Наслідки влучання у пожежну частину в Святогірську: Загинув рятувальник Олександр Цуркан, виведено з ладу автівки. ФОТОрепортаж

Черговий ворожий обстріл призвів до ще однієї втрати серед українських рятувальників. У ніч на 28 лютого, внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області, сталося влучання у пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги - молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини", - йдеться у повідомленні.

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