Вночі армія РФ 8 разів атакувала Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено підприємства, магазин, приватні будинки, газогін та електромережі. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти обстріляли чотири громади на Нікопольщині - Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Вночі армія рф атакувала Нікопольський район вісім разів. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем з важкої артилерії: Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. На щастя, без загиблих та постраждалих.
В Мирівській громаді внаслідок обстрілів понівечено аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі.
У Нікополі агресор завдав удару по трьом приватним і транспортному підприємствам.
В Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних атак нині встановлюються, рятувальники обстежують території", - йдеться в повідомленні.
Щодо інших районів області зазначається, що протягом ночі було тихо.
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