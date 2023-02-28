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Новини Фото Війна
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Судитимуть російського військового, який стріляв у місцевих на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Пакуль Чернігівського району командир одного з підрозділів ЗС РФ зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє жителів села.

Судитимуть російського військового, який стріляв у місцевих на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора 01

 Він здійснив у їх бік постріли з вогнепальної зброї. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Іншого дня обвинувачений віддав незаконний наказ підлеглим військовослужбовцям РФ провести обшук однієї з баз відпочинку в тимчасово зайнятому селі Андріївка Чернігівського району. Вони заволоділи майном невійськового призначення, чим спричинили власнику бази матеріальну шкоду", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ще один військовий РФ, який катував жителя села Ягідне на Чернігівщині, постане перед судом, - Офіс Генпрокурора

Спеціальне досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі УСБУ в Чернігівській області.

Автор: 

армія рф (17729) суд (11731) Чернігівщина (1584) Офіс Генпрокурора (3268)


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А того чувака який стріляв у кірєєва, знайшли? Хоч його засудіть заочно. Це добре у суддів виходить, вони по заочникам самі кращі в світі
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28.02.2023 15:40 Відповісти
Заочно можна їх і розстріляти. Ні краще повісити !
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28.02.2023 15:46 Відповісти
Ну, поки що заочно. А мій он знайомий поляк цілий рік чекав, доки місце у тюрязі не звільниться...
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28.02.2023 17:10 Відповісти
Не "скеровано", а направлено, на крайній випадок,- спрямовано. Неуки!
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28.02.2023 16:31 Відповісти
 
 