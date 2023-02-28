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Арештовано 60 млн грн активів російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробовування ракет РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях. Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.

Встановлено, що Сердюк є власником "московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп кремля. За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.

Читайте також: Суд арештував майно дружини Медведчука Марченко на понад 5,6 млрд грн, - СБУ

"Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався "переписати" власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України", - зазначили в Службі безпеки.

Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили:

- бухгалтерську звітність;
- чорнові записи;
- мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.

Читайте: Підприємство російського бізнесмена, вартістю 1 млрд грн, арештовано на Чернігівщині, - СБУ

Арештовано 60 млн грн активів російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробовування ракет РФ, - СБУ 01
Арештовано 60 млн грн активів російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробовування ракет РФ, - СБУ 02
Арештовано 60 млн грн активів російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробовування ракет РФ, - СБУ 03
Арештовано 60 млн грн активів російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробовування ракет РФ, - СБУ 04
Арештовано 60 млн грн активів російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробовування ракет РФ, - СБУ 05
Арештовано 60 млн грн активів російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробовування ракет РФ, - СБУ 06
Арештовано 60 млн грн активів російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробовування ракет РФ, - СБУ 07

Автор: 

майно (333) СБУ (12915) арешт майна (353)


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Топ коментарі
+5
Сподіваюсь вже передали Єрмаку ?
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28.02.2023 14:10
+5
Тобто з 2014 року влада України дорікає іншим за заслабкі санкції через агресію паРаші, і вимагає їх розширення, а тим часом, свинособаки без проблем роками заробляють в Україні, фінансуючи розробку і виробництво ракет, якими вбивають українців? Цей попався, але ж він не один такий...
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28.02.2023 14:17
+4
"Выступает сионист Пердюк... То есть, пианист Сердюк!" (с)
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28.02.2023 14:28
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Сподіваюсь вже передали Єрмаку ?
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28.02.2023 14:10 Відповісти
Ермак мелочухой не занимается, там хочется вылезти на уровень абрамовичей-фридманов, а на местах местные сбушники и прочие наши "правоохранители" совсем не прочь отжать отжимаемое. Посмотрим потом где это конфискованное имущество окажется, в чьих цепких ручонках, особое внимание на жён-тёщь-бабушек
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28.02.2023 14:16 Відповісти
Наївний, це добро не конфісковане, а тільки арештоване. Як арешт наклали, так і знімуть за деякий час за відкати. Це дешеве зелене шоу СБР для лохів
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28.02.2023 14:27 Відповісти
Півтора мільйона доларів ?
Фермерством займався,чи що 🤔
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28.02.2023 14:13 Відповісти
Арештоване чи віддане у фонд ЗСУ???
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28.02.2023 14:17 Відповісти
Тобто з 2014 року влада України дорікає іншим за заслабкі санкції через агресію паРаші, і вимагає їх розширення, а тим часом, свинособаки без проблем роками заробляють в Україні, фінансуючи розробку і виробництво ракет, якими вбивають українців? Цей попався, але ж він не один такий...
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28.02.2023 14:17 Відповісти
Наїзд на Єрмака - це прыдательство!!! Байден сказав...
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28.02.2023 14:17 Відповісти
Дешеве зелене шоу! Де то СБР було цілий рік війни, а тим більше від 2014 року? Той арешт та ж сама СБР за деякий час за бабки зніме. Чому не конфіскація? Зелена клоунада
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28.02.2023 14:22 Відповісти
"Выступает сионист Пердюк... То есть, пианист Сердюк!" (с)
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28.02.2023 14:28 Відповісти
Выступает адин, без ан ******... Сам ***...
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28.02.2023 20:03 Відповісти
‼️‼️‼️

Інтурист. Хто "воює" за російський бізнес в Україні? | УП. Розслідування Михайло Ткача

https://youtu.be/JfHRdkzavzg

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28.02.2023 14:30 Відповісти
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28.02.2023 14:33 Відповісти
Печерский районный суд Киева наложил арест на ряд отелей в Киеве, Днепре, Одессе и Александрии Кировоградской области, которыми владеет группа VS Energy. Группу контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении журналистов программы "Схемы" ("Радіо Свобода").
В частности, бы арестованы отели:
Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych в Киеве;
Premier Hotel Dnister во Львове;
Premier Hotel Odessa в Одессе;
Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии.
Согласно решению суда за 12 декабря, это имущество запрещено отчуждать. Однако просьбу Офиса генпрокурора о запрете пользования этими отелями судья не удовлетворил.
Также арест наложен на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве.
В ходатайстве прокуратуры говорилось, что это имущество соответствует признакам "полученного в результате совершения преступления и/или является доходами от такого имущества". Целью ареста правоохранители называли обеспечение хранения вещественных доказательств.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-uraine-arestovali-sem-gostinic-seti-premier-pomeshcheniya-trc-metropolis-i-metrograda-1640878.html

А ГРОШІ ДЕ ⁉️⁉️⁉️
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28.02.2023 14:35 Відповісти
Після перемовин з Путлєром все повернуть господарям з Московії.
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28.02.2023 14:38 Відповісти
Повернення всього взад господаряи є обов'язковою умовою "мірнава дагавора па масковскі". Таким же обов'язковим, як "атказ ат нати" і "рускій єзик" і "дєнацифікація".
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28.02.2023 20:07 Відповісти
"За рік повномасштабної війни Україна так і не забрала системно важливий банк у російських олігархів, попри обіцянки влади, пишуть «Схеми».

А закон про прописали із «помилкою», яка від самого початку унеможливила націоналізацію «Альфа-Банку» («Сенс Банку»)."

*
І поки що влада не поспішає виправляти свою "помилку" на користь пуйловських гаманців.
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28.02.2023 14:47 Відповісти
держат слово в опе. За все заплачено.
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28.02.2023 15:56 Відповісти
 
 