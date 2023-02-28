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Із загиблими внаслідок атаки дронами рятувальниками попрощалися у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому прощаються із рятувальниками - 21-річним Владиславом Двораком та 31-річним Сергієм Севруком, які загинули вчора, 27 лютого, ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів Хмельницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Хмельницької міської ради.

Із загиблими внаслідок атаки дронами рятувальниками попрощалися у Хмельницькому 01
Із загиблими внаслідок атаки дронами рятувальниками попрощалися у Хмельницькому 02
Із загиблими внаслідок атаки дронами рятувальниками попрощалися у Хмельницькому 03

Також читайте: Зросла кількість жертв у Хмельницькому. Рятувальник Сергій Севрук помер у лікарні (оновлено). ФОТОрепортаж

Фото: Суспільне Хмельницький.

Автор: 

Хмельницький (410) рятувальники (168) ДСНС (5137) дрони (4844)


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Царство небесне та вічна пам'ять Героям-рятувальникам, щирі співчуття рідним.
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28.02.2023 12:30 Відповісти
Збережемо Пам'ять Героям!
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28.02.2023 12:30 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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28.02.2023 12:40 Відповісти
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28.02.2023 13:13 Відповісти
 
 