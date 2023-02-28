Із загиблими внаслідок атаки дронами рятувальниками попрощалися у Хмельницькому. ФОТОрепортаж
У Хмельницькому прощаються із рятувальниками - 21-річним Владиславом Двораком та 31-річним Сергієм Севруком, які загинули вчора, 27 лютого, ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів Хмельницького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Хмельницької міської ради.
Фото: Суспільне Хмельницький.
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