Минулої доби морпіхи знищили 12 окупантів і ворожий "Град", - ВМС
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України минулої доби у складі угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
Як зазначається, минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 12 окупантів та 1 одиницю РСЗО "Град".
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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Amber
показати весь коментар28.02.2023 12:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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