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Викрито зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ. Організатора схеми затримано, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему продажу персональних даних українських громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України.

Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували "підписку" на відповідні інтернет-ресурси.

"Ділки пропонували придбати "абонемент" на місяць вартістю до 200 дол. Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці. За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.

Викрито зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ. Організатора схеми затримано, - СБУ 01
Викрито зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ. Організатора схеми затримано, - СБУ 02

Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.

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За даними СБУ, до незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

кіберзлочин (810) СБУ (12915) захист персональних даних (100)


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Топ коментарі
+3
зловмисників дєрьмака, татарова, агрохламідію ще не на часі?
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28.02.2023 12:40
+2
Купил недорогой телефон, доставка через Нову пошту, где потребовали верификацию, согласно гавнозакона об отмывании денег... Что можно отмыть на сумму около 200 долларов, так и осталось непонятным. Какие гарантии сохранения персональной инфы от сотрудников Новой почты так и не добился ответа, "читайте законы" и их "ответственность" за разглашение якобы там же. Вопрос: зачем на каждом углу и непонятно кому оставлять свои персональные данные по каждому чиху и когда этот ДЛБзм ( законотворческий) закончится?
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28.02.2023 13:02
+1
Ну, а що це дає? Колись були телефонно-адресні довідники в вільному доступі.
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28.02.2023 12:43
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зловмисників дєрьмака, татарова, агрохламідію ще не на часі?
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28.02.2023 12:40 Відповісти
Ну, а що це дає? Колись були телефонно-адресні довідники в вільному доступі.
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28.02.2023 12:43 Відповісти
Ги, є адреси та повні дані власників крутих авто. Пряма наводка бурятам де можна щось суттєве віджати.
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28.02.2023 12:59 Відповісти
Коли буряти зайшли, наприклад, на Київщину, то крутих авто там не осталось. Вони майже всі 24 зранку виїхали. Це я тобі з власного досвіду кажу. Ми пішки виходили 8 березня через розбитий Ірпінський місток, бо авто вже пробите вибухом було, не круте, звичайне. І на вулицях розбиті тільки звичайні автівки були. Геліки з ауді 8 не валялись на узбіччі.
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28.02.2023 13:19 Відповісти
Зате залишились пральні машини, холодильники, бойлери, газові котли та інша техніка, не кажу вже про унітази.
Чого у тебе так туго з сірою речовиною?
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28.02.2023 13:39 Відповісти
То вони й про пральні машини з довідників дізнавались? Може якось простіше? Проїзжаєш вулицею де особняк не 70-х, то туди можна заходити 100 відсотково і без інтернет-довідника. А в хрущовські квартири хіба за консервацією яку бабця під кровать напхала.
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28.02.2023 13:46 Відповісти
Твою мать.
Я просто ******* від твоєї тупості.
Хіба не очевидно, що власник крутої тачки і в іншому відношенні набагато більш запакований, ніж пенсіонер з Москвічом?
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28.02.2023 13:56 Відповісти
Тю, ця вся інформація міститься в базі даних моторного бюро, а api є в вільному доступі.
Організуй цикл, та викачуй, що хоч.
А нахрена моторне бюро ту інформацію збирає і дублює - хз.
Там завжди було засилля кацвюапськоі агентури з різних брокбізнесів і тп
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28.02.2023 12:48 Відповісти
Я б свої сам продав, тільки вони нікому й нах** не потрібні
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28.02.2023 12:52 Відповісти
Купил недорогой телефон, доставка через Нову пошту, где потребовали верификацию, согласно гавнозакона об отмывании денег... Что можно отмыть на сумму около 200 долларов, так и осталось непонятным. Какие гарантии сохранения персональной инфы от сотрудников Новой почты так и не добился ответа, "читайте законы" и их "ответственность" за разглашение якобы там же. Вопрос: зачем на каждом углу и непонятно кому оставлять свои персональные данные по каждому чиху и когда этот ДЛБзм ( законотворческий) закончится?
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28.02.2023 13:02 Відповісти
Законом для запобігання відмивання коштів отриманих злочинним шляхом передбачено верифікацію клієнта фінустановами при сумі операції від 50тис. грн. До чого тут нова пошта не уявляю
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28.02.2023 18:48 Відповісти
У статті Цензора ні слова звідки у зловмисників паспортні дані, номери телефонів та автомобілів громадян України. Дуже сильно смердить напів рашистським проєктом зеленої команди кремля т.з. "Дія". Думайте, перш ніж довіряти ворожим узурпаторам у владі.
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28.02.2023 18:52 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/TECHNOLOGIES/iz-vidkritim-kodom-dija-bula-bi-bezpechnishoju-pojasnjujemo-chomu.html https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/TECHNOLOGIES/iz-vidkritim-kodom-dija-bula-bi-bezpechnishoju-pojasnjujemo-chomu.html

https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/
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28.02.2023 18:57 Відповісти
 
 