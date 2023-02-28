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Новини Фото Війна
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Викрито нові схеми ухилення від призову: серед організаторів - член комісії столичного бюро медико-соціальної експертизи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки блокувала ще три схеми ухилення українців від призову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у ході слідчо-оперативних дій в декількох областях України викрито сімох організаторів оборудок.

За гроші вони пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону.

Середня вартість таких "послуг" становила від 2 до 8 тис. дол. Ціна залежала від кількості осіб і типу документа.

Так, на Київщині викрито членів Київського обласного бюро МСЕК, які за грошову винагороду оформляли групи інвалідності для чоловіків призовного віку.

У Вінницькій області знешкоджено групу осіб, які підробляли для своїх "клієнтів" медичні довідки із реквізитами лікарень, що розташовані на тимчасово окупованих територіях Півдня та Сходу України.

Також читайте: Прикордонника оштрафували на пів мільйона гривень за те, що допомагав ухилянтам

Викрито нові схеми ухилення від призову: серед організаторів - член комісії столичного бюро медико-соціальної експертизи, - СБУ 01
Викрито нові схеми ухилення від призову: серед організаторів - член комісії столичного бюро медико-соціальної експертизи, - СБУ 02
Викрито нові схеми ухилення від призову: серед організаторів - член комісії столичного бюро медико-соціальної експертизи, - СБУ 03
Викрито нові схеми ухилення від призову: серед організаторів - член комісії столичного бюро медико-соціальної експертизи, - СБУ 04
Викрито нові схеми ухилення від призову: серед організаторів - член комісії столичного бюро медико-соціальної експертизи, - СБУ 05
Викрито нові схеми ухилення від призову: серед організаторів - член комісії столичного бюро медико-соціальної експертизи, - СБУ 06

Серед організаторів схеми - викладач навчального закладу, лікар та "айтішник".

На Закарпатті затримано двох мешканців Рахівського району. Вони пропонували "ухилянтам" втекти до ЄС через річку, яка разташована на межі кордону.

У вартість "послуг" також входили рятувальні жилети для "безпечного" перетину рубежу.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

- мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;

- медичні документи із ознаками підробки;

- гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі триває розслідування для притягнення зловмисників до відповідальності за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

- ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

- ст. 369-2 (зловживання впливом).

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією і Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.

Автор: 

призов (432) СБУ (12915) мобілізація (3096)


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Топ коментарі
+37
А ця бідося теж Тису перепливла? Бо як інакше могли випустити бойового ахфіцера, який голими руками душив ворогів і за лінію фронта 100500 разів ходив?
Але воно у Римі и дивиться на всіх як на лайно.

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28.02.2023 17:29
+13
Зеленський клієнт? Кажуть 4 рази не ходок.
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28.02.2023 17:19
+7
Весна прийшла - будем саджати. Максимум, що можуть посадити, ці зелені мічурінці - дрібних сільських шахраїв.
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28.02.2023 17:31
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Список клієнтів встановлено? За дачу хабаря відповідальність вже відмінили?
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28.02.2023 17:17 Відповісти
Зеленський клієнт? Кажуть 4 рази не ходок.
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28.02.2023 17:19 Відповісти
А ця бідося теж Тису перепливла? Бо як інакше могли випустити бойового ахфіцера, який голими руками душив ворогів і за лінію фронта 100500 разів ходив?
Але воно у Римі и дивиться на всіх як на лайно.

