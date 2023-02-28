Наслідки влучання у пожежну частину в Святогірську: Загинув рятувальник Олександр Цуркан, виведено з ладу автівки. ФОТОрепортаж
Черговий ворожий обстріл призвів до ще однієї втрати серед українських рятувальників. У ніч на 28 лютого, внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області, сталося влучання у пожежно-рятувальну частину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги - молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини", - йдеться у повідомленні.
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Кацапи та ті, хто їх підтримує, то не люди, нежить. Навмисно лупить по рятувальникам.
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.