Із загиблими внаслідок атаки дронами рятувальниками попрощалися у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому прощаються із рятувальниками - 21-річним Владиславом Двораком та 31-річним Сергієм Севруком, які загинули вчора, 27 лютого, ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів Хмельницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Хмельницької міської ради.







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Фото: Суспільне Хмельницький.