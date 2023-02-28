Судитимуть російського військового, який стріляв у місцевих на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Пакуль Чернігівського району командир одного з підрозділів ЗС РФ зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє жителів села.

Він здійснив у їх бік постріли з вогнепальної зброї. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Іншого дня обвинувачений віддав незаконний наказ підлеглим військовослужбовцям РФ провести обшук однієї з баз відпочинку в тимчасово зайнятому селі Андріївка Чернігівського району. Вони заволоділи майном невійськового призначення, чим спричинили власнику бази матеріальну шкоду", - йдеться у повідомленні.

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Спеціальне досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі УСБУ в Чернігівській області.