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28.02.2023 17:29 Відповісти
Він вже не в Римі. Якщо я правильно зрозумів - він туди їздив на пару днів і одразу повернувся до України. Питання тільки у тому, як йому оформили відрядження, якщо він офіційно не працює у органах влади. Але ж він нікуди не тікав.
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28.02.2023 17:39 Відповісти
Гугл підказує, що в Арестовича троє дітей...
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28.02.2023 17:47 Відповісти
Старша донька 2004р 18+, варіант "батько-героїн" не проходить.
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28.02.2023 17:52 Відповісти
це гівно ще попреться на президентські вибори і повірте мені дохєра дурнів (особливо жіночок) за нього проголосують. Бо ж він герой ютубу, така "няшечка"...
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28.02.2023 19:31 Відповісти
До закінчення війни виборів не буде.
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01.03.2023 11:07 Відповісти
соловьіну фазенду мабуть мінував.
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28.02.2023 20:09 Відповісти
Весна прийшла - будем саджати. Максимум, що можуть посадити, ці зелені мічурінці - дрібних сільських шахраїв.
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28.02.2023 17:31 Відповісти
Саме так. Тих, хто відмазує від мобілізації "потрібних" людей з серйозними грошима та зв'язками ніхто не чіпав і не буде.
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28.02.2023 18:06 Відповісти
https://twitter.com/JaWernulsa JaWernulsaHerWam ретвитнул(а)



JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1630585732707282946 26 мин

Під шумок річниці вторгнення рф і прес-шоу найвеличнішого https://twitter.com/hashtag/%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #шашличника , його "слуги" у ВР протягли зміни до держбюджету-23. Але не на виплати військовим чи на зброю для ЗСУ. Майже 55,7 млрд віддали фаворитам https://twitter.com/hashtag/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Єрмака з розпилу грошей "на відбудову"- https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83?src=hashtag_click #Курбакову і https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%94%D0%BC%D1%83?src=hashtag_click #Найєму .
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28.02.2023 17:35 Відповісти
З цими підорами при владі Україна обов'язково переможе... Співайте, люди, й далі стару пісню про "послє побєди разбєрьомся."
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28.02.2023 18:10 Відповісти
Падли..
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28.02.2023 17:35 Відповісти
Цікаво , схема сонцесяйного працює й досі?
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28.02.2023 17:46 Відповісти
а где фотка "мордою в асфальт"?
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28.02.2023 18:11 Відповісти
Специальная военная операция путлера не означает Война...
ЗеКодломойские пацаны и пацанессы...чуваки и чувачки косят бабло миллиардами ...
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28.02.2023 18:19 Відповісти
а банды повесточников с телеги герои??
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28.02.2023 18:21 Відповісти
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28.02.2023 18:29 Відповісти
Це все показуха,як і з ковід сертифікатами.Хто має гроші,той виїде.А має бути все виключно добровільно.Ну не можливо змусити йти на війну.
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28.02.2023 18:30 Відповісти
так у нас многодетних ьатьків більше за кількість дітей
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28.02.2023 18:32 Відповісти
Пачками пересекают границы призывного возраста, я не видел слепого, горбатого, храмого , прекрасной физической форме.
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28.02.2023 18:33 Відповісти
Мой племяш без вести пропал летом 2022 года в Харьковской области был в терробороне Харькова, военный комиссар сказал денег нет,но вы держитесь и таких пропавших тысячи...а на бабло им капает.. комбату и военным комиссарам...,нет человека,нет проблем ..
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28.02.2023 18:36 Відповісти
сталинская хрень по обмежанню виїзда громадян,
навіть Самалі та Сирія видкрити кордони
ЗеК будує вільну країну та на шляху до ЕС
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28.02.2023 18:58 Відповісти
Нужные люди.😁
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28.02.2023 19:37 Відповісти
І сьогодні ж новина затримали кадровика ТРО шної бригади 1.2 млн за переведення в тил 14 бійців.... А є ще схема віддай премію командиру і лишишся у тилу. Може тому тилову 30 ку і відмінили...
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28.02.2023 20:24 Відповісти
Шановне СБУ, займіться тим для чого ви були створені. Ці лікарі і хлопці не впливали на БЕЗПЕКУ України. Є найбільш важливіші справи, наприклад хто розмінували Чонгар, дав спалити Мрію, не підірвав мости, тощо. Бо якщо то що сталося рік тому не буде покаране, то через місяць через рік станеться набагато більша зрада яка дійсно стосується БЕЗПЕКИ України.
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28.02.2023 22:31 Відповісти
 
 