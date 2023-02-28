Арештовано 60 млн грн активів російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробовування ракет РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування збройної агресії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях. Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.
Встановлено, що Сердюк є власником "московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп кремля. За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.
"Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався "переписати" власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України", - зазначили в Службі безпеки.
Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили:
- бухгалтерську звітність;
- чорнові записи;
- мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.
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Фермерством займався,чи що 🤔
Інтурист. Хто "воює" за російський бізнес в Україні? | УП. Розслідування Михайло Ткача
https://youtu.be/JfHRdkzavzg
В частности, бы арестованы отели:
Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych в Киеве;
Premier Hotel Dnister во Львове;
Premier Hotel Odessa в Одессе;
Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии.
Согласно решению суда за 12 декабря, это имущество запрещено отчуждать. Однако просьбу Офиса генпрокурора о запрете пользования этими отелями судья не удовлетворил.
Также арест наложен на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве.
В ходатайстве прокуратуры говорилось, что это имущество соответствует признакам "полученного в результате совершения преступления и/или является доходами от такого имущества". Целью ареста правоохранители называли обеспечение хранения вещественных доказательств.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-uraine-arestovali-sem-gostinic-seti-premier-pomeshcheniya-trc-metropolis-i-metrograda-1640878.html
А ГРОШІ ДЕ ⁉️⁉️⁉️
А закон про прописали із «помилкою», яка від самого початку унеможливила націоналізацію «Альфа-Банку» («Сенс Банку»)."
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І поки що влада не поспішає виправляти свою "помилку" на користь пуйловських гаманців.