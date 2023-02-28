Викрито зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ. Організатора схеми затримано, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему продажу персональних даних українських громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України.

Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували "підписку" на відповідні інтернет-ресурси.

"Ділки пропонували придбати "абонемент" на місяць вартістю до 200 дол. Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці. За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.





Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.

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За даними СБУ, до незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.