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Новини Фото Війна
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Минулої доби морпіхи знищили 12 окупантів і ворожий "Град", - ВМС

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України минулої доби у складі угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 12 окупантів та 1 одиницю РСЗО "Град".

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулого тижня морпіхи знищили 278 окупантів, 14 бойових бронемашин, 14 артсистем, 1 сховище з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби морпіхи знищили 12 окупантів і ворожий Град, - ВМС 01

Автор: 

армія рф (17729) ВМС (1396) втрати (4433) ГРАД (146)


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Морським котикам респект і повага 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.02.2023 12:49 Відповісти
 
 