальник загинув, четверо поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наслідки влучання у пожежну частину в Святогірську: Загинув рятувальник Олександр Цуркан, виведено з ладу автівки 01
Наслідки влучання у пожежну частину в Святогірську: Загинув рятувальник Олександр Цуркан, виведено з ладу автівки 02
Наслідки влучання у пожежну частину в Святогірську: Загинув рятувальник Олександр Цуркан, виведено з ладу автівки 03
Наслідки влучання у пожежну частину в Святогірську: Загинув рятувальник Олександр Цуркан, виведено з ладу автівки 04
Наслідки влучання у пожежну частину в Святогірську: Загинув рятувальник Олександр Цуркан, виведено з ладу автівки 05
Наслідки влучання у пожежну частину в Святогірську: Загинув рятувальник Олександр Цуркан, виведено з ладу автівки 06

Автор: 

обстріл (28993) Донецька область (8734) рятувальники (168) ДСНС (5139)


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Другий день.
Кацапи та ті, хто їх підтримує, то не люди, нежить. Навмисно лупить по рятувальникам.

Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.02.2023 10:32 Відповісти
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28.02.2023 10:33 Відповісти
Кацапи це потвори й терористи. Вони навчені воювати проти мирного населення і ордою.
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28.02.2023 10:50 Відповісти
Хтось коректірує вогонь в Святогірську, це очевидно .
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28.02.2023 12:20 Відповісти
Вже рік війни, а у нас штиль. Ворог давно знає де в нас що розташоване, а ми вперто там все і тримаємо. Як в Херсоні двічі попадали в автопарк - після першого разу не дійшло, що треба машини розсредоточити. Гинуть люди, гинуть кращі.
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28.02.2023 13:08 Відповісти
 
 