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Вночі армія РФ 8 разів атакувала Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено підприємства, магазин, приватні будинки, газогін та електромережі. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти обстріляли чотири громади на Нікопольщині - Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вночі армія рф атакувала Нікопольський район вісім разів. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем з важкої артилерії: Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. На щастя, без загиблих та постраждалих.

В Мирівській громаді внаслідок обстрілів понівечено аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі.

У Нікополі агресор завдав удару по трьом приватним і транспортному підприємствам.

В Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних атак нині встановлюються, рятувальники обстежують території", - йдеться в повідомленні.

Щодо інших районів області зазначається, що протягом ночі було тихо.

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Вночі армія РФ 8 разів атакувала Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено підприємства, магазин, приватні будинки, газогін та електромережі 01
Вночі армія РФ 8 разів атакувала Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено підприємства, магазин, приватні будинки, газогін та електромережі 02
Вночі армія РФ 8 разів атакувала Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено підприємства, магазин, приватні будинки, газогін та електромережі 03
Вночі армія РФ 8 разів атакувала Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено підприємства, магазин, приватні будинки, газогін та електромережі 04
Вночі армія РФ 8 разів атакувала Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено підприємства, магазин, приватні будинки, газогін та електромережі 05

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обстріл (28993) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3829)


